به گزارش تابناک، دکتر معصومه قاسمپور علمداری در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه شیوع بیماریهای تنفسی به فصول سال وابسته است، اظهار کرد: به تبع وابستگی بیماریهای تنفسی به فصول سال، عفونتهای تنفسی در فصول پاییز و زمستان به طور قطع بیشتر است. پیک عفونتهای تنفسی از اواخر شهریور ماه آغاز شده و انتظار داریم که تا پایان اسفند ماه درگیر این موضوع باشیم. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که تا پایان فروردین ماه نیز درگیر عفونتهای تنفسی بودهایم.
افزایش موارد بستری ناشی از عفونتهای تنفسی
این پزشک بیمارستان کودکان بهرامی درباره میزان مراجعه به مراکز درمانی به دلیل عفونتهای تنفسی گفت: تعداد موارد بستری افزایش یافته که اغلب موارد بستری به دلیل عفونتهای تنفسی است.
«پنومونی» را جدی بگیریم
استادیار بیماریهای ریه دانشگاه علومپزشکی تهران توضیح داد: پس از دوران پاندمی کرونا، بیماریهای تنفسی، شدت بیشتری پیدا کردهاند. «پنومونی» یا ذاتالریه، یکی از عفونتهای تنفسی است که شاهد شیوع بیشتر آن همراه با عوارض آن در اطفال پس از دوران پاندمی کووید هستیم. براساس این شرایط، برگزاری کلاسهای آموزشی برای پزشکان به منظور معرفی علائم خطر بیماری، علائم جدید بیماری، سیر آهسته بیماری و ضرورت توجه به بررسی شرح کامل بیماری را بیان میکنیم.
ضرورت مراجعه به مراکز درمانی
او ادامه داد: با توجه شرایط کنونی، من از خانوادهها میخواهم که در ارتباط با وضعیت سلامت فرزندان خود به ویژه در فصول سرد سال و افزایش شدت بیماریهای مهاجم، دقت بیشتری داشتهباشند. خانوادهها میبایست به علائم خطری که در فرزندان خود میبینند، توجه کنند و هرچه زودتر به مراکز درمانی مراجعه کنند. خانوادهها نباید نسبت به داروهایی که خود از داروخانهها تهیه میکنند، اکتفا کنند. بسیاری از بیمارانی که دارای عوارض غیرقابل درمان ناشی از بیماریها هستند، به دلیل تاخیر در مراجعه، چنین شرایطی را تجربه میکنند. در حال حاضر، چند بیمار در بخش مراقبتهای ویژه حضور دارند که با عوارض پنومونی دستوپنجه نرم میکنند که متاسفانه پس از دو هفته از شروع علائم بیماری به مراکز درمانی مراجعه کردهاند.
قاسمپور درباره علائم خطر پنومونی توضیح داد: خانوادهها میبایست به علائم خطر بیماری یعنی طولانیشدن تب به مدت بیش از ۷۲ ساعت، وضعیت غذا خوردن بیمار و کاهش میل به خوردن، افزایش تعداد تنفس و اختلال در تنفس را جدی گرفته و به طور حتم به مراکز درمانی مراجعه کنند.
RSV، یک ویروس در فصل سرد سال
این فوقتخصص ریه کودکان با بیان اینکه RSV یک ویروس تنفسی است، اظهار کرد: فصل شیوع این ویروس، تقریبا پاییز و زمستان است. کودکانی که زودتر از زمان مقرر به دنیا میآیند، کودکان مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی جزو گروههای پرخطر در مواجهه با ویروس RSV محسوب میشوند و میتواند عفونتهای خطیر برای این افراد ایجاد کند.
پیامدهای بیتوجهی به واکسیناسیون
استادیار بیماریهای ریه دانشگاه علومپزشکی تهران درباره پیامدهای دیدگاههای نادرست درباره واکسیناسیون توضیح داد: متاسفانه، باورهای نادرستی درباره واکسیناسیون در گذشته وجود داشته و شدت این دیدگاهها در دوران کرونا افزایش یافت. دیدگاههای نادرست درباره واکسیناسیون فقط به واکسن کووید محدود نمیشود و درباره واکسیناسیون کشوری نیز وجود دارد. شرایط به نحوی است که شاهد شیوع بیماریهایی در کودکان هستیم که به نحوی توانسته بودیم آن را ریشهکن کنیم وحتی مرگومیر ناشی از آن بالا است. آمار و ارقامی که درباره مرگومیر ناشی از این بیماریها مطرح میشود در مناطق مختلف، متفاوت است.
قاسمپور با بیان اینکه واکسیناسیون در پیشگیری از بیماریها بسیار اهمیت دارد، افزود: رسانهها میبایست در کنار نظام سلامت حضور داشته باشند و اهمیت واکسیناسیون را بیان کنند. واکسیناسیون بسیار اهمیت دارد، به طور مثال، واکسن «پنوموکوک» در برنامه واکسیناسیون کشوری قرار گرفته است و این بیماری مهاجم را بسیار میبینیم. خانوادهها میبایست از اهمیت واکسیناسیون به ویژه برنامه واکسیناسیون کشوری آگاه شوند.
او درباره تزریق واکسن آنفلوآنزا گفت: در کودکان، بیماران مبتلا به آسم، افراد دارای بیماری قلبی میبایست به اهمیت واکسیناسیون توجه شود و این واکسن به طور حتم برای آنها تزریق شود. اقداماتی برای بیماریهای تنفسی انجام شده، به طور مثال، با توجه به هزینه بالای واکسن آنفلوآنزا، این واکسن به طور رایگان در اختیار افراد مبتلا به «فیبروز سیستیک» Cystic Fibrosis قرار گرفته است.