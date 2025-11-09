میلی صفحه خبر لوگو بالا
ثبت نام ۲۰ هزار دانش‌آموز فاقد شناسنامه در مدارس

وزارت آموزش و پرورش خبر داد که به دنبال اقدامات انجام شده توسط این وزارتخانه، تاکنون ۱۹ هزار و ۱۴۲ دانش آموز فاقد مدارک هویتی در مدارس دوره ابتدایی ثبت نام و مشغول به تحصیل شده اند.
ثبت نام ۲۰ هزار دانش‌آموز فاقد شناسنامه در مدارس

به گزارش تابناک، در پی انتشار گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی در تاریخ ۲ مهرماه ۱۴۰۴ با عنوان «کودکان بی سرپرست پشت درهای بسته ثبت نام» معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در گزارشی اقدامات انجام شده برای حضور قانونمند دانش آموزان فاقد مدارک هویتی را تشریح کرد که به شرح زیر است:

۱ - برگزاری جلسه با موضوع نحوه ثبت نام دانش آموزان فاقد شناسنامه به میزبانی شورای عالی آموزش و پرورش با حضور نمایندگان حوزه های ستاد و نماینده وزارت کشور در مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

۲ - برگزاری جلسه با موضوع بررسی و رفع چالش های ثبت نام دانش آموزان فاقد شناسنامه به میزبانی شورای عالی آموزش و پرورش با حضور نمایندگان حوزه های ستاد و نمایندگان وزارت کشور و سازمان ثبت احوال در مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸

۳ - مکاتبه با مقام عالی وزارت در خصوص زمینه سازی برای حضور دانش آموزان فاقد مدارک هویتی در مدارس در راستای اجرای ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی مدارس در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

۴ - تهیه و صدور بخشنامه با شماره ۳۶۶ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ تحت عنوان «ثبت نام دانش آموزان ایرانی فاقد مدارک هویتی» بر اساس ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی مدارس و ارسال آن به تمامی استان ها

۵ - برگزاری جلسه با موضوع بررسی ورفع چالش های ثبت نام دانش آموزان فاقد هویت واتباع خارجی در سامانه سیدا به میزبانی مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور با حضور نمایندگان حوزه های ستاد و نمایندگان وزارت کشور در مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶

براساس این گزارش، بعد از انجام اقدامات اشاره شده با هدف تسهیل در فرآیند ثبت نام دانش آموزان فاقد مدارک هویتی، تاکنون ۱۹۱۴۲ نفر دانش آموز با شرایط مذکور در مدارس دوره ابتدایی ثبت نام و مشغول به تحصیل شده اند که از این تعداد، ۳۸۶ دانش آموز در پایه اول ابتدایی می باشند که فاقد سابقه تحصیلی هستند.

