صادرات نفت ایران به بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ رسید

یک موسسه بین‌المللی رهگیری نفتکش‌ها اعلام کرد که صادرات نفت خام ایران در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور/مهر ۱۴۰۴) به حدود ۲ میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان در هفت سال اخیر است.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، تارنمای موسسه تانکر ترکرز در پیامی در شبکه ایکس نوشت: صادرات نفت ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور/مهر ۱۴۰۴) به سطحی رسیده که از اواسط سال ۲۰۱۸ (میانه ۱۳۹۷)، تاکنون سابقه نداشته است.

آمار افزایش صادرات نفت ایران در حالی منتشر می‌شود که تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی شورای امنیت در اواخر سپتامبر ۲۰۲۵ (اوایل مهر ۱۴۰۴) بار دیگر علیه ایران فعال شد. آمریکا و متحدان اروپایی انتظار داشتند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، جریان صادرات نفت ایران به بازارهایی مانند چین را تحت تأثیر قرار دهد. اما داده‌های جدید، ارزیابی‌های پیشین کارشناسان و مقامات ایرانی مبنی بر بی‌تأثیر بودن این تحریم‌ها بر صادرات نفت را تأیید می‌کند.

خبرگزاری رویترز گزارش داد: «محسن پاک‌نژاد» وزیر نفت ایران، هفته گذشته گفته بود بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، فشار جدیدی بر صادرات نفت ایران وارد نخواهد کرد. وی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته افزود ایران توانسته است برخی از سخت‌ترین تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت را پشت سر بگذارد.

سازمان ملل در اواخر ماه سپتامبر ۲۰۲۵، شش قطعنامه تحریمی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را که پس از توافق سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) رفع شده بود، بار دیگر اعمال کرد. این تحریم‌ها به طور عمده اشخاص، تجهیزات مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای و نیز تجارت تسلیحات را هدف قرار می‌دهد.

نفت ایران فروش نفت صادرات نفت
