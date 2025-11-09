میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افشاگری کیهان علیه بازیگر مشهور سینما

سوءاستفاده از شهرت به‌جای مسئولیت‌پذیری، یکی از معضلات برخی از به اصطلاح چهره‌هاست. نمونه‌ تازه‌ این ماجرا، پرونده‌ای است که پیش از آن با عنوان «تهدید ص. الف» در فضای مجازی داغ شد؛ پرونده‌ای که در گفت‌وگو با طرف دیگر ماجرا، چهره‌ای متفاوت به خود گرفت.
کد خبر: ۱۳۳۹۰۷۹
| |
1930 بازدید
|
۱
افشاگری کیهان علیه بازیگر مشهور سینما

به گزارش تابناک؛ روزنامه کیهان نوشت: ماجرا از جایی آغاز شد که یک بازیگر سینما و تلویزیون، در فضای مجازی مدعی شد توسط فردی به نام «ب. ب.» مورد تهدید و حمله با چاقو قرار گرفته است! فرسته‌ای که بلافاصله با بازنشر گسترده در صفحات زرد و کانال‌های خبری روبه‌رو شد و ده‌ها تحلیل و قضاوت را در پی داشت.

اما چندی بعد، مشخص شد این «ب. ب.» فردی است که از قضا در محله‌اش، فردی معتمد و خوش‌نام است. بهادر برزگر همان موقع در گفت‌وگویی ادعای آن بازیگر را زیر سؤال برد؛ صحبت‌هایی که حکایت از سوءاستفاده یک چهره از شهرت خود برای فرافکنی داشت.

بنا بر گفته‌های برزگر، در سال ۱۳۹۸، «ص. الف» ملکی را از او برای راه‌اندازی یک کافه گالری اجاره می‌کند. اما پس از دو سال، هیچ پرداختی بابت اجاره انجام نمی‌شود و حتی ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در ملک، مشکلات تازه‌ای ایجاد می‌کند. برزگر برای پیگیری حقوقی موضوع اقدام می‌کند، اما در کمال تعجب با شکایتی از سوی مستأجر قانون‌شکن مواجه می‌شود! شکایتی که بعد‌ها با اتهامات ساختگی تهدید، فحاشی و چاقوکشی ادامه یافت.

این چهره سینمایی در حالی ادعا‌های خود را مطرح کرده بود که نه مدرک، نه تصویر و نه حتی شاهدی از آن حادثه وجود نداشت؛ هیچ فیلمی از صحنه ادعایی منتشر نشد و بررسی کارشناسان نیز نشان داد فایل صوتی منسوب به صاحب‌ملک، ساختگی بوده و با هوش مصنوعی تغییر داده شده است! با این حال، فضای مجازی به سرعت پر شد از روایت یک‌طرفه، پر از احساسات و عاری از سند.

برزگر به این نکته اشاره کرده بود: «به حساب اینکه با یک هنرمند طرف هستم، در عقد قرارداد تساهل کردم. دو ماه اول حتی رایگان ملک را در اختیار او گذاشتم. اما نتیجه این شد که با چک بی‌محل و ساخت‌وساز غیرمجاز مواجه شوم.»

در چنین شرایطی، لازم است مراجع مسئول فرهنگی و صنفی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه سینما و بسیاری دیگر با وضع مقرراتی روشن، مرز میان «شهروند هنرمند» و «شهروند ویژه» را مشخص کنند. چرا افرادی، با سوءاستفاده از شهرت امکان تجاوز به حقوق دیگران را می‌یابند؟

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
صابر ابر هوش مصنوعی اجاره فایل صوتی بازیگر سینما
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استایل «سنا و سونیا حسینی»؛ در پشت صحنