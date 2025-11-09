سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس تاکید کرد: طبق مصوبه مجلس این سازمان موظف است حق پخش را به باشگاه‌ها اختصاص دهد؛ وقتی هزینه باشگاه‌ها همین حالا از بیت‌المال و بانک‌ها تأمین می‌شود، پرداخت حق پخش از بودجه عمومی تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند.

روح الله لک علی آبادی؛ سخنگوی فراکسیون مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با تصمیم جدید مبنی بر بودجه پرداخت حق‌پخش تلویزیونی فوتبال قرار نیست از سوی صداوسیما که علاوه بر بودجه، درآمدهای چند هزار میلیاردی از آگهی مسابقات دارد، پرداخت شود، بلکه از محل اعتبارات عمومی پرداخت می‌شود، اظهار کرد: موضوع حق پخش در قالب لایحه نظام باشگاهداری از سوی نمایندگان مجلس تصویب شده است و طبق آن باید صدا و سیما حق پخش را به باشگاه ها اختصاص بدهد.

وی با اشاره به اینکه یکی از معضلات موجود این است که اکثر باشگاه های کشور دولتی یا خصولتی هستند و هزینه هایشان را نیز دولت پرداخت می کند، افزود: به همین دلیل دولت در ارنج کردن هیئت مدیره یا حتی مربیان تاثیر گذار است و نمی توانیم بگوییم که در این موضوعات دخل و تصرفی ندارد.

لک علی آبادی ادامه داد: به هر حال این پول ها رقمی نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان از سوی هولدینگ ها و بانک ها برای تیم های مطرح هزینه می شود و این منابع در واقع از دولت تامین و به مردم و بیت المال تعلق دارد و به همین خاطر حساسیت هایی در آن وجود دارد.

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به اینکه وقتی بحث حق پخش تلویزیونی مطرح می شود، تلویزیون هم به نوعی به مردم تعلق دارد و خیلی در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی شود، تصریح کرد: نکته مهم این است که وقتی حق پخش تلویزیونی به تیم ها و باشگاه ها پرداخت می شود، باشگاه ها برای اینکه بیشتر دیده شوند تلاش می کنند تا بهتر و کیفیتشان را بالا ببرند. چرا که هر بازی کیفی از سوی آنها می تواند منجر به کسب درآمد بیشتری برایشان شود.

وی افزود: نکته د یگر بحث هواداران است. هر چه هواداران بیشتر و پرشورتر باشند، تاثیرگذارتر خواهد بود. همچنین می توانیم مسائل فرهنگی را هم به آن ربط و به نوعی برای آن پیوست فرهنگی ایجاد کنیم.

حق پخش باید به سایر رشته های ورزشی هم داده شود

لک علی آبادی تاکید کرد: مثل همه دنیا، پولی که باید بابت حق پخش به باشگاه ها داده شود، حقشان است. حتی می توانیم حق پخش را به بقیه رشته های ورزشی مانند کشتی، والیبال، بسکتبال و ... نیز اختصاص بدهیم.

سخنگوی فراکسیون مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حق پخش داده شده به باشگاه ها به نفع صدا و سیما هم خواهد بود، توضیح داد: در صورت اعطای حق پخش به باشگاه ها، آنها مجبور هستند کیفتی و سطح بازی هایشان را بالا ببرند. هر چقدر این کیفیت بالا برود، صدا و سیما نیز بینندگان و مخاطبین بیشتری را به خود جذب خواهد کرد و در نتیجه نرخ تعرفه تلویزیون از محل تبلیغات، بیشتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: حق پخش می تواند یک بازی برد - برد هم برای باشگاه ها و هم صدا و سیما باشد. حق باشگاه ها است که از محل حق پخش و سایر هزینه ها از سوی صدا و سیما بهره مند شوند و با استدلال بیشتری می توانند به کارشان ادامه بدهند.

صدا و سیما در موضوع حق پخش با کلمات بازی نکند

لک علی آبادی در پایان گفت: اگر قرار است حق پخش از محل بودجه عمومی به باشگاه ها پرداخت شود، همین الان از محل بودجه عمومی هزینه های باشگاه به آنها از سوی هولدینگ ها و بانک ها تامین پرداخت می شود. اینکه ما بخواهیم با جملات بازی کنیم در واقع تغییری ایجاد نمی شود.