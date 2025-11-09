برگزاری مراسم «روز پیروزی» جمهوری آذربایجان در ایران؛ «همکاری نظامی با ایران در حال توسعه است»

سفیر جمهوری آذربایجان در تهران تصریح کرد: «آذربایجان باور دارد که تفاهم صلح میان باکو و ایروان، منطقه (قره باغ) را به منطقه صلح و ارامش تبدیل میکند.»
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، مراسم گرامیداشت ۸ نوامبر روز پیروزی جمهوری آذربایجان با حضور مقامات ایرانی و تعدادی از دیپلماتها و سفرای خارجی مقیم در سفارت این کشور در تهران برگزار شد.
امیر فرهاد آریانفر معاون عملیات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقاماتی از ستاد کل در این مراسم حضور داشتند.
علی علیزاده سفیر جمهوری آذربایجان در ایران در سخنانی در این مراسم گفت: «همان طور که میدانید پیش از این ۲۰ درصد اراضی آذربایجان تحت اشغال بوده است. در این مدت شهرهای آذربایجان ویران شده و در حال حاضر بازدید کنندگان میتوانند این وقایع را ببینند. هتک حرمت مساجد و مراکز فرهنگی و تاریخی قابل مشاهده هستند. این موضوع را نمیتوان نادیده گرفت. در این سالها با جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت همراه بوده است.»
سفیر جمهوری آذربایجان در تهران تصریح کرد: «آذربایجان باور دارد که تفاهم صلح میان باکو و ایروان، منطقه (قره باغ) را به منطقه صلح و ارامش تبدیل میکند.»
علیزاده در ادامه عنوان داشت: «امسال سال شوشا نام گذاری شده است که اولین شهر اشغال شده و آخرین شهر آزاد شده است که در طی ۴۴ روز این اتفاق روی داد. در حالی ما ۳۰ سال است که منتظر این روز بودیم».
این دیپلمات آذربایجانی تصریح کرد: «آذربایجان باور دارد که تفاهم صلح منطقه ما را به منطقه صلح و آرامش تبدیل میکند. ما اکنون در حال اجرای پیچیدهترین برنامه مرمت و بازسازی در مناطق آزاد شده قره باغ و زنگه زور هستیم.»
علیزاده در پایان از تمامی کشورهای دوست که از آذربایجان حمایت کردند، تشکر کرد و گفت که ما همچنین از حمایت ایران به خاطر موضع عادلانه اش در موضوع قره باغ قدردانی میکنیم.
وابسته نظامی نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان نیز در این مراسم گفت: آذربایجان قریب به ۳۰ سال تلاش نمود تا مناقشه را از طریق مذاکرات حل و فصل نماید ولیکن مذاکرات هیچ نتیجهای در پی نداشت.
وی افزود: مورخ ۲۷ سپتامبر سال ۲۰۲۰ در پاسخ به حمله نظامی گسترده دیگر ارمنستان به مواضع ارتش و مناطق مسکونی آذربایجان، عملیات ضد حمله آغاز گردید. این عملیات بعدها به «عملیات مشت آهنین» شهرت یافت که منجر به جنگ ۴۴ روزه میهنی گردید.
وی یادآور شد: فرماندهی فرمانده کل قوا، الهام علیاف، با پیروزی شکوهمند نیروهای مسلح آذربایجان در جنگ میهنی ۴۴ روزه و عملیات یک روزه ضد تروریستی علیه جداییطلبان در سپتامبر ۲۰۲۳، تمامیت ارضی و حاکمیت دولتی جمهوری آذربایجان به طور کامل احیا شده و مناقشه قرهباغ ارمنستان و آذربایجان به تاریخ پیوسته است.
وی در ادامه گفت: جنگ ۴۴ روزه میهن به عنوان یک اتفاق بسیار مهم در تاریخ درج گردیده است. ۱۶ روز پیش نیز، یک روز تاریخی فرخنده و ویژه – ۵-امین سالروز آزادسازی بخش ۱۳۲ کیلومتری مرز دولتی آذربایجان – ایران که سالهای مدیدی تحت اشغال نیروهای مسلح ارمنستان بود گرامی داشته شد.
وی افزود: بدین مناسبت فرمانده کل قوا، آقای الهام علی اف (رئیس جمهور محترم جمهوری آذربایجان)، به مردمان آذربایجان و ایران تبریک اشعار داشتند. همچنین ایشان در حین سفر و بازدید از شهر جبرائیل گفت: «رودخانه ارس، مرز آذربایجان – ایران مرز دوستی است.»
وی یادآور شد: در دوران اخیر، همانند سایر حوزه ها، همکاری نظامی با ایران همسایه، دوست و برادر نیز در حال توسعه بوده است. نتیجه دیپلماسی نظامی فعال در همکاریهای دوجانبه آشکار است. از جمله سفرهای متقابل بلندپایه، رزمایشهای مشترک زمینی و دریایی سالانه نمونه بارز آن است. فعالیتهای همکاری نظامی در سالهای آینده بیشتر افزایش خواهد یافت.
به گزارش تابناک، جمهوری آذربایجان در جریان درگیریهای نظامی ۴۴ روزه در سال ۱۴۰۰ توانست سرزمینهای خود در قره باغ که نزدیک به ۳۰ سال تحت اشغال نیروهای ارمنستان قرار گرفته بود را آزاد کند.
این درگیریهای نظامی با امضای بیانیه سه جانبه روسای جمهوری آذربایجان، روسیه و نخست وزیر ارمنستان به پایان رسید و دولت باکو در پی این پیروزی اجرای برنامه گسترده بازسازی را در مناطق آزاد شده آغاز کرد.