مهراد جم، خواننده پاپ، در اظهارنظری صریح دربارهی دنیا جهانبخت گفت: «دنیا برای من پارتنر ایدهآلی نبود، اما برای پسرم مادر خوبی است.»
به گزارش تابناک؛ وی در گفتوگویی تازه دربارهی رابطهی خود با دنیا جهانبخت و نقش او در زندگی پسرشان صحبت کرد. او با صداقت گفت که هرچند دنیا جهانبخت برای او شریک زندگی ایدهآل نبوده، اما نقش مادر را بهخوبی ایفا میکند و برای فرزندشان اهمیت ویژهای قائل است.
این اظهار نظر مهراد جم، واکنشهای زیادی در شبکههای اجتماعی داشت و بسیاری از کاربران از صداقت و تمرکز او بر مسئولیت پدرانهاش تمجید کردند. این سخنان همچنین یادآور اهمیت حفظ آرامش و تمرکز بر خانواده در میان زندگی پرحاشیه هنرمندان بود.
اما پس از این گفت و گو و ماجرای جنجالی حرف های دنیا جهانبخت هم شنیدن دارد.
دنیا جهانبخت در واکنش به این موضوع استوری های زیر را منتشر کرد: