میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ در مورد رفع تحریم‌های ایران جدی است؟

اگر ترامپ در ادعای خود برای تعامل با ایران صادق است، باید با کاهش تحریم‌هایی که مردم عادی را هدف قرار داده‌اند آغاز کند. باید از زبان تهدید و اجبار دست بردارد، خواسته‌های غیرواقعی را کنار بگذارد که هیچ کشور مستقلی نمی‌پذیرد، و با احترامی درخور تمدن دیرپای ایران و جایگاه منطقه‌ای آن به این کشور روی آورد.
کد خبر: ۱۳۳۹۱۹۱
| |
727 بازدید
ترامپ در مورد رفع تحریم‌های ایران جدی است؟

به گزارش تابناک به نقل از جماران نوشت: دونالد ترامپ می‌گوید آماده است با ایران درباره رفع تحریم‌ها گفت‌و‌گو کند.

ایران پیش از این آمادگی خود را برای تعامل واقعی نشان داده بود. با حسن نیت وارد گفت‌و‌گو‌های جدی با ایالات متحده شد، اما در میانه مذاکرات هدف حمله قرار گرفت؛ اقدامی تجاوزکارانه که خودِ ترامپ به‌تازگی اعتراف کرده است شخصاً دستور آن را داده بود.

اگر ایالات متحده از توسل به زور خودداری می‌کرد و به جای آن به مذاکرات صادقانه و برد-برد می‌پرداخت، دو کشور می‌توانستند پایه‌های ثبات منطقه‌ای را بنا کنند. ایران، کشور‌های عربی و ایالات متحده می‌توانستند در زمینه چالش‌های مشترکی مانند مبارزه با تروریسم، بحران‌های زیست‌محیطی و تقویت پیوند‌های منطقه‌ای همکاری کنند.

یکی از زمینه‌های روشن برای همکاری می‌توانست مبارزه با قاچاق مواد مخدر باشد. ایران در خط مقدم نبرد جهانی علیه جریان هروئین و تریاک از افغانستان به سوی اروپاست. بیش از چهار دهه است که این بار سنگین را عمدتاً به‌تنهایی و با هزینه‌های انسانی و مالی سنگین بر دوش کشیده است. هزاران نفر از نیرو‌های مرزبانی ایران در درگیری با قاچاقچیان کشته یا زخمی شده‌اند. با وجود تحریم‌ها، ایران همچنان هر سال صد‌ها تُن مواد مخدر را کشف و ضبط می‌کند. حتی تجهیزات دفاعی پایه‌ای مانند دوربین‌های دید در شب، بالگرد‌ها و قطعات یدکی – که ابزار‌های ضروری برای عملیات ضد قاچاق هستند  همچنان مشمول محدودیت‌های تحریم‌های آمریکاست.

اگر واشنگتن راه همکاری را برمی‌گزید، گام منطقی بعدی می‌توانست ایجاد سازوکار مشترک یا منطقه‌ای برای مهار جریان مواد مخدر و تقویت امنیت مرزی باشد. چنین همکاری‌ای به‌طور مستقیم در خدمت منافع غرب و منطقه قرار می‌گرفت.

ترامپ ترجیح داد خود را با اسرائیل همراه کند؛ رژیمی که سیاست‌های تهاجمی آن برای ایالات متحده هزینه‌های سنگینی در مشروعیت، اعتبار، منابع و جان انسان‌ها داشته است، به‌جای آنکه با یکی از مهم‌ترین کشور‌های خاورمیانه به‌صورت سازنده تعامل کند.

همکاری واقعی با ایران می‌توانست نقطه عطفی در گسستن از دهه‌ها خصومت باشد و از سوی بسیاری از آمریکایی‌هایی که اکنون آشکارا از نفوذ اسرائیل بر سیاست ایالات متحده به ستوه آمده‌اند، با استقبال روبه‌رو شود.

دولت ترامپ با اتخاذ خواسته‌های حداکثری و پافشاری بر شروط غیرواقع‌بینانه و تحقیرآمیز  مانند بستن همه تأسیسات هسته‌ای یا برچیدن توان دفاعی موشکی ایران در محیطی ناپایدار و پرخطر مسیر دیپلماسی را بست و زمینه رویارویی را فراهم کرد.

اکنون ترامپ بار دیگر از آمادگی برای رفع تحریم‌ها سخن می‌گوید، بی‌آنکه هیچ اقدام ملموسی نشان دهد که ایالات متحده واقعاً آماده تغییر مسیر است.

اگر ترامپ در ادعای خود برای تعامل با ایران صادق است، باید با کاهش تحریم‌هایی که مردم عادی را هدف قرار داده‌اند آغاز کند. باید از زبان تهدید و اجبار دست بردارد، خواسته‌های غیرواقعی را کنار بگذارد که هیچ کشور مستقلی نمی‌پذیرد، و با احترامی درخور تمدن دیرپای ایران و جایگاه منطقه‌ای آن به این کشور روی آورد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ تحریم رفع تحریم‌ مواد مخدر
پایان امپراتوری خالی فروشان طلا / رمز ارزها ممنوع، هویت‌سنجی اجباری
دریافت مستمری و کار در اسنپ و تپسی خلاف قانون نیست / بازنشستگان برای گذران زندگی ناچار به اشتغال مجددند
مهر تأیید قلعه‌نویی پای یک شائبه قدیمی؛ تیم ملی جای دوستان است، نه شایسته‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کشف بزرگترین محموله ماریجوانای سال در شهرری
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا
لاوروف: روسیه برای آزمایش‌های هسته‌ای آماده می‌شود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
تصاویر تشییع پیکر صابر کاظمی؛ همه آمده بودند
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۰۱ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۴ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۸۸ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۷۸ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۱ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۵۱ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۰ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cNr
tabnak.ir/005cNr