میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گسترش دامنه فعالیت‌های قلک؛ از حمایت ورزشی تا حضور پررنگ در بازار سرمایه

شرکت سرمایه‌گذاری قلک با معرفی خدمات نوین سرمایه‌گذاری و کرادفاندینگ، در نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵ حضور خواهد داشت و راهکارهای مالی حرفه‌ای خود را به بازدیدکنندگان ارائه می‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۹۲۱۰
| |
166 بازدید

گسترش دامنه فعالیت‌های قلک؛ از حمایت ورزشی تا حضور پررنگ در بازار سرمایه

به گزارش خبرنگار ما، شرکت سرمایه‌گذاری قلک، به‌عنوان یک نهاد مالی ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در حوزه‌های مدیریت دارایی و سرمایه‌گذاری شامل انواع سبدها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها، تأمین مالی خرد از طریق کرادفاندینگ، خدمات عرضه و پذیرش در بازار سرمایه و خدمات واسپاری (لیزینگ) فعالیت می‌کند.

شعار سازمانی این شرکت «زندگی با قلک ادامه دارد» است؛ شعاری که برنامه‌های اجرایی شرکت نیز در راستای تحقق آن و با هدف رشد پایدار دارایی سرمایه‌گذاران طراحی شده است.

خدمات مالی و سرمایه‌گذاری قلک از طریق شرکت‌های زیرمجموعه آن شامل سبدگردان قلک، واسپاری قلک و سکوی تأمین مالی قلک‌کراد (شرکت ارزش‌آفرینان قلک) ارائه می‌شود.

در راستای معرفی گسترده‌تر خدمات خود به اقشار مختلف جامعه و افزایش آگاهی عمومی نسبت به خدمات مالی نوین، این شرکت به عنوان حامی مالی باشگاه استقلال تهران حضور یافته است. بر اساس این همکاری، قلک با امضای قرارداد رسمی، حامی اصلی این باشگاه خواهد بود و جایگاه ثابت روی کیت رسمی تیم خواهد داشت.

همچنین، قلک با هدف توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری حرفه‌ای و خلق ارزش متقابل برای مخاطبان و سرمایه‌گذاران، حضور فعال خود را در نمایشگاه‌های تخصصی سرمایه‌گذاری ادامه می‌دهد. در جدیدترین فعالیت، این شرکت با ترکیب کامل شرکت‌های زیرمجموعه خود شامل سبدگردان قلک، واسپاری قلک و سکوی تأمین مالی قلک‌کراد، در نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵ شرکت خواهد کرد.

این نمایشگاه از ۱۹ تا ۲۲ آبان‌ماه سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های نوین سرمایه‌گذاری در کشور فراهم می‌کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قلک ورزش نمایشگاه کیش اینوکس 2025
پایان امپراتوری خالی فروشان طلا / رمز ارزها ممنوع، هویت‌سنجی اجباری
دریافت مستمری و کار در اسنپ و تپسی خلاف قانون نیست / بازنشستگان برای گذران زندگی ناچار به اشتغال مجددند
مهر تأیید قلعه‌نویی پای یک شائبه قدیمی؛ تیم ملی جای دوستان است، نه شایسته‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
تصاویر تشییع پیکر صابر کاظمی؛ همه آمده بودند
مقایسه ویلاهای لوکس سوئیس و ایران
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۰۱ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۴ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۸۸ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۷۸ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۱ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۵۱ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۰ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cOA
tabnak.ir/005cOA