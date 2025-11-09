مهراد جم، خواننده پاپ، در اظهارنظری صریح درباره‌ی دنیا جهانبخت گفت: «دنیا برای من پارتنر ایده‌آلی نبود، اما برای پسرم مادر خوبی است.»

به گزارش تابناک؛ وی در گفت‌وگویی تازه درباره‌ی رابطه‌ی خود با دنیا جهانبخت و نقش او در زندگی پسرشان صحبت کرد. او با صداقت گفت که هرچند دنیا جهانبخت برای او شریک زندگی ایده‌آل نبوده، اما نقش مادر را به‌خوبی ایفا می‌کند و برای فرزندشان اهمیت ویژه‌ای قائل است.

این اظهار نظر مهراد جم، واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت و بسیاری از کاربران از صداقت و تمرکز او بر مسئولیت پدرانه‌اش تمجید کردند. این سخنان همچنین یادآور اهمیت حفظ آرامش و تمرکز بر خانواده در میان زندگی پرحاشیه هنرمندان بود.

اما پس از این گفت و گو و ماجرای جنجالی حرف های دنیا جهانبخت هم شنیدن دارد.

عصبانیت شدید دنیا جهانبخت از حرف های رک همسر سابقش مهرداد جم: آرزوتو با خودت به گور میبری! فقط مرگ میتونه منو از بچم جدا کنه!

دنیا جهانبخت در واکنش به این موضوع استوری های زیر را منتشر کرد: