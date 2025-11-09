میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

برگزاری مراسم «روز پیروزی» جمهوری آذربایجان در ایران؛ «همکاری نظامی با ایران در حال توسعه است»

مراسم روز پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ ۲۰۲۰ قره باغ با ارمنستان از سوی سفارت جمهوری آذربایجان در ایران برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۳۹۱۲۲
| |
722 بازدید

برگزاری مراسم «روز پیروزی» جمهوری آذربایجان در ایران؛ «همکاری نظامی با ایران در حال توسعه است»

سفیر جمهوری آذربایجان در تهران تصریح کرد: «آذربایجان باور دارد که تفاهم صلح میان باکو و ایروان، منطقه (قره باغ) را به منطقه صلح و ارامش تبدیل می‌کند.» 

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، مراسم گرامیداشت ۸ نوامبر روز پیروزی جمهوری آذربایجان با حضور مقامات ایرانی و تعدادی از دیپلمات‌ها و سفرای خارجی مقیم در سفارت این کشور در تهران برگزار شد.

امیر فرهاد آریانفر معاون عملیات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقاماتی از ستاد کل در این مراسم حضور داشتند.

علی علیزاده سفیر جمهوری آذربایجان در ایران در سخنانی در این مراسم گفت: «همان طور که می‌دانید پیش از این ۲۰ درصد اراضی آذربایجان تحت اشغال بوده است. در این مدت شهر‌های آذربایجان ویران شده و در حال حاضر بازدید کنندگان می‌توانند این وقایع را ببینند. هتک حرمت مساجد و مراکز فرهنگی و تاریخی قابل مشاهده هستند. این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت. در این سال‌ها با جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت همراه بوده است.»

سفیر جمهوری آذربایجان در تهران تصریح کرد: «آذربایجان باور دارد که تفاهم صلح میان باکو و ایروان، منطقه (قره باغ) را به منطقه صلح و ارامش تبدیل می‌کند.» 

علیزاده در ادامه عنوان داشت: «امسال سال شوشا نام گذاری شده است که اولین شهر اشغال شده و آخرین شهر آزاد شده است که در طی ۴۴ روز این اتفاق روی داد. در حالی ما ۳۰ سال است که منتظر این روز بودیم». 

این دیپلمات آذربایجانی تصریح کرد: «آذربایجان باور دارد که تفاهم صلح منطقه ما را به منطقه صلح و آرامش تبدیل می‌کند. ما اکنون در حال اجرای پیچیده‌ترین برنامه مرمت و بازسازی در مناطق آزاد شده قره باغ و زنگه زور هستیم.» 

علیزاده در پایان از تمامی کشور‌های دوست که از آذربایجان حمایت کردند، تشکر کرد و گفت که ما همچنین از حمایت ایران به خاطر موضع عادلانه اش در موضوع قره باغ قدردانی می‌کنیم.

وابسته نظامی نیرو‌های مسلح جمهوری آذربایجان نیز در این مراسم گفت: آذربایجان قریب به ۳۰ سال تلاش نمود تا مناقشه را از طریق مذاکرات حل و فصل نماید ولیکن مذاکرات هیچ نتیجه‌ای در پی نداشت.

وی افزود: مورخ ۲۷ سپتامبر سال ۲۰۲۰ در پاسخ به حمله نظامی گسترده دیگر ارمنستان به مواضع ارتش و مناطق مسکونی آذربایجان، عملیات ضد حمله آغاز گردید. این عملیات بعد‌ها به «عملیات مشت آهنین» شهرت یافت که منجر به جنگ ۴۴ روزه میهنی گردید.

وی یادآور شد: فرماندهی فرمانده کل قوا، الهام علی‌اف، با پیروزی شکوهمند نیرو‌های مسلح آذربایجان در جنگ میهنی ۴۴ روزه و عملیات یک روزه ضد تروریستی علیه جدایی‌طلبان در سپتامبر ۲۰۲۳، تمامیت ارضی و حاکمیت دولتی جمهوری آذربایجان به طور کامل احیا شده و مناقشه قره‌باغ ارمنستان و آذربایجان به تاریخ پیوسته است.

وی در ادامه گفت: جنگ ۴۴ روزه میهن به عنوان یک اتفاق بسیار مهم در تاریخ درج گردیده است. ۱۶ روز پیش نیز، یک روز تاریخی فرخنده و ویژه – ۵-امین سالروز آزادسازی بخش ۱۳۲ کیلومتری مرز دولتی آذربایجان – ایران که سال‌های مدیدی تحت اشغال نیرو‌های مسلح ارمنستان بود گرامی داشته شد.

وی افزود: بدین مناسبت فرمانده کل قوا، آقای الهام علی اف (رئیس جمهور محترم جمهوری آذربایجان)، به مردمان آذربایجان و ایران تبریک اشعار داشتند. همچنین ایشان در حین سفر و بازدید از شهر جبرائیل گفت: «رودخانه ارس، مرز آذربایجان – ایران مرز دوستی است.»

وی یادآور شد: در دوران اخیر، همانند سایر حوزه ها، همکاری نظامی با ایران همسایه، دوست و برادر نیز در حال توسعه بوده است. نتیجه دیپلماسی نظامی فعال در همکاری‌های دوجانبه آشکار است. از جمله سفر‌های متقابل بلندپایه، رزمایش‌های مشترک زمینی و دریایی سالانه نمونه بارز آن است. فعالیت‌های همکاری نظامی در سال‌های آینده بیشتر افزایش خواهد یافت.

به گزارش تابناک، جمهوری آذربایجان در جریان درگیری‌های نظامی ۴۴ روزه در سال ۱۴۰۰ توانست سرزمین‌های خود در قره باغ که نزدیک به ۳۰ سال تحت اشغال نیرو‌های ارمنستان قرار گرفته بود را آزاد کند.

این درگیری‌های نظامی با امضای بیانیه سه جانبه روسای جمهوری آذربایجان، روسیه و نخست وزیر ارمنستان به پایان رسید و دولت باکو در پی این پیروزی اجرای برنامه گسترده بازسازی را در مناطق آزاد شده آغاز کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
جمهوری آذربایجان ارمنستان جنگ قره باغ ایران
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عصبانیت مسکو از گسترش روابط هند و ارمنستان؛ روسیه حتی در تحویل تسلیحات قراردادی به ارمنستان مشکل دارد
آغاز درگیری‌های نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در قره باغ/کشته و زخمی شدن چندین نظامی دو کشور/ دستور آمادگی نظامی نیرو‌های نظامی برای جنگ
ارمنستان با کریدور مغایر منافع ایران به احتمال زیاد مخالفت می‌کند/ روسیه با کریدور زنگزور آمریکایی مخالف است
درگیری شدید میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان / اعلام آماده باش برای جنگ گسترده میان دو کشور
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
تصاویر تشییع پیکر صابر کاظمی؛ همه آمده بودند
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۹۹ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۴ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۸۴ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۶ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۰ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۰ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۴۸ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cMk
tabnak.ir/005cMk