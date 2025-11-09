میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ: بایدن آمریکا را به آستانه نابودی کشاند

رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر ضمن آنکه رئیس‌جمهور سابق این کشور را مورد انتقاد شدید قرار داد، گفت که او بر مجموعه‌ای از «فجایع بی‌سابقه» نظارت داشت که بدین ترتیب ایالات متحده را «به آستانه نابودی کشاند».
کد خبر: ۱۳۳۹۲۳۵
| |
4 بازدید
ترامپ: بایدن آمریکا را به آستانه نابودی کشاند

به گزارش تابناک، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه با انتشار پستی بلند بالا تحت عنوان «اتوپن» که اشاره به «جو بایدن» رئیس‌جمهور سابق آمریکا دارد، نوشت: «بایدن خواب‌آلود، بدترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا است. بایدن که در نتیجه فاسدترین انتخاباتی که تاکنون در ایالات متحده دیده شده، به قدرت رسید، بر مجموعه‌ای از فجایع بی‌سابقه نظارت داشت که ملت و کشور ما را به آستانه نابودی کشاند.»

ترامپ پیشتر بایدن و کارکنانش را به «توطئه» برای استفاده از دستگاه خودکار امضازن (اتوپن) جهت امضای اسناد حساس به‌جای رئیس‌جمهور متهم کرد و خواستار آغاز تحقیقاتی در این‌باره شد.

طبق گزارش «راشا تودی»، دونالد ترامپ در ادامه مطلب خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» افزود: «سیاست‌های او (بایدن) باعث بالاترین نرخ تورم تا به این لحظه شد و بیش از ۲۰ درصد ارزش دلار آمریکا در ۴ سال اخیر از دست رفت. کلاهبرداری جدید سبز او، سلطه انرژی آمریکا را از بین برد و با لغو مرز جنوبی، بایدن اجازه داد ۲۱ میلیون نفر از سراسر جهان از جمله از زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، آسایشگاه‌های روانی و تیمارستان‌ها به ایالات متحده سرازیر شوند.»

او درباره خروج پر هرج‌ومرج آمریکا از افغانستان خاطر نشان کرد: «تسلیم بایدن در افغانستان از جمله تحقیرآمیزترین وقایع تاریخ آمریکا بود و منجر به قتل ۱۳ سرباز شجاع آمریکایی و زخمی شدن شدید بسیاری دیگر شد.»

ترامپ درباره جنگ‌های اخیر در جهان مدعی شد: «روسیه با دیدن ضعف ویرانگر بایدن، به اوکراین حمله کرد و تروریست‌های حماس حمله فجیع ۷ اکتبر به اسرائیل را آغاز کردند.»

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه تاکید کرد: «جو بایدن که هم با نام مستعار خواب‌آلود و هم کج‌خلق شناخته می‌شد، تحت سلطه‌ی گردانندگان رادیکال خود بود. آنها و متحدانشان در رسانه‌های خبری جعلی تلاش کردند تا زوال شدید روانی او و استفاده‌ی بی‌سابقه‌اش از اتوپن را پنهان کنند. پس از شکست تحقیرآمیزش در مناظره مقابل رئیس‌جمهور ترامپ در مناظره‌ی بزرگ ژوئن ۲۰۲۴، او مجبور شد با رسوایی از مبارزات انتخاباتی خود برای انتخاب مجدد کناره‌گیری کند.»

دونالد ترامپ در پایان این پست افزود: «بایدن از نیروهای انتظامی علیه حریف سیاسی خود استفاده‌ی ابزاری کرد و در عین حال بسیاری از افراد بی‌گناه دیگر را نیز مورد آزار و اذیت قرار داد. او با صدور عفوهای فراگیر برای جنایتکاران و اراذل و اوباش دموکرات رادیکال و همچنین اعضای خانواده‌ی جنایتکار بایدن، از سمت خود کناره‌گیری کرد. اما با وجود همه اینها، رئیس‌جمهور ترامپ دوباره انتخاب شد و آمریکا را نجات داد!»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ رئیس جمهور آمریکا بایدن
پایان امپراتوری خالی فروشان طلا / رمز ارزها ممنوع، هویت‌سنجی اجباری
دریافت مستمری و کار در اسنپ و تپسی خلاف قانون نیست / بازنشستگان برای گذران زندگی ناچار به اشتغال مجددند
مهر تأیید قلعه‌نویی پای یک شائبه قدیمی؛ تیم ملی جای دوستان است، نه شایسته‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رکورد تعطیلی دولت آمریکا شکسته شد
اوباما: هر روز در آمریکا هالووین است!
قدردانی بایدن از ترامپ
هریس: روزی رئیس جمهور خواهم شد
توهین شدید ترامپ به بایدن در پاسخ به سخنان او
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
تصاویر تشییع پیکر صابر کاظمی؛ همه آمده بودند
مقایسه ویلاهای لوکس سوئیس و ایران
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۰۱ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۴ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۸۸ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۷۸ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۱ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۵۱ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۰ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cOZ
tabnak.ir/005cOZ