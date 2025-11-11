همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند

میلی صفحه خبر لوگو بالا
تلاش‌هایی که برای ثبت دانشمندان و شعرای ایران به نام کشورهای دیگر انجام شده، و خبری که درباره گل محمدی منتشر شد، همگی هشدارهایی هستند که نباید بگذارند متولیان فرهنگ کشور، خواب راحت داشته باشند و در جبهه فرهنگی، از میراث‌ کشورمان محافظت کنند؛ به‌ویژه که خبر رسیده ترکیه در پی ثبت عصاره گل محمدی به نام عصاره اسپارتا در اتحادیه اروپا است. 
کد خبر: ۱۳۳۹۱۶۹
| |
293 بازدید

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، یکی از اخبار فرهنگی روزهای اخیر این بود که عربستان گل محمدی ایران را به نام خود ثبت جهانی کرده است. البته چندساعت پس از انتشار این‌خبر، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در گفت‌وگویی با رسانه‌ها اعلام کرد ثبت جهانی گل رز عربستان ربطی به گل محمدی و گلاب ایران ندارد و آیین گلاب‌گیری که ریشه در فرهنگ و هویت ایرانی دارد به نام ایران در فهرست جهانی ثبت خواهد شد.

با وجود این‌موضع‌گیری و توضیحی که داده شد، خاطره تلاش‌های مختلف همسایگان امروزی ایران را برای غارت فرهنگ و تاریخ کشورمان فراموش نکرده‌ و نمی‌کنیم؛ کشورهایی که روزی در قلمرو ایران فرهنگی و ایران تاریخی جا داشتند و به لطف استعمار غربی، امروز مستقل از ایران، مشغول دزدی از میراث‌‌های تاریخی و معنوی ایران هستند.

تلاش‌هایی که برای ثبت دانشمندان و شعرای ایران به نام کشورهای دیگر انجام شده، و خبری که درباره گل محمدی منتشر شد، همگی هشدارهایی هستند که نباید بگذارند متولیان فرهنگ کشور، خواب راحت داشته باشند و در جبهه فرهنگی، از میراث‌ کشورمان محافظت کنند؛ به‌ویژه که خبر رسیده ترکیه [که تلاش‌هایش را برای مصادره مولانا جلال‌الدین محمد بلخی شاعر ایرانی] در پی ثبت عصاره گل محمدی به نام عصاره اسپارتا در اتحادیه اروپا است. 

کی به کی است؟ شاید روزی شاهد تصویب این‌ماجرا بودیم و میراث معنوی ایرانیان توسط اروپاییان به‌نام ترکیه ثبت شد؟ این هم از طنزهای این‌روزگار و دنیای بی‌صاحب است که باید با چنگ و دندان از داشته‌های معنوی‌مان در حالی دفاع کنیم که کشورهای دیگر به چهره‌ها و میراث معنوی‌شان می‌نازند و آن‌ها را محکم حفظ می‌کنند و برخی از متولیان فرهنگی خودمان همصدا با آن‌دیگران، می‌گویند مولانا و امثال او را نمی‌شود در یک‌کشور خلاصه کرد و میراث او، نه فقط به ایران که متعلق به بشریت است!

این میان، بد نیست به نکته‌ای مهم و البته مغفول توجه کنیم! کسی که دارا باشد، نیازی به دزدی ندارد. ایران از دیروز تا امروز آن‌قدر دارا بوده که نیازی به دزدیدن چهره‌ها و میراث دیگران نداشته است. اما دست کشورها و فرهنگ‌هایی که در تلاش از دزدی از ایران هستند، آن‌قدر خالی است که نیازمند به این‌گونه اقدامات شرم‌آور هستند. فکر هم نکنید دزدی از ایران و فرهنگش، فقط توسط کشورهای نزدیک و همجوار انجام می‌شود. دزدی از ایران، سال‌ها، دهه‌ها و قرن‌هاست که با فعالیت‌های استعمار سفیدپوستان غربی آغاز شده است. امید که صدای زنگ هشدارش را هم بشنویم!

