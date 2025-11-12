۲۱/آبان/۱۴۰۴
فیلم
>>
موسیقی
کد خبر:۱۳۳۹۲۱۳
214
بازدید
تاریخ انتشار: ۰۷:۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
12 November 2025
ریتم؛
تردید ؛ میلاد درخشانی
تردید قطعهای از میلاد درخشانی است. اجرای این قطعه را میبینید و میشنوید.
ویدیوهای مرتبط
تردید ؛ میلاد درخشانی
تردید قطعهای از میلاد درخشانی است. اجرای این قطعه را میبینید و میشنوید.
روزهای خوب کودکی ؛ بمرانی
روزهای خوب کودکی قطعهای از گروه بمرانی است. موزیک ویدیوی این قطعه را...
تصاویر حضور بهنام بانی در جایگاه ریاست جمهوری!
ویدیویی از بهنام بانی در نقش مشاغل مختلف از جمله مسعود پزشکیان منتشر شده...
طعنههای مهراد جم به دنیا جهانبخت را ببینید
مهراد جم خواننده خالتور و همسر سابق دنیا جهانبخت نسبت به همسر سابق با...
گیسوی باران ؛ علیرضا قربانی
گیسوی باران قطعهای از علیرضا قربانی است. اجرای این قطعه را میبینید و...
از ایران تهدید شدم که اگه برگردی میکشیمت!
مهراد جمع خواننده و شوهر سابق یکی از مدلهای ایرانی مدعی شد از ایران با...
استاندار یا امامجمعه نمیتواند کنسرت لغو کند!
عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «کسی نمیتواند...
شب ؛ آرمان گرشاسبی
شب قطعهای از آرمان گرشاسبی است. ریمیسک این قطعه را میبینید و میشنوید.
افشاگری یک هنرمند از شرط عجیب برای مجوز آلبوم
بابک صحرایی ترانه سرا مدعی شد برای یکی از آلبومها که مضمون تند سیاسی و...
ادعای خواهر امیر تتلو درباره او و مایکل جکسون
اظهارات نسیم مقصودلو خواهر امیرحسین مقصودلو درباره امیر تتلو و مایکل...
روز و شب ؛ فرزاد فرزین
روز و شب قطعهای از فرزاد فرزین خواننده پاپ است. موزیک ویدیوی این قطعه...
آواز علیرضا افتخاری در مراسم خاکسپاری مادرش
اجرای دردناک علیرضا افتخاری، خواننده سرشناس موسیقی ایران، در مراسم...
دوستام ؛ محسن ابراهیم زاده
دوستام قطعهای از محسن ابراهیم زاده است. موزیک ویدیوی این قطعه را...
عشقشو داری ؛ حامیم
عشقشو داری قطعهای از حامیم است. موزیک ویدیوی این قطعه را میبینید و...
موسیقی بابک بیات هم اورجینال نبود!
خسرو معصومی از شبی میگوید که پس از نمایش «دوران سربی» در سینما آفریقا،...
دروغ قشنگ ؛ رضا صادقی
دروغ قشنگ قطعهای از رضا صادقی است. موزیک ویدیوی این قطعه را میبینید و...
شاهین نجفی: دوست دارم یک حیوان وحشی باشم!
شاهین نجفی خواننده کمونیست سابق و سلطنت طلب فعلی در مصاحبهای گفت: «دوست...
خواننده «عجب رسمیه رسم زمونه» راز ساخت ترانه اش را فاش کرد
رسول نجفیان خواننده ترانه «عجب رسمیه رسم زمونه...» گفت: شماری از کارگران...
به دلم موند ؛ حمید عسکری
به دلم موند قطعهای از حمید عسکری است. اجرای زنده این قطعه را میبینید و...
رسوایی در کنسرت شادمهر عقیلی را ببینید
شواهد نشان میدهد شادمهر عقیلی صدایش را از دست داد و کنسرت با اتوتیونز...
نمایش بیشتر
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
ملل
ایران زمین
سرمایه
سپه
دی