بازداشت عضو شورای شهر دورود به اتهام دریافت رشوه

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دورود از دبازداشت یک عضو شورای شهر این شهرستان به اتهام دریافت رشوه خبر داد.
بازداشت عضو شورای شهر دورود به اتهام دریافت رشوه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مسلم الماسی دادستان عمومی و انقلاب دورود اظهارداشت: در راستای صیانت از حقوق عمومی، مقابله با فساد اداری و تحقق عدالت و در پی وصول گزارش‌های مستند و انجام تحقیقات تخصصی توسط دستگاه قضایی و همکاری نهادهای امنیتی، یکی از اعضای شورای شهر دورود به اتهام دریافت رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی بازداشت شد.

وی افزود: پرونده این فرد با جدیت در حال رسیدگی است و دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون اغماض با هرگونه تخلف و فساد برخورد خواهد کرد. حفظ اعتماد عمومی و سلامت اداری از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است و هیچ‌کس در برابر قانون مصونیت ندارد.

دادستان دورود از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فساد، مراتب را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند تا با همکاری مردم، زمینه ارتقای سلامت اداری و اجتماعی فراهم گردد و همچنین اخبار و اطلاعات موثق را از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان پیگیری نمایند و از هر گونه دامن زدن به شایعات توسط رسانه‌های بدون مجوز و معاند پرهیز نمایند.

