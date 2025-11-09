میلی صفحه خبر لوگو بالا
سقوط عجیب بورس تهران!

امروز بیش از 660 نماد در وضعیت منفی قرار داشتند و تنها 115 نماد توانستند رشد قیمتی را ثبت کنند. برتری مطلق فروشندگان باعث شد کلیت بازار در مسیر نزولی قرار گیرد و شاخص‌های اصلی در همان ساعت نخست با افت سنگین مواجه شوند.
کد خبر: ۱۳۳۹۱۰۸
| |
981 بازدید
|
۸
سقوط عجیب بورس تهران!

معاملات امروز یکشنبه 18 آبان 1404 بورس تهران با غلبه کامل عرضه بر تقاضا آغاز شد و از همان دقایق ابتدایی، شاخص کل بورس تحت فشار فروش گسترده قرار گرفت. 

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، شاخص کل با افت 58 هزار و 603 واحدی معادل 1.82 درصد، در سطح 3 میلیون و 165 هزار و 427 واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش 10 هزار و 293 واحدی معادل 1.11 درصد به رقم 915 هزار و 875 واحد رسید که نشان‌دهنده قرمز شدن اکثر نمادهای کوچک و متوسط بازار است.

تسلط فروشندگان و افت همزمان شاخص‌ها

امروز بیش از 660 نماد در وضعیت منفی قرار داشتند و تنها 115 نماد توانستند رشد قیمتی را ثبت کنند. برتری مطلق فروشندگان باعث شد کلیت بازار در مسیر نزولی قرار گیرد و شاخص‌های اصلی در همان ساعت نخست با افت سنگین مواجه شوند.


کاهش چشمگیر ارزش معاملات و خروج نقدینگی

حجم معاملات سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی به حدود 10.7 میلیارد واحد رسید و ارزش معاملات نیز در سطح 3 هزار و 911 میلیارد تومان ثبت شد. بررسی جریان نقدینگی نشان می‌دهد ورود پول حقیقی در بازار منفی 824 میلیارد تومان بوده است. همچنین صندوق‌های درآمد ثابت نیز شاهد خروج 232 میلیارد تومان سرمایه بودند که نشان‌دهنده کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به ماندن در بازار سرمایه است.

قدرت فروشندگان 2 برابر خریداران است

بر اساس داده‌های معاملاتی، سرانه خرید حقیقی‌ها حدود 31.5 میلیون تومان و سرانه فروش آنان 67.2 میلیون تومان بوده است. نسبت قدرت خرید حقیقی به فروشندگان حقیقی منفی 2.13 ثبت شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشار عرضه در بازار همچنان ادامه دارد و سمت تقاضا توان مقابله با موج فروش را ندارد.

صف‌های سنگین فروش و افت تعادل بازار

تعداد صف‌های فروش تا ساعت 10:10 صبح به 351 مورد رسید، در حالی که تنها 22 نماد در صف خرید قرار داشتند. ارزش سفارش‌های خرید حدود 1 هزار و 696 میلیارد تومان و سفارش‌های فروش بیش از 5 هزار و 162 میلیارد تومان بود. این اختلاف معنادار میان تقاضا و عرضه موجب شد تعادل بازار از بین برود و بیشتر نمادها در محدوده منفی معامله شوند.

بازار سهام امروز منفی‌ترین روز معاملاتی آبان را تجربه می‌کند. هم‌زمانی کاهش ارزش معاملات، افت قدرت خرید حقیقی و افزایش صف‌های فروش، بیانگر تداوم روند نزولی در کوتاه‌مدت است. سرمایه‌گذاران در حال حاضر بیشتر در وضعیت انتظار قرار دارند و ضعف تقاضا موجب شده معاملات در فضایی سنگین و کم‌رمق دنبال شود.

 

شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
گزارش خطا
چوبین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
4
پاسخ
شاخص الکی، بورس الکیف فقط کوره پولسوزی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
4
پاسخ
با تشکر که خبر راجب بورس گذاشتید قبل از بستن بازار یکی بگه چه حبره 70هزار منفی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
3
پاسخ
این بورس کی درست بود که الان تعجب می کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
5
پاسخ
سهمها پشیزی نمیارزن کل زندگیمون بر فنا رفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
1
1
پاسخ
تو همین تابناک خبرش هست یکی میگه پناهگاه میسازیم یکی میگه تهران باید تخلیه بشه یکی میگه بنزین گران میشه یکی میگه تب برفکی اومده اون یکی کرونا تیغی اومده انتظارداریم بورس واقتصاد وتولید درست بشه شما که کاری نمیکنید لطفا سکوت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
2
پاسخ
ناتوانی سازمان بورس و ضرر مردم تورم روز افزون کالاهای اساسی و خوراکی ناترازی شدید آب گرانی شدید خودرو
به نظرتان همزمانی این مقدار خرابی اقتصادی تصادفی است؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
بدون تعارف یک عده دارن خیانت میکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
1
پاسخ
همه بورس های دنیا سبزه جز ما
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
