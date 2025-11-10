میلی صفحه خبر لوگو بالا
آیفون ۱۷ پرو چند؟

آیفون ۱۷ پرو در بازار موبایل ۲۰۹ میلیون تومان قیمت خورده است.
آیفون ۱۷ پرو چند؟

قیمت آیفون ۱۷ پرو با پارت نامبر ZAA و فضای ذخیره‌سازی ۲۵۶ گیگابایت، امروز یکشنبه ۱۸ آبان  در بازار موبایل ۲۰۹ میلیون تومان است.

نسخه پرومکس این گوشی  حداقل ۲۱۹ میلیون تومان است.

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ قیمت آیفون ۱۶ با پارت نامبر CH و فضای ذخیره‌سازی ۱۲۸ گیگابایت، ۱۰۸ میلیون تومان تعیین شده است. قیمت گلکسی A ۱۶ یکی از میانرده‌های پرفروش سامسونگ  از سوی فروشندگان ۱۵ میلیون تومان است. نسخه جدید این گوشی یعنی گلکسی A ۱۷ نزدیک به سه میلیون تومان گران‌تر فروخته می‌شود. گلکسی A ۵۶، گوشی محبوب و پرفروش کره‌ای، در بازار موبایل  ۳۸ میلیون تومان قیمت خورده است  و گران‌ترین پرچمدار سامسونگ  یعنی گلکسی S ۲۵  اولترا  ۱۲۹ میلیون تومان فروخته می‌شود. قیمت ردمی نوت ۱۴، پرفروش‌ترین گوشی چینی، ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. ردمی A ۳  ارزان‌ترین گوشی چینی بازار موبایل است که هفت میلیون  و ۴۰۰ هزار تومان قیمت خورده است. قیمت پوکو F ۶ پرو با فضای ذخیره‌سازی ۵۱۲ گیگابایت، ۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

قیمت روز گوشی در بازار موبایل

گلکسی A ۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

گلکسی A ۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) ۸ میلیون  و ۹۰۰ هزار  تومان

گلکسی A ۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) ۱۵ میلیون   تومان

گلکسی A ۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) ۱۷ میلیون  و ۹۰۰ هزار تومان

گلکسی A ۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

گلکسی A ۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

گلکسی A ۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) ۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

گلکسی A ۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

گلکسی A ۲۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

گلکسی A ۳۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) ۳۳ میلیون  تومان

گلکسی A ۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) ۳۸ میلیون تومان

گلکسی S ۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) ۵۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

گلکسی S ۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) ۶۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

گلکسی S ۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) ۱۲۹ میلیون  تومان

ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

ردمی ۱۴ C (۲۵۶ گیگابایت) ۱۳ میلیون تومان

ردمی ۱۵ C (۲۵۶ گیگابایت) ۱۲ میلیون  و ۹۰۰ هزار تومان

ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) ۳۹ میلیون  تومان

ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) ۱۷ میلیون  و ۴۰۰ هزار تومان

ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت)  ۴۲ میلیون  تومان

پوکو X ۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) ۳۶ میلیون  و ۵۰۰ هزار تومان

ردمی A ۳ (۱۲۸ گیگابایت) ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار  تومان

پوکو C ۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) ۱۳ میلیون  تومان

پوکو C ۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) ۱۳ میلیون  تومان

پوکو F ۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت)

۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

ردمی A ۵ (۱۲۸ گیگابایت) ۸ میلیون تومان

آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) ۷۵ میلیون  تومان

آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت)

۷۶ میلیون تومان

آیفون ۱۵ پرومکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) ۱۹۷ میلیون تومان

آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) ۱۰۸ میلیون   تومان

آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) ۱۸۲ میلیون   تومان

آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) ۱۹۵ میلیون و ۸۰۰ هزار  تومان

آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA  (۵۱۲ گیگابایت) ۲۴۵ میلیون  تومان

آیفون ۱۷ پرو نسخه  ZAA (۲۵۶ گیگابایت) ۲۰۹ میلیون تومان

آیفون ۱۷ پرومکس نسخه  ZAA (۲۵۶ گیگابایت) ۲۱۹ میلیون تومان

میلی صفحه خبر موبایل
