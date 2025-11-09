میلی صفحه خبر لوگو بالا
پاسخ رسمی مرغداران به شایعه تریاک در خوراک مرغ

اتحادیه پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در پی بازنشر برخی اظهارات غیرمستند قدیمی در فضای رسانه‌ای و مجازی مبنی بر استفاده از ماده مخدر تریاک در خوراک مرغ‌های گوشتی، آن را رد کرد.
پاسخ رسمی مرغداران به شایعه تریاک در خوراک مرغ

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران در پی باز نشر برخی اظهارات غیر مستند قدیمی در فضای رسانه‌ای و مجازی مبنی بر استفاده از ماده مخدر تریاک در خوراک مرغ‌های گوشتی، طی اطلاعیه‌ای نوشت، اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران لازم می‌داند ضمن رد قاطع این ادعا، توضیحات فنی و مستند زیر را به اطلاع افکار عمومی برساند:

از نظر علمی و فنی، افزودن هرگونه ماده مخدر، داروی غیرمجاز یا ترکیب شیمیایی نامتعارف به جیره غذایی طیور نه تنها هیچ تأثیری در افزایش وزن یا رشد مرغ ندارد، بلکه موجب اختلال شدید در متابولیسم، تلفات گله و افت کیفیت گوشت می‌شود. چنین اقدامی کاملاً غیرعقلانی، زیان‌بار و غیرممکن از نظر اقتصادی است.

همچنین تمامی مراحل پرورش، تغذیه و دارو درمانی در واحد‌های مرغداری کشور تحت نظارت مستمر ادارات کل دامپزشکی استان‌ها و سازمان دامپزشکی کشور انجام می‌شود و تمام خوراک‌ها از کارخانه‌های تولید خوراک دام و طیور دارای مجوز رسمی و کد بهداشتی تأمین می‌شود.

افزایش وزن طبیعی مرغ‌های گوشتی در دوره پرورش) ۴۲ تا ۴۵ روزه حاصل بهبود نژاد‌های پرورشی، تغذیه متوازن، شرایط مناسب دما و تهویه و مدیریت علمی مزرعه است. ارتباط دادن رشد سریع طیور به مصرف مواد مخدر یا دارو‌های محرک بی‌اساس و فاقد پشتوانه علمی است.

اتحادیه مرغداران گوشتی ایران از تمام رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی درخواست می‌کند پیش از انتشار هرگونه ادعا یا شایعه مرتبط با امنیت غذایی کشور، صحت اطلاعات را از مراجع رسمی استعلام کنند تا از تشویش اذهان عمومی و تخریب اعتماد ملی و زیان به تولید ملی جلوگیری شود.

