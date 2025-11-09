اینترنت غزه قطع شد

به گزارش تابناک به نقل از فلسطین الان، اینترنت و تلفن همراه در شهر غزه در اثر تشدید حملات رژیم اشغالگر قطع شده است.

همچنین شهرداری شهر غزه درباره شدت یافتن فاجعه انسانی در این شهر همزمان با نزدیک شدن به فصل زمستان و نابودی شبکه‌های آب و فاضلاب هشدار داد.

شهرداری غزه تاکید کرد این شهر به دلیل نابودی شبکه‌های آب و فاضلاب با شرایط خطرناکی مواجه است و هرگونه بارندگی، مشکلات صدها هزار آواره را که در فضای بازی‌ یا چادرها مستهلک زندگی می‌کنند، افزایش می‌دهد.

این نهاد فلسطینی ادامه داد که ۹۳ درصد از چادرهای آوارگان نابود شده‌اند و یا پس از ۲ سال قابلیت استفاده ندارند.

شهرداری غزه افزود طی هفته‌های آینده شرایط این شهر وخیم‌تر خواهد شد؛ چرا که اجازه ورود کالاهای مورد نیاز و تجهیزات لازم برای ترمیم شبکه‌های آب و فاضلاب پیش از شدت یافتن فصل زمستان صادر نشده است.