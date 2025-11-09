میلی صفحه خبر لوگو بالا
درباره سلاح جدید و ترسناک آمریکا

ارتش آمریکا اخیراً سامانه رهگیر پهپادی Anvil و واحد پرتابگر Launch Box شرکت Anduril Industries را در پایگاه نیروی هوایی ماینت مورد ارزیابی قرار داده است. این سیستم جدید دفاعی، پاسخی خودکار و در لحظه به تهدیدات ناشی از پهپادهای کوچک ارائه می‌دهد و می‌تواند به سرعت مستقر شود.
کد خبر: ۱۳۳۹۰۹۱
| |
646 بازدید
|
۱
درباره سلاح جدید و ترسناک آمریکا

ایالات متحده در آستانه به‌کارگیری یک سلاح جدید آمریکا قرار گرفته است؛ یک سیستم پهپادی رهگیر کاملاً خودمختار که قابلیت شناسایی و شکار تهدیدات هوایی کوچک را دارد.

به گزارش تابناک به نقل از گجت نیوز، ارتش آمریکا اخیراً سامانه رهگیر پهپادی Anvil و واحد پرتابگر Launch Box شرکت Anduril Industries را در پایگاه نیروی هوایی ماینت مورد ارزیابی قرار داده است. این سیستم جدید دفاعی، پاسخی خودکار و در لحظه به تهدیدات ناشی از پهپاد‌های کوچک ارائه می‌دهد و می‌تواند به سرعت مستقر شود.

Anvil: پهپاد رهگیر هوشمند و مستقل

این سیستم که شامل پهپاد رهگیر Anvil و واحد پرتابگر Launch Box است، توسط شرکت Anduril Industries توسعه یافته است. سامانه Anvil با قابلیت ناوبری خودکار، تهدیدات پهپادی کوچک را رهگیری کرده و اطلاعات بصری لازم برای شناسایی نهایی را در اختیار اپراتور انسانی قرار می‌دهد تا او مجوز نهایی حمله را صادر کند. Anvil در دو نسخه غیرکینتیک (غیرتهاجمی) برای خنثی‌سازی تهدید و نسخه Anvil-M با قابلیت حمل مواد منفجره قوی برای اهداف مقاوم‌تر عرضه می‌شود.

سامانه Anvil با قابلیت ناوبری خودکار، تهدیدات پهپادی کوچک را رهگیری کرده و اطلاعات بصری لازم برای شناسایی نهایی را در اختیار اپراتور انسانی قرار می‌دهد تا او مجوز نهایی حمله را صادر کند.

Launch Box، یک ایستگاه زمینی قابل حمل است که دو پهپاد Anvil را در خود جای داده و برای استقرار سریع آنها طراحی شده است. وزن تقریبی رهگیر Anvil حدود ۵.۲۶ کیلوگرم و وزن پیکربندی حمل و نقل Launch Box تقریباً ۱۱۴.۷۶ کیلوگرم است. این سیستم به منظور مقابله دقیق با تهدیدات گروه ۱ و ۲ و همچنین اهداف پرسرعت‌تر و با ارزش‌تر طراحی شده است.

چرا آمریکا به این سلاح جدید نیاز دارد؟

در طول این ارزیابی‌ها در پایگاه ماینت، سناریو‌های عملیاتی واقعی شامل شناسایی، رهگیری و درگیری با تهدیدات شبیه‌سازی شده مورد آزمایش قرار گرفت. هدف این ارزیابی‌ها، سنجش واکنش‌پذیری، ادغام با سیستم‌های فرماندهی و مراحل تصمیم‌گیری با حضور عامل انسانی بود. نیاز به این سیستم‌های پدافندی قابل حمل، به دلیل ناکارآمدی سیستم‌های دفاعی موجود در برابر تهدیدات پهپادی کوتاه‌برد و در ارتفاع پایین در اطراف پایگاه‌ها و فرودگاه‌ها احساس می‌شود.

استقرار این سلاح جدید آمریکا بخشی از یک رویکرد گسترده‌تر است که شامل استفاده از ابزار‌های ضد پهپاد لایه‌ای و ماژولار می‌شود.

استقرار این سلاح جدید آمریکا بخشی از یک رویکرد گسترده‌تر است که شامل استفاده از ابزار‌های ضد پهپاد لایه‌ای و ماژولار می‌شود؛ از شناسایی غیرفعال و تأثیرات نرم‌کش تا رهگیر‌های سخت‌کش. پهپاد‌های کوچک به یک خطر تاکتیکی روزانه برای نیرو‌های آمریکایی و زیرساخت‌های حیاتی تبدیل شده‌اند. رهگیر‌های سریع‌تر و ارزان‌تر می‌توانند حفاظت از پایگاه‌های هوایی، سایت‌های موشکی و مراکز لجستیکی را در برابر حملات پهپادی گروهی یا از راه دور، تغییر دهند. اگر مفهوم Anvil قابل اعتماد و با شبکه‌های حسگر و فرماندهی موجود به خوبی یکپارچه شود، می‌تواند ابزاری مقیاس‌پذیر برای فرماندهان پایگاه‌ها باشد.

میلی صفحه خبر موبایل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
1
پاسخ
اصلنم ترس نداشت
