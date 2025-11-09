زمان اعلام نتائج اولیه انتخابات عراق

کمیسیون عالی مستقل انتخابات در عراق راس ساعت شش بعد از ظهر امروز پایان رای گیری ویژه را اعلام و پیش بینی کرد که ظرف ۲۴ ساعت از پایان رای گیری سراسری که در روز سه شنبه آتی ۲۰ آبان برگزار می شود، نتائج اولیه انتخابات پارلمانی عراق را اعلام کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از بغداد، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق با بستن صندوق های رای راس ساعت شش بعد از ظهر امروز یکشنبه در تمامی مراکز رای گیری، پایان رای گیری ویژه که ساعت هفت بامداد امروز آغاز شده بود را اعلام کرد در عین حال «عمر احمد محمد» رئیس کمیسیون در اظهاراتی خبری تاکید کرد که نتائج اولیه روز چهارشنبه هفته جاری ۲۱ آبان بعد از اتمام رای گیری سراسری اعلام می شود.

وی در اظهاراتی خبری به رسانه های عراق تصریح کرد که نتائج اولیه انتخابات یک روز بعد از پایان انتخابات سراسری، در روز چهارشنبه هفته جاری ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان) اعلام خواهد شد.

در همین حال کمیسیون عالی مستقل انتخابات تاکید کرد کرد که شمارش آراء به محض پایان رای گیری در داخل مراکز انتخاباتی و با حضور ناظران و نمایندگان نامزدهای انتخابات شروع می شود اما نتائج اولیه بعد از پایان رای گیری سراسری اعلام می شد.

ازطرفی «صباح النعمان» سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق درباره روند رای گیری امروز از نیروهای امنیتی و نظامی و آوارگان در اردوگاه ها گفت که روند رای گیری ویژه همان طور که برنامه ریزی شده بود با آزادی کامل و به صورت روان جریان پیدا کرد.

وی افزود که روند رای گیری به صورت روان و شفات و با اعطای آزادی کامل به افراد واجد شرایط برای انداختن رای خود به صندوق جریان پیدا کرد و هیچ گونه مشکلی در این روند نیروهای مسلح عراق با آن مواجه نشدند.

کمیسیون عالی مستقل انتخابات در عراق پیشتر با انتشار جدولی از میزان مشارکت در رای گیری ویژه در استان‌های مختلف کشور تا ظهر امروز اعلام کرد که تاکنون میزان مشارکت نیروهای امنیتی و نظامی ۶۰ درصد بوده است.

براساس این گزارش، استان سلیمانیه با ۷۸ درصد بالاترین میزان مشارکت و بخش الرصافه بغداد با ۴۷ درصد کمترین میزان مشارکت را به ثبت رساندند.

کمیسیون عالی مستقل انتخابات در عراق همچنین میزان مشارکت آوارگان در اردوگاه ها را ۳۸ درصد عنوان کرده است که به نسبت، مشارکت آوارگان پایین برآورد شده است.

طبق گزارش مزبور از مجموع یک میلیون و ۳۱۳ هزار و ۹۸۰ فرد واجد شرایط رای در رای گیری ویژه تا ظهر امروز ۸۱۶ هزار و ۱۴۷ نفر رای خود را به صندوق ریختند.

رای گیری ویژه که از ساعت هفت بامداد شروع شد تا ساعت شش بعد از ظهر امروز یکشنبه به وقت محلی ادامه یافت .

رای گیری ویژه در این دوره فقط شامل نیروهای امنیتی و نظامی و آوارگان در اردوگاه‌ها بوده است.

دومین و آخرین مرحله رای گیری در ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق روز سه شنبه ۲۰ آبان برگزار می شود و انتظار می رود که بالغ بر ۲۱ میلیون واجد شرایط که اسناد خود را در کمیسیون عالی مستقل انتخابات به روز کرده اند در آن شرکت کنند.