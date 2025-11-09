میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعتراف جنجالی مهرادجم درباره دنیا جهان‌بخت!

مهراد جم در یک برنامه حرف‌هایی را درباره زندگی شخصی و ارتباطش با دنیا جهان‌بخت مطرح کرد که توجه‌برانگیز شد.
کد خبر: ۱۳۳۹۱۳۶
| |
1059 بازدید

اعتراف جنجالی مهرادجم درباره دنیا جهان‌بخت!

مهراد جم، خواننده پاپ، در اظهارنظری صریح درباره‌ی دنیا جهانبخت گفت: «دنیا برای من پارتنر ایده‌آلی نبود، اما برای پسرم مادر خوبی است.»

به گزارش تابناک؛ وی در گفت‌وگویی تازه درباره‌ی رابطه‌ی خود با دنیا جهانبخت و نقش او در زندگی پسرشان صحبت کرد. او با صداقت گفت که هرچند دنیا جهانبخت برای او شریک زندگی ایده‌آل نبوده، اما نقش مادر را به‌خوبی ایفا می‌کند و برای فرزندشان اهمیت ویژه‌ای قائل است.

این اظهار نظر مهراد جم، واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت و بسیاری از کاربران از صداقت و تمرکز او بر مسئولیت پدرانه‌اش تمجید کردند. این سخنان همچنین یادآور اهمیت حفظ آرامش و تمرکز بر خانواده در میان زندگی پرحاشیه هنرمندان بود.

اما پس از این گفت و گو و ماجرای جنجالی حرف های دنیا جهانبخت هم شنیدن دارد. 

عصبانیت شدید دنیا جهانبخت از حرف های رک همسر سابقش مهرداد جم: آرزوتو با خودت به گور میبری! فقط مرگ میتونه منو از بچم جدا کنه!

دنیا جهانبخت در واکنش به این موضوع استوری های زیر را منتشر کرد:

اعتراف جنجالی مهرادجم درباره دنیا جهان‌بخت!اعتراف جنجالی مهرادجم درباره دنیا جهان‌بخت!

اعتراف جنجالی مهرادجم درباره دنیا جهان‌بخت!

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مهراد جم دنیا جهانبخت خواننده مرد خواننده رپ خبر فوری
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اقدام عجیب و دور از ذهن خواننده رپ
مراسم ازدواج ستاره‌های قرن بیستم
توماج صالحی بازداشت شد
آخرین وضعیت پرونده امیر تتلو
مردی که چهره‌اش را فروخت
آرمین زارعی در بیمارستان بستری شد
اظهارات جدید حمید صفت در دادگاه
آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی
«تتلو» از زندان آزاد می‌شود؟
خواننده رپ محاکمه شد
شرط بخشش حمید صفت از زبان پسر مقتول
خواننده مشهور رپ مجوز گرفت
انتقام عجیب از‌ خواننده رپ
«مهراد جم» تحت تعقیب قضایی قرار گرفت
دانلود آهنگ مهراد جم (بعدت)
دام سیاه خواننده‌ مشهور برای دختران دانش‌ آموز
لیست امن‌ترین خطوط هوایی دنیا در سال ۲۰۲۱
آخرین جزئیات پرونده «حمید صفت»
«حمید صفت» به این سه شرط آزاد می‌شود!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
تصاویر تشییع پیکر صابر کاظمی؛ همه آمده بودند
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۹۹ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۴ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۸۴ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۶ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۰ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۰ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cMy
tabnak.ir/005cMy