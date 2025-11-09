اگرچه نیروی هوایی آمریکا هویت این سلاح را تایید نکرده است، اما این مشاهده با برنامه آزمایش پروازی مداوم LRSO همسو است.

برتری ها و ویژگی های رادارگریزی

موشک LRSO چندین مزیت عمده نسبت به مدل قدیمی AGM-86B دارد؛ از جمله برد طولانی تر، رادارگریزی بهتر و سیستم های هدایت به روز شده که آن را قادر می سازد تا سامانه های پدافند هوایی را دور بزند و از فاصله دورتری حمله کند.

این موشک برای رسیدن به ویژگی رادارگریزی پیشرفته از یک سطح مقطع راداری کوچک تر استفاده می کند که با مواد کامپوزیت پیشرفته و پوشش های خاص به دست آمده است. افزون بر این، موشک LRSO مجهز به اقدامات متقابل الکترونیکی داخلی است که برای اخلال در رادار و دستگاه های ردیابی دشمن طراحی شده و رهگیری آن را دشوارتر می سازد.

انتظار می رود این موشک با استفاده از یک پیشرانه هواتنفس، با سرعت فروصوت پرواز کند. یک پیشرانه هواتنفس، شبیه به مدل قبلی، هوا را از اتمسفر می گیرد تا برای احتراق با سوخت مخلوط کند.