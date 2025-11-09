جزئیات گروگانگیری کودک ۹ ساله در چابهار

افرادی ناشناس کودک ۹ ساله را که به همراه پدرش با خودرو در مسیر مدرسه بود، متوقف و کودک را از محل ربوده و متواری می‌شوند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فرمانده انتظامی شهرستان چابهار گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی گروگانگیری کودک ۹ ساله در یکی از خیابان‌های شهرستان چابهار موضوع در دستور کار، کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ محمدعلی لکزائی افزود: بلافاصله مأموران پلیس به محل اعزام و در بررسی‌های اولیه مشخص شد؛ افرادی ناشناس کودک ۹ ساله را که به همراه پدرش با خودرو در مسیر مدرسه بود را متوقف و کودک را از محل ربوده و متواری می‌شوند.

به نقل از نیروی انتظامی شهرستان چابهار در روز ۱۸ آبان، وی خاطرنشان کرد: بلافاصله مأموران در صحنه حاضر و اقدامات قانونی و بررسی‌های لازم توسط پلیس و دستگاه قضایی در حال انجام است.