به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین گفت «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه گفته که این کشور به ممنوعیت آزمایشهای هستهای متعهد است، اما اگر کشور دیگری این کار را انجام دهد، مسکو برابری را حفظ خواهد کرد.
به نقل از خبرگزاری ریانووستی، پسکوف در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: «آزمایشهای بوروستنیک و پوزیدون انفجارهای هستهای نیستند. آنها پیشرفتهای بزرگی با انرژی هستهای هستند.»
وی همچنین ادعاهایی مبنی بر معادل دانستن این آزمایشها با آزمایشهای هستهای را «سطحی و اشتباه» خواند و افزود که چنین فناوریهایی به این زودیها در جای دیگری ظاهر نخواهند شد.
سخنگوی کرملین همچنین ادامه داد مسکو به دنبال شفافسازی از سوی واشنگتن درباره اظهارات ترامپ مربوط به آزمایش هستهای است.
این مقام مسؤول در کرملین با بیان اینکه روسیه سعی خواهد کرد منظور دقیق ترامپ را بفهمد، خاطرنشان کرد که اظهارات رئیس جمهور آمریکا «کاملا بدون ابهام به نظر میرسید. به نظر میرسد ایالات متحده آماده است تا در آینده نزدیک آزمایشهای هستهای را از سر بگیرد.»
سخنگوی کرملین در بخش دیگری از صحبتهایش هشدار داد که با هر آزمایش هستهای مقابله خواهد کرد و متعهد شد که «برابری» را حفظ کند و افزود که نه روسیه و نه چین در حال حاضر درگیر آزمایش سلاحهای هستهای نیستند.