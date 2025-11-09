میلی صفحه خبر لوگو بالا
واکنش قوه قضاییه به اظهارات امروز رسایی

قوه قضاییه اظهارات رسایی نماینده مجلس در مورد انتصاب مجدد یک دادستان دستگیر شده را نادرست دانست.
کد خبر: ۱۳۳۹۱۸۵
| |
4 بازدید
واکنش قوه قضاییه به اظهارات امروز رسایی

به گزارش تابناک، قوه قضاییه اعلام کرد:

صبح امروز حجت الاسلام رسایی نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در نطقی گفت: «اخیرا دادستانی که دو سال پیش بازداشت و از کار برکنار شده بود در شهر دیگری حکم گرفته و مجدد به کار برگشته است».

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد ادعای آقای رسایی مقرون به صحت نیست و از اساس کذب است.

حجت‌الاسلام حمید رسایی صبح امروز با قرار گرفتن پشت تریبون مجلس شورای اسلامی با طرح ادعایی، خطاب به رئیس قوه قضاییه از وی خواست در مورد دادستانی که دو سال پیش به جرم فساد برکنار شده و امسال دادستان شهر دیگری شده است، توضیح دهد.

بلافاصله پس از طرح ادعای صورت گرفته پشت تریبون رسمی مجلس شورای اسلامی، مطلب بیان شده، مورد صحت‌سنجی و بررسی قرار گرفت.

واکاوی‌ها و بررسی‌ها، نشان می‌دهد ادعای حجت‌الاسلام رسایی در مورد انتصاب مجدد دادستان دستگیر شده، مقرون به صحت و درستی نیست.

اما فردی که مدنظر حجت‌الاسلام رسایی است، در تیرماه سال ۱۴۰۲ در یکی از شهرهای شمالی کشور، در راستای تاکیدات رییس قوه قضاییه ناظر بر شدت عمل در مقابله با فساد درون قوه‌ای، در چارچوب ضوابط، بازداشت برخورد قانونی و از دستگاه قضایی منفک شد.

همچنین نامبرده اکنون فاقد هرگونه سمت قضایی و غیرقضایی در قوه قضاییه است.

قطعاً ایراد سخنانی که مستند به اخبار جعلی است، آن هم از تریبون مجلس شورای اسلامی، امری خلاف و مغایر با همبستگی ملی و همگرایی قوای سه‌گانه است.

 

