ترامپ: بایدن آمریکا را به آستانه نابودی کشاند

رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر ضمن آنکه رئیس‌جمهور سابق این کشور را مورد انتقاد شدید قرار داد، گفت که او بر مجموعه‌ای از «فجایع بی‌سابقه» نظارت داشت که بدین ترتیب ایالات متحده را «به آستانه نابودی کشاند».

به گزارش تابناک، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه با انتشار پستی بلند بالا تحت عنوان «اتوپن» که اشاره به «جو بایدن» رئیس‌جمهور سابق آمریکا دارد، نوشت: «بایدن خواب‌آلود، بدترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا است. بایدن که در نتیجه فاسدترین انتخاباتی که تاکنون در ایالات متحده دیده شده، به قدرت رسید، بر مجموعه‌ای از فجایع بی‌سابقه نظارت داشت که ملت و کشور ما را به آستانه نابودی کشاند.»

ترامپ پیشتر بایدن و کارکنانش را به «توطئه» برای استفاده از دستگاه خودکار امضازن (اتوپن) جهت امضای اسناد حساس به‌جای رئیس‌جمهور متهم کرد و خواستار آغاز تحقیقاتی در این‌باره شد.

طبق گزارش «راشا تودی»، دونالد ترامپ در ادامه مطلب خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» افزود: «سیاست‌های او (بایدن) باعث بالاترین نرخ تورم تا به این لحظه شد و بیش از ۲۰ درصد ارزش دلار آمریکا در ۴ سال اخیر از دست رفت. کلاهبرداری جدید سبز او، سلطه انرژی آمریکا را از بین برد و با لغو مرز جنوبی، بایدن اجازه داد ۲۱ میلیون نفر از سراسر جهان از جمله از زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، آسایشگاه‌های روانی و تیمارستان‌ها به ایالات متحده سرازیر شوند.»

او درباره خروج پر هرج‌ومرج آمریکا از افغانستان خاطر نشان کرد: «تسلیم بایدن در افغانستان از جمله تحقیرآمیزترین وقایع تاریخ آمریکا بود و منجر به قتل ۱۳ سرباز شجاع آمریکایی و زخمی شدن شدید بسیاری دیگر شد.»

ترامپ درباره جنگ‌های اخیر در جهان مدعی شد: «روسیه با دیدن ضعف ویرانگر بایدن، به اوکراین حمله کرد و تروریست‌های حماس حمله فجیع ۷ اکتبر به اسرائیل را آغاز کردند.»

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه تاکید کرد: «جو بایدن که هم با نام مستعار خواب‌آلود و هم کج‌خلق شناخته می‌شد، تحت سلطه‌ی گردانندگان رادیکال خود بود. آنها و متحدانشان در رسانه‌های خبری جعلی تلاش کردند تا زوال شدید روانی او و استفاده‌ی بی‌سابقه‌اش از اتوپن را پنهان کنند. پس از شکست تحقیرآمیزش در مناظره مقابل رئیس‌جمهور ترامپ در مناظره‌ی بزرگ ژوئن ۲۰۲۴، او مجبور شد با رسوایی از مبارزات انتخاباتی خود برای انتخاب مجدد کناره‌گیری کند.»

دونالد ترامپ در پایان این پست افزود: «بایدن از نیروهای انتظامی علیه حریف سیاسی خود استفاده‌ی ابزاری کرد و در عین حال بسیاری از افراد بی‌گناه دیگر را نیز مورد آزار و اذیت قرار داد. او با صدور عفوهای فراگیر برای جنایتکاران و اراذل و اوباش دموکرات رادیکال و همچنین اعضای خانواده‌ی جنایتکار بایدن، از سمت خود کناره‌گیری کرد. اما با وجود همه اینها، رئیس‌جمهور ترامپ دوباره انتخاب شد و آمریکا را نجات داد!»