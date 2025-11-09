سوزاندن اجساد قربانیان در فاشر سودان

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ شبکه پزشکان سودان امروز اعلام کرد که نیرو‌های پشتیبانی سریع صد‌ها جسد را در شهر الفاشر واقع در غرب سودان جمع‌آوری کرده و برخی از آنها را دفن و برخی دیگر را در تلاش برای پنهان کردن آثار جنایت ضد بشری خود، سوزانده‌اند.

شبکه پزشکان سودان افزود که آنچه در شهر الفاشر رخ می‌دهد یکی از وحشیانه‌ترین رفتار‌های غیرانسانی است و این حوادث یک حادثه مجزا نیست بلکه فصل جدیدی از جنایت نسل‌کُشی تمار عیاری است که نیرو‌های پشیبانی سریع مرتکب آن می‌شوند.

در این گزارش آمده است که نیرو‌های پشتیبانی سریع تمامی هنجار‌های بین‌المللی و مذهبی در خصوص مثله کردن اجساد را نقض و مردگان را از حق تدفین درخور شأن آنها محروم می‌کنند.

شبکه پزشکان سودان همچنین نیرو‌های پشتیبانی سریع را مسئول کامل این جنایت‌ها دانست و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای اجرای تحقیقات بین‌المللی مستقل در خصوص حوادث الفاشر شد.

در این گزارش آمده است: اوضاع الفاشر از مرز فاجعه انسانی فراتر رفته و به مرز جنایت نسل‌کُشی هدفمند برای هدف قرار دادن جان و کرامت انسانی در میان سکوت شرم‌آور بین‌المللی رسیده است.

در همین ارتباط روز گذشته «معتصم احمد صالح» وزیر منابع انسانی و رفاه اجتماعی سودان گفت که نیرو‌های پشتیبانی سریع محاصره‌شدگان در شهر فاشر را به شدت مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند.

وی با اشاره به وقوع «فاجعه انسانی» در فاشر افزود: شهروندان همچنان در فاشر تحت محاصره هستند و شبه نظامیان نیرو‌های پشتیبانی سریع، مانع خروج آنها می‌شوند و این شهروندان در معرض انواع مختلف بدرفتاری‌ها قرار دارند.

وی همچنین گفت: تعداد قربانیان پس از یورش این شبه نظامیان به فاشر به ده‌ها هزار نفر رسیده است.

به گزارش ایرنا، دور جدید جنگ داخلی در سودان از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ (۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲) میان ارتش به فرماندهی «عبدالفتاح البرهان» و نیرو‌های پشتیبانی سریع به فرماندهی «محمد حمدان دقلو» ملقب به «حمیدتی» بر سر قدرت و تنش در ارتباط با چگونگی ادغام نیرو‌های پشتیبانی سریع در ارتش پس از کودتای سال ۲۰۲۱ شروع شد و میانجیگری‌های بین‌المللی برای پایان دادن به آن تاکنون ثمری نداشته است.

اخیرا به دنبال تصرف شهر فاشر در غرب سودان توسط نیرو‌های پشتیبانی سریع، مقامات خارطوم، سازمان ملل و سایر نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، نیرو‌های پشتیبانی سریع را به ارتکاب «کشتار‌ها و نقض گسترده حقوق بشر علیه غیرنظامیان» در شهر این شهر متهم کردند.

این اتهامات شامل اعدام‌های میدانی، بازداشت‌ها و کوچ اجباری اهالی است. این نیرو‌ها که برای بیش از یک سال شهر فاشر را محاصره کرده بودند روز یکشنبه چهارم آبان این شهر را تصرف کردند و بنا به گزارش‌ها مرتکب جنایات گسترده‌ای علیه غیرنظامیان شدند.

سودان از زمان کسب استقلال در سال ۱۹۵۶ تنش و ناآرامی طولانی را سپری کرده و شاهد ۲۰ اقدام برای کودتا و ۲ جنگ داخلی ویرانگر یکی در سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۲ و دیگری در سال‌های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۵ بود که در نهایت منجر به استقلال و جدایی سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ شد.