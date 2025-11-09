میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزئیات دادگاه رسیدگی به پرونده فائزه هاشمی

محمد حسین آقاسی، وکیل فائزه هاشمی توضیحاتی درباره پرونده موکلش و اولین جلسه دادگاه وی ارائه کرد. 
کد خبر: ۱۳۳۹۱۶۶
| |
402 بازدید
جزئیات دادگاه رسیدگی به پرونده فائزه هاشمی

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، وکیل فائزه هاشمی درباره جزییات پرونده موکلش گفت: روز گذشته (شنبه) برای پاسخگویی به سوالات بازپرس، به شعبه ۹ بازپرسی مجتمع قضایی فرهنگ و رسانه مراجعه کردیم. 

وی ادامه داد: بازپرس مطالبی را به‌صورت شفاهی مطرح کرد و خانم هاشمی هم پاسخ‌هایی ارائه دادند. به‌طور خلاصه، قرار شد ظرف یک هفته، طی یک لایحه پاسخ به شکایتی که مطرح شده، ارائه شود. 

وکیل فائزه هاشمی گفت: البته توضیحات خانم هاشمی به‌طور کامل نبود که من بتوانم بگویم که آیا اتهام را قبول کرده‌اند یا رد کرده‌اند و آیا توجیهی برای اظهاراتشان داشته‌اند یا خیر. منتظر هستیم که روز شنبه هفته آینده این لایحه به بازپرس ارائه شود. 

آقاسی گفت: همچنین، قراری مبنی برعدم خروج از حوزه قضایی تهران برای خانم هاشمی صادر شده است. 

وی گفت: این پرونده در مورد جمله ایشان درباره قاتل امیرکبیر در دوره قاجار در اظهارات اخیرشان تشکیل شده است. 

فائزه هاشمی بعد از انتشار مصاحبه‌ای که در آن درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را ترور داخلی خواند، به دادگاه احضار شد و علیه او پرونده قضایی تشکیل شده است. 

در همین رابطه قوه قضائیه اعلام کرد: در پی انتشار ادعاهای غیر مستند فائزه هاشمی در یک برنامه اینترنتی، علاوه بر تشکیل پرونده قضایی علیه مصاحبه کننده، علیه تهیه‌کننده و مجری این برنامه نیز اعلام جرم شد. 

گفتنی است، انتشار ادعای فائزه هاشمی که در مصاحبه با یک برنامه اینترنتی مطرح شده تشکیل پرونده قضایی برای او و عوامل برنامه ساعاتی پس از انتشار محتوا را به همراه داشت. 

در ادعای مطرح شده در این برنامه، روایتی غیرمستند از فوت مرحوم هاشمی رفسنجانی مطرح شد که به همین علت مقام قضایی تشکیل پرونده داده و نامبردگان برای ادای توضیحات به دادسرا فراخوانده شده‌اند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فائزه هاشمی فرزند هاشمی اتهام دادگاه هاشمی رفسنجانی فوت هاشمی
دریافت مستمری و کار در اسنپ و تپسی خلاف قانون نیست / بازنشستگان برای گذران زندگی ناچار به اشتغال مجددند
مهر تأیید قلعه‌نویی پای یک شائبه قدیمی؛ تیم ملی جای دوستان است، نه شایسته‌ها
می‌توان درباره حضور ایران در پیمان دفاعی پاکستان و عربستان گفت‌و‌گو کرد/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فائزه هاشمی: قتل پدرم کار داخلی‌ها بود، نه روسیه و اسرائیل!
تشکیل پرونده قضایی برای فائزه هاشمی
پای فائزه هاشمی به مجلس باز شد!
اعلام جرم علیه تهیه‌کننده و مجری برنامه فائزه هاشمی
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
عبدی: دختر هاشمی احضار می‌شود، اما کذابان آزادند!
به روحانی گفتند پرونده فوت هاشمی را در شورای‌عالی امنیت ملی مختومه اعلام کند/بسیج زنان: اگر در استادیوم ناموس مردم به تاراج برود چه کسی پاسخگو خواهد بود؟/صفار هرندی: «محمود سریع‌القلم» را دهه ۶۰ به سپاه می‌آوردیم تا انقلاب را تبیین کنند
واکنش محسن هاشمی به زندانی بودن فائزه هاشمی؛
جزئیاتی تازه از پرونده فوت آیت‌الله هاشمی
دفاع یاسر هاشمی از تفکرات پدرش
شواهد کامل برای مرگ طبیعی آیت‌الله وجود ندارد
گلایه یاسر هاشمی از شورای عالی امنیت ملی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
مهر تأیید قلعه‌نویی پای یک شائبه قدیمی؛ تیم ملی جای دوستان است، نه شایسته‌ها
جزئیات دادگاه رسیدگی به پرونده فائزه هاشمی
سناریوی اسرائیل برای ایجاد آشوب در کشور
اگر کم‌آبی به‌خاطر بی‌حجابی است اروپا نباید سرسبز باشد!
سایه جنگ هسته‌ای بر سر جهان؛ پایان محدودیت برای زرادخانه اتمی آمریکا و روسیه
بازداشت اساتید نه اقتدار می‌آورد و نه اعتماد
دریافت مستمری و کار در اسنپ و تپسی خلاف قانون نیست / بازنشستگان برای گذران زندگی ناچار به اشتغال مجددند
لوموند: رضا پهلوی مهره اسرائیل برای آشوب در ایران
اشک الناز ملک بابت بازی با وجود فوت همسر!
علت اختلال اینترنت در ایران اعلام شد
تصاویری پر بازدید از دانشگاه تهران
امین حیایی: به جرم موی بلند، موهایم را قیچی کردند
دولت پزشکیان، گفتمان‌ساز نیست
ویدیوی لو رفته از فحاشیِ خداداد عزیزی را ببینید
از تویوتا کرولا کراس تا تویوتا فرانتلندر ! وقتی تویوتا در تکرار خودش گم می‌شود
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
تصاویر تشییع پیکر صابر کاظمی؛ همه آمده بودند
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۰۱ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۴ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۸۵ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۷۷ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۶ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۱ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۰ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۵۰ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cNS
tabnak.ir/005cNS