افشاگری کیهان علیه بازیگر مشهور سینما

به گزارش تابناک؛ روزنامه کیهان نوشت: ماجرا از جایی آغاز شد که یک بازیگر سینما و تلویزیون، در فضای مجازی مدعی شد توسط فردی به نام «ب. ب.» مورد تهدید و حمله با چاقو قرار گرفته است! فرستهای که بلافاصله با بازنشر گسترده در صفحات زرد و کانالهای خبری روبهرو شد و دهها تحلیل و قضاوت را در پی داشت.
اما چندی بعد، مشخص شد این «ب. ب.» فردی است که از قضا در محلهاش، فردی معتمد و خوشنام است. بهادر برزگر همان موقع در گفتوگویی ادعای آن بازیگر را زیر سؤال برد؛ صحبتهایی که حکایت از سوءاستفاده یک چهره از شهرت خود برای فرافکنی داشت.
بنا بر گفتههای برزگر، در سال ۱۳۹۸، «ص. الف» ملکی را از او برای راهاندازی یک کافه گالری اجاره میکند. اما پس از دو سال، هیچ پرداختی بابت اجاره انجام نمیشود و حتی ساختوسازهای غیرمجاز در ملک، مشکلات تازهای ایجاد میکند. برزگر برای پیگیری حقوقی موضوع اقدام میکند، اما در کمال تعجب با شکایتی از سوی مستأجر قانونشکن مواجه میشود! شکایتی که بعدها با اتهامات ساختگی تهدید، فحاشی و چاقوکشی ادامه یافت.
این چهره سینمایی در حالی ادعاهای خود را مطرح کرده بود که نه مدرک، نه تصویر و نه حتی شاهدی از آن حادثه وجود نداشت؛ هیچ فیلمی از صحنه ادعایی منتشر نشد و بررسی کارشناسان نیز نشان داد فایل صوتی منسوب به صاحبملک، ساختگی بوده و با هوش مصنوعی تغییر داده شده است! با این حال، فضای مجازی به سرعت پر شد از روایت یکطرفه، پر از احساسات و عاری از سند.
برزگر به این نکته اشاره کرده بود: «به حساب اینکه با یک هنرمند طرف هستم، در عقد قرارداد تساهل کردم. دو ماه اول حتی رایگان ملک را در اختیار او گذاشتم. اما نتیجه این شد که با چک بیمحل و ساختوساز غیرمجاز مواجه شوم.»
در چنین شرایطی، لازم است مراجع مسئول فرهنگی و صنفی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه سینما و بسیاری دیگر با وضع مقرراتی روشن، مرز میان «شهروند هنرمند» و «شهروند ویژه» را مشخص کنند. چرا افرادی، با سوءاستفاده از شهرت امکان تجاوز به حقوق دیگران را مییابند؟