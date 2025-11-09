تیم سابر ایران مقابل روسیه شکست خورد

ملی‌پوشان سابر کشورمان با قبول شکست مقابل روسیه از راهیابی به مرحله بعد بازماندند.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، رقابت‌های تیمی شمشیربازی سابر در چارچوب کاپ جهانی الجزایر امروز یکشنبه برگزار شد و تیم ملی سابر ایران در نخستین دیدار خود به مصاف روسیه رفت.

تیم ملی کشورمان با ترکیب محمد فتوحی، نیما آقایی، نیما زاهدی و طا‌ها کارگرپور در این رقابت‌ها حضور داشت، اما در دیدار اول با نتیجه ۴۵ بر ۲۵ مغلوب تیم روسیه شد و از صعود به مرحله بعد بازماند.

بر اساس برنامه مسابقات، در صورت پیروزی برابر روسیه، تیم ایران می‌توانست در مرحله یک‌هشتم نهایی به مصاف ایتالیا، یکی از قدرت‌های برتر شمشیربازی جهان، برود.