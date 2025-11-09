میلی صفحه خبر لوگو بالا
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما

آقای پزشکیان شما با مخالفت‌هایی که با قانون عفاف و حجاب کردید، مسبب گسترش فساد و فحشا در سراسر کشور در این یکسال شدید!
کد خبر: ۱۳۳۹۱۲۰
| |
1639 بازدید
|
۴۸

خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما

مهدی محمدی کلاسر- بشنویم از صحبت‌های "غضنفری" در مجلس، که در مصاحبه‌ای خشکسالی زمین را به گناه رئیس‌جمهور ربط داد و گفت که این آسمان بی‌ابر، سزای بی‌حجابی زنی است که گیسوانش را به باد سپرده و مردی که در برابر نوازش باد و رقص گیسو نایستاده است. و لابد این زمین تشنه، کیفر گناهانی است که در سایه‌سار بی‌عفتی دیگران روییده است.
این نماینده تهران در مجلس، خشکسالی را با اجرا نشدن قانون حجاب و عفاف از سوی رئیس‌جمهور مرتبط دانسته و عنوان کرد که بخشی از این خشکسالی‌ها نتیجه عمل نکردن به قانون حجاب و عفاف و گسترش فحشا و گناه در جامعه است. اما شاید رویشان نشد از آن زمان دور - از ممنوعیت‌های قدیمی مثل دستگاه ویدئو در منازل سخن بگویند که در دوره‌ای مدیران متدین‌تر آن را ممنوع اعلام کرده و اجازه نمی‌دادند کسی آشکارا از آن استفاده کند، مگر در خفا - و چه سرسبزی‌ها و خرمی‌هایی از آن قانون که زاده نشد!
قصه این قانون‌ها، برای پیش از دوره فعلی بود، که کاملاً برچیده شدند. ربطی به پزشکیان و خیلی‌های دیگر هم نداشت. خوب بود توضیح می‌دادند که چه بر سر آن قوانین و ممنوعیت‌ها آمد. از قانون مبارزه با ماهواره نگفتند که چگونه در زمان اجرایش، بهشتی همچون هفت سال اول مصر بر ما روان بود! و در نعمت و فراوانی زندگی می‌کردیم و هنوز هم برکات آن شامل حالمان است! ظاهرش که عمل به دین خدا و نگرانی بابت آن بود و اما باز هم در کثرت و فراوانی نعمت نبودیم. و خداوند برای امور بندگانش «تدبیر»ها کرده و «مدیریت» می‌کند.
و حالا این ماهواره و اینترنت، این پنجره‌های گشوده بر جهان، بی‌پروا در هر خانه‌ای جولان می‌دهند. ای وای از گناهانِ قدیمی و جایزها و مباهات امروزی!
سیر در فضا
ایشان اجرا نشدن دستور خداوند درباره حجاب را عامل خشکسالی و بی‌بارانی خواندند. اما توضیح ندادند که اروپای بی‌حجاب چرا همواره سرسبز است و ما با کویر خشک دست به گریبانیم. شاید در پاسخ بگویند که این سرسبزی و باران‌های غرب، زمینه‌ساز آزمایش و عقوبت الهی است. ما منتظران کیفر آن مردمان بی‌حجابیم و آنان حالا به فضا قدم گذاشته‌اند برای فتح آسمان‌ها. احتمالاً در نگاه غضنفری‌ها، آنان با این کارشان در فتح آسمان، از دستورات خدا تخطی کرده‌اند. چه بسا برایشان سؤال است که خداوند فرموده: "در زمین سیر کنید"، پس چرا غرب زمین را گذاشته و دارد در فضا سیر می‌کند؟ با این افکار، آن که دارد در "فضا" سیر می‌کند، کدام است؟
به راستی در فهم معانی دچار مشکل شده‌ایم که دین را این‌چنین سطحی تفسیر می‌کنیم.
همچنین کاش می‌آمدند از اصل بنیادین دین هم سخن بگویند. از عدل الهی بگویند که خداوند بر مساوات تأکید کرده، اما فراموش کردند آن را بازگو کنند؛ حال آنکه عدل و برابری از ارکان اصلی اسلام و تشیع است. پیش از هر قانون دیگری ضرورت دارد و البته پیش از همه فراموش شده است. کاش بدان نیز می‌پرداختید و به این فاصله‌هایی که میان ماست، و میان ماست با عدل.
