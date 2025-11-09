درباره سلاح جدید و ترسناک آمریکا

ارتش آمریکا اخیراً سامانه رهگیر پهپادی Anvil و واحد پرتابگر Launch Box شرکت Anduril Industries را در پایگاه نیروی هوایی ماینت مورد ارزیابی قرار داده است. این سیستم جدید دفاعی، پاسخی خودکار و در لحظه به تهدیدات ناشی از پهپادهای کوچک ارائه می‌دهد و می‌تواند به سرعت مستقر شود.

به گزارش تابناک به نقل از گجت نیوز، ارتش آمریکا اخیراً سامانه رهگیر پهپادی Anvil و واحد پرتابگر Launch Box شرکت Anduril Industries را در پایگاه نیروی هوایی ماینت مورد ارزیابی قرار داده است. این سیستم جدید دفاعی، پاسخی خودکار و در لحظه به تهدیدات ناشی از پهپاد‌های کوچک ارائه می‌دهد و می‌تواند به سرعت مستقر شود.

Anvil: پهپاد رهگیر هوشمند و مستقل

این سیستم که شامل پهپاد رهگیر Anvil و واحد پرتابگر Launch Box است، توسط شرکت Anduril Industries توسعه یافته است. سامانه Anvil با قابلیت ناوبری خودکار، تهدیدات پهپادی کوچک را رهگیری کرده و اطلاعات بصری لازم برای شناسایی نهایی را در اختیار اپراتور انسانی قرار می‌دهد تا او مجوز نهایی حمله را صادر کند. Anvil در دو نسخه غیرکینتیک (غیرتهاجمی) برای خنثی‌سازی تهدید و نسخه Anvil-M با قابلیت حمل مواد منفجره قوی برای اهداف مقاوم‌تر عرضه می‌شود.

Launch Box، یک ایستگاه زمینی قابل حمل است که دو پهپاد Anvil را در خود جای داده و برای استقرار سریع آنها طراحی شده است. وزن تقریبی رهگیر Anvil حدود ۵.۲۶ کیلوگرم و وزن پیکربندی حمل و نقل Launch Box تقریباً ۱۱۴.۷۶ کیلوگرم است. این سیستم به منظور مقابله دقیق با تهدیدات گروه ۱ و ۲ و همچنین اهداف پرسرعت‌تر و با ارزش‌تر طراحی شده است.

چرا آمریکا به این سلاح جدید نیاز دارد؟

در طول این ارزیابی‌ها در پایگاه ماینت، سناریو‌های عملیاتی واقعی شامل شناسایی، رهگیری و درگیری با تهدیدات شبیه‌سازی شده مورد آزمایش قرار گرفت. هدف این ارزیابی‌ها، سنجش واکنش‌پذیری، ادغام با سیستم‌های فرماندهی و مراحل تصمیم‌گیری با حضور عامل انسانی بود. نیاز به این سیستم‌های پدافندی قابل حمل، به دلیل ناکارآمدی سیستم‌های دفاعی موجود در برابر تهدیدات پهپادی کوتاه‌برد و در ارتفاع پایین در اطراف پایگاه‌ها و فرودگاه‌ها احساس می‌شود.

استقرار این سلاح جدید آمریکا بخشی از یک رویکرد گسترده‌تر است که شامل استفاده از ابزار‌های ضد پهپاد لایه‌ای و ماژولار می‌شود.

استقرار این سلاح جدید آمریکا بخشی از یک رویکرد گسترده‌تر است که شامل استفاده از ابزار‌های ضد پهپاد لایه‌ای و ماژولار می‌شود؛ از شناسایی غیرفعال و تأثیرات نرم‌کش تا رهگیر‌های سخت‌کش. پهپاد‌های کوچک به یک خطر تاکتیکی روزانه برای نیرو‌های آمریکایی و زیرساخت‌های حیاتی تبدیل شده‌اند. رهگیر‌های سریع‌تر و ارزان‌تر می‌توانند حفاظت از پایگاه‌های هوایی، سایت‌های موشکی و مراکز لجستیکی را در برابر حملات پهپادی گروهی یا از راه دور، تغییر دهند. اگر مفهوم Anvil قابل اعتماد و با شبکه‌های حسگر و فرماندهی موجود به خوبی یکپارچه شود، می‌تواند ابزاری مقیاس‌پذیر برای فرماندهان پایگاه‌ها باشد.