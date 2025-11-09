به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی محیطزیست کردستان، فرزاد زندی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سنندج با همکاری گزارش مردمی موفق به کشف لاشه یک قلاده سیاهگوش اوراسیایی در محور جادهای بخش حسینآباد شدند.
وی افزود: نتایج بررسیهای اولیه نشان میدهد این حیوان ارزشمند بر اثر برخورد با خودروهای عبوری جان خود را از دست داده است.
زندی با اشاره به جایگاه حفاظتی این گونه عنوان کرد: سیاهگوش اوراسیایی (Lynx lynx) از گوشتخواران کمیاب کشور بوده و در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده «آسیبپذیر» و در ایران در رده «در خطر انقراض» طبقهبندی میشود.
وی حضور این گونه در منطقه را نشاندهنده تنوع زیستی غنی زیستگاههای طبیعی استان دانست و گفت: از بین رفتن حتی یک فرد از جمعیت این گونه میتواند تهدیدی جدی برای بقای آن در زیستگاههای کردستان محسوب شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان خاطرنشان کرد: لاشه این سیاهگوش برای انجام بررسیهای تخصصی، ثبت در بانک اطلاعات حیاتوحش و تاکسیدرمی جهت نگهداری در موزه حیاتوحش و تنوع زیستی استان به اداره کل منتقل شده است.
وی با اشاره به تهدیداتی چون تخریب زیستگاهها، خشکسالی، کاهش منابع آبی و کمبود طعمههای طبیعی، افزود: بیتوجهی به ملاحظات زیستمحیطی در ساخت و توسعه جادهها نیز از عوامل مؤثر در بروز چنین حوادث ناگواری است.
زندی با تأکید بر لزوم نصب علائم هشدار عبور حیاتوحش در محورهای حساس، گفت: افزایش آگاهی رانندگان و مشارکت مردمی میتواند نقش مهمی در کاهش تلفات حیاتوحش ایفا کند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیاتوحش یا وقوع حوادث مشابه موضوع را سریعاً به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.