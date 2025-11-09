جزئیات دادگاه رسیدگی به پرونده فائزه هاشمی

محمد حسین آقاسی، وکیل فائزه هاشمی توضیحاتی درباره پرونده موکلش و اولین جلسه دادگاه وی ارائه کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، وکیل فائزه هاشمی درباره جزییات پرونده موکلش گفت: روز گذشته (شنبه) برای پاسخگویی به سوالات بازپرس، به شعبه ۹ بازپرسی مجتمع قضایی فرهنگ و رسانه مراجعه کردیم.

وی ادامه داد: بازپرس مطالبی را به‌صورت شفاهی مطرح کرد و خانم هاشمی هم پاسخ‌هایی ارائه دادند. به‌طور خلاصه، قرار شد ظرف یک هفته، طی یک لایحه پاسخ به شکایتی که مطرح شده، ارائه شود.

وکیل فائزه هاشمی گفت: البته توضیحات خانم هاشمی به‌طور کامل نبود که من بتوانم بگویم که آیا اتهام را قبول کرده‌اند یا رد کرده‌اند و آیا توجیهی برای اظهاراتشان داشته‌اند یا خیر. منتظر هستیم که روز شنبه هفته آینده این لایحه به بازپرس ارائه شود.

آقاسی گفت: همچنین، قراری مبنی برعدم خروج از حوزه قضایی تهران برای خانم هاشمی صادر شده است.

وی گفت: این پرونده در مورد جمله ایشان درباره قاتل امیرکبیر در دوره قاجار در اظهارات اخیرشان تشکیل شده است.

فائزه هاشمی بعد از انتشار مصاحبه‌ای که در آن درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را ترور داخلی خواند، به دادگاه احضار شد و علیه او پرونده قضایی تشکیل شده است.

در همین رابطه قوه قضائیه اعلام کرد: در پی انتشار ادعاهای غیر مستند فائزه هاشمی در یک برنامه اینترنتی، علاوه بر تشکیل پرونده قضایی علیه مصاحبه کننده، علیه تهیه‌کننده و مجری این برنامه نیز اعلام جرم شد.

گفتنی است، انتشار ادعای فائزه هاشمی که در مصاحبه با یک برنامه اینترنتی مطرح شده تشکیل پرونده قضایی برای او و عوامل برنامه ساعاتی پس از انتشار محتوا را به همراه داشت.

در ادعای مطرح شده در این برنامه، روایتی غیرمستند از فوت مرحوم هاشمی رفسنجانی مطرح شد که به همین علت مقام قضایی تشکیل پرونده داده و نامبردگان برای ادای توضیحات به دادسرا فراخوانده شده‌اند.