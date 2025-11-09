میلی صفحه خبر لوگو بالا
اینترنت غزه قطع شد

 منابع خبری فلسطین از قطع شدن اینترنت شهر غزه و آنتن تلفن همراه خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۳۹۲۳۳
| |
259 بازدید
اینترنت غزه قطع شد

به گزارش تابناک به نقل از فلسطین الان، اینترنت و تلفن همراه در شهر غزه در اثر تشدید حملات رژیم اشغالگر قطع شده است.

همچنین شهرداری شهر غزه درباره شدت یافتن فاجعه انسانی در این شهر همزمان با نزدیک شدن به فصل زمستان و نابودی شبکه‌های آب و فاضلاب هشدار داد.

شهرداری غزه تاکید کرد این شهر به دلیل نابودی شبکه‌های آب و فاضلاب با شرایط خطرناکی مواجه است و هرگونه بارندگی، مشکلات صدها هزار آواره را که در فضای بازی‌ یا چادرها مستهلک زندگی می‌کنند، افزایش می‌دهد.

این نهاد فلسطینی ادامه داد که ۹۳ درصد از چادرهای آوارگان نابود شده‌اند و یا پس از ۲ سال قابلیت استفاده ندارند.

شهرداری غزه افزود طی هفته‌های آینده شرایط این شهر وخیم‌تر خواهد شد؛ چرا که اجازه ورود کالاهای مورد نیاز و تجهیزات لازم برای ترمیم شبکه‌های آب و فاضلاب پیش از شدت یافتن فصل زمستان صادر نشده است.

فلسطین غزه اینترنت قطع اینترنت تلفن همراه اسرائیل حملات
