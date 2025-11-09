به گزارش خبرنگار ما، شرکت سرمایهگذاری قلک، بهعنوان یک نهاد مالی ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در حوزههای مدیریت دارایی و سرمایهگذاری شامل انواع سبدها و صندوقهای سرمایهگذاری، تأمین مالی شرکتها و پروژهها، تأمین مالی خرد از طریق کرادفاندینگ، خدمات عرضه و پذیرش در بازار سرمایه و خدمات واسپاری (لیزینگ) فعالیت میکند.
شعار سازمانی این شرکت «زندگی با قلک ادامه دارد» است؛ شعاری که برنامههای اجرایی شرکت نیز در راستای تحقق آن و با هدف رشد پایدار دارایی سرمایهگذاران طراحی شده است.
خدمات مالی و سرمایهگذاری قلک از طریق شرکتهای زیرمجموعه آن شامل سبدگردان قلک، واسپاری قلک و سکوی تأمین مالی قلککراد (شرکت ارزشآفرینان قلک) ارائه میشود.
در راستای معرفی گستردهتر خدمات خود به اقشار مختلف جامعه و افزایش آگاهی عمومی نسبت به خدمات مالی نوین، این شرکت به عنوان حامی مالی باشگاه استقلال تهران حضور یافته است. بر اساس این همکاری، قلک با امضای قرارداد رسمی، حامی اصلی این باشگاه خواهد بود و جایگاه ثابت روی کیت رسمی تیم خواهد داشت.
همچنین، قلک با هدف توسعه فرهنگ سرمایهگذاری حرفهای و خلق ارزش متقابل برای مخاطبان و سرمایهگذاران، حضور فعال خود را در نمایشگاههای تخصصی سرمایهگذاری ادامه میدهد. در جدیدترین فعالیت، این شرکت با ترکیب کامل شرکتهای زیرمجموعه خود شامل سبدگردان قلک، واسپاری قلک و سکوی تأمین مالی قلککراد، در نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵ شرکت خواهد کرد.
این نمایشگاه از ۱۹ تا ۲۲ آبانماه سال جاری در مرکز همایشهای بینالمللی جزیره کیش برگزار میشود و فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای نوین سرمایهگذاری در کشور فراهم میکند.