اگر خشکسالی به خاطر گناهان ماست، اگر بی‌آبی کیفر بی‌حجابی است، پس این تورم، این گرانی، این فقری که مردم را می‌فشارد، به خاطر چیست؟ به خاطر گناهان کیست؟
صدای گریه می آید...
لطفاً هیچ‌گاه نیندیشید برداشت شما از دین، همان حقیقت مطلق و محض است. جایی برای عقل‌های دیگران نیز باقی بگذارید. پیامبر اسلام به خاطر صدای گریه نوزادی، نمازش را با شتاب خواند تا مادرِ نمازگزار، بتواند به داد فرزندش برسد. برادر مسلمان، خوب گوش کن! صدای گریه فرزندان، آرزوها و امیدهای بربادرفته از خانه‌های زیر خط فقر به گوش می‌رسد. تو به قانون عفاف و حجاب بچسب و آن فقر را رها کن؛ فقری که از نگاه پیامبر اسلام، نزدیک است به کفر بینجامد.
این همه برداشت شما از دین است که حتی یک بار نتوانسته‌اید به مردم بگویید ارزش‌هایی که از آن سخن می‌گویید دقیقاً چیست و مصداقش کجاست. ارزش، همین من و تواییم – که باید زنده بمانیم و حالمان خوب باشد تا عمل صالح ممکن گردد وگرنه شما آن ارزش‌های نامفهوم و نامشخص را می‌توانید در گورستان هم فریاد بزنید. چه فرقی می‌کند؛ وقتی وجود خارجی ندارند و مصداقی برایشان نیست. ارزش به جز از من انسان و یکان یکان آفریده‌های خدا نیست. مگر امیرمؤمنان نفرمود که مباد آنکه پیرزنی یهودی، در سرزمین من، شب را گرسنه سر بر بالین بگذارد.
این میان، ارزش را پیدا کن، برادر ارزشی.
عفاف و حجاب دقیقا کجاست؟
عفاف چیز بدی نیست که اتفاقا ضرورتی است نیک. اما آنجا نیست که تو می‌جویی. بگذار مثالی بزنم. هندوستان را ببینید. کشوری که حدود ۸۵ درصد زنانش پوشیده یا نسبتاً پوشیده‌اند. زنانش پوشیده‌اند، اما در فهرست کشورهای دارای مردان چشم‌چران، همواره رتبه اول تا سوم جهان را دارد. این یعنی چه؟ یعنی حجاب را باید در نگاه جست، نه در لباس. یعنی باید فکر و ذهن را پاک کرد، نه این که فقط بدن را پوشاند.
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما
حجاب و عفاف ابتدا در نگاه مرد و زن است و بعد شاید به لباس برسد یا نرسد. من و تو با تربیت ناگوار است که از هر چیزی تحریک خواهیم شد. و اینقدر هم این ترکیبات تحریک شدن و ... را در حریم بین دو انسان و رابطه اجتماعی‌شان وارد نکنیم. همین خودش به اندازه کافی خراب کردن انسانیت و اساساً غیرانسانی است. چه‌بسا این واژه‌سازی‌ها و بیان آن در مقام یک انسان، بیش از آنچه می‌پندارید، در خشکسالی و بی‌بارانی اثرگذار باشد.
کامران غضنفری عزیز، قبل از آنکه خشکسالی طبیعت را به گناه کسی نسبت دهی، به این خشکسالی اخلاق توجه کن، به این بی‌آبی وجدان. شاید مشکل از جای دیگری است... شاید باید در نگاهمان تجدید نظر کنیم. شاید خدای نکرده، مسئولانمان، وزرایمان و وکلایمان، در مسیر نامه امیر مومنان به مالک اشتر نیستند که اگر همان چند صفحه را... فقط همان را توجه و اجرا کنند، اوضاع بهتر خواهیم داشت.
بگو به ما در برابر گناهان این سویان، دعاهای شما – اهل بندگی – چه ثمر داده است؟ و خداوند به خاطر شما، چه باران رحمتی بر این ملت فرستاده؟ در کدام برهه از تاریخ، برکت حضورتان را به چشم دیده‌ایم و به خاطر شما بر ما باریده است؟ نمونه بیاورید. مصداق بیاورید. اگر خشکسالی نتیجه گناهان ماست، پس احتمالاً باران گهگاه هم باید برآمده از دعاهای شما باشد. لاقل شما ما را از دعایتان بی‌نصیب نگذارید.
مهدی محمدی کلاسر_ دبیر سرویس اجتماعی تابناک

 

برچسب ها
قانون عفاف و حجاب مسعود پزشکیان کامران غضنفری مجلس شورای اسلامی خشکسالی باران تخلیه تهران مهدی محمدی کلاسر سرویس اجتماعی تابناک حجاب
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۶
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
3
62
پاسخ
نماینده مجلس دلسوز و تلاشگر که انصافا ریشه مسئله خشکسالی رو با تلاش شبانه روزی پیدا کردند ....آفرین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
خب. امتحانش ضرر ندارد
یک هفته خانم ها همه چادر سر کنید
ببینیم چی می شه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
به جای مسخره کردن سرت رو از پنجره بیرون کنن ببین زنها با چه لباس و ادا و اطواری در خیابانند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
اگه قرآن و حدیث خونده بودی می‌فهمیدی گناه باعث خشکسالی میشه. رو هوا حرف زدن که کاری نداره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
ظلم و دزدی و غارت مردم بیشتر گناه دارد یا بی‌حجابی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
صورت مسئله رو پاک نکن!! دزدی و بی حجابی هر دو گناه است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
بروید به دنبال علم خداوند علم باروری ابرهاو شیرین کردن اب دریا را داده است مثل کشور عربستان بروید و آباد کنید مملکت را و در جای صحیح ثروت کشور را خرج کنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
نه ناشناس ۱۲:۵۷ اشتباه نکن بیحجابی یک گناه اجتماعی است و باید ریشه‌کن شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
چرا استدلال شما در مورد ترکیه صادق نیست.؟ فکر نمی کنید دین را به امیال خود تفسیر می کنید؟ خداوند بسیار بخشنده است چه برای نزول باران چ برای گیسوان برباد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
2
82
پاسخ
در روایات نباریدن باران فقط به خاطر گناهان حاکمان اومده ...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
در قرآن چی؟؟ آیات قرآن رو خوندی که بدونی گناه چه بلایی سر جوامع آورده؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
ناشناس|Iran (Islamic Republic of)|۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
اگر از روی اعتقادات واقعی میگی که ...!!!
در غیر اینصورت خائنی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
مسئله اینه که قرآن نمی‌خوانیم و فقط کلیپ‌های غیرعلمی را در فضای مجازی می‌بینیم و با آب و تاب برای هم تعریف می‌کنیم!!! واقعا که
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۱۲:۴۸
خواهشن جواب بده عربستان چگونه بیابانهایش را آباد می‌کند شاید با ثواب
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
ناشناس ۱۲:۵۸ چرا میگی خائنه؟! چی گفته مگه؟؟ حرف حق زده
ناشناس
|
Romania
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
2
74
پاسخ
تا امثال غضنفری در کشور مسوول هستند احتیاج به دشمن نداریم یکی جلوی همین غضنفرها را بگیرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
گران شدن نان هم به علت افتادن نان در تنور است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
تا فساد باشه روز حوش نمی بینید این خط و این نشون
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
اختلاس را فساد می دانی یانه ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
اختلاس، بی حجابی و بی حیایی، دروغگویی و تبهکاری همه گناه است. فرقی ندارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
1
42
پاسخ
عجب چیزی نوشتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
3
38
پاسخ
این قبیل صحبت ها باعث وهن اعتقادات و ارزشها و بهانه دادن به دست دشمنان است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
اینها صحبت نیست، آیات قرآن است. یه جستجوی ساده تو اینترنت داشته باش لطفا
a
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
1
33
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
2
38
پاسخ
این مقاله خوندن داره انصافا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
4
40
پاسخ
در بقیه کشورها دارند هوش مصنوعی را توسعه میدهند و دنبال مستعمره کردن مریخ هستند این هم سطح گروهی از مسوولان کشور ما است که کشور را اداره میکنند وضع مان اگر جور دیگری باشد عجیب است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
ربطی نداره معنویات و انرژی ها هم قدرت دارن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
اگر معنویات قدرت دارند در از بین بردن مشکلات طبیعی چرا در خسکسالی امسال از آنها استفاده نمی کنید ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
ذهنیت مادی داری!! وگرنه رشد معنوی قابل مقایسه با رشد مادی و این دنیایی نیست
ناشناس
| Croatia |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
شما با ذهنیت معنوی اگر تونستی ارزش پول را 1000 تومن برگردون با ذهنیت معنوی تونستی یک کیلو گوشت بخر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
38
پاسخ
چقدر عالی بود این بخش نوشته:
پیامبر اسلام به خاطر صدای گریه نوزادی، نمازش را با شتاب خواند تا مادرِ نمازگزار، بتواند به داد فرزندش برسد. برادر مسلمان، خوب گوش کن! صدای گریه فرزندان، آرزوها و امیدهای بربادرفته از خانه‌های زیر خط فقر به گوش می‌رسد. تو به قانون عفاف و حجاب بچسب و آن فقر را رها کن؛ فقری که از نگاه پیامبر اسلام، نزدیک است به کفر بینجامد.

مرحبا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
کی گفته به قانون حجاب بچسبیم و اقتصاد را رها کنیم؟؟؟ چرا بهانه در می‌آورید از خودتان؟
ناشناس
|
Bosnia and Herzegovina
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
3
30
پاسخ
خداوند خودش شفا بدهد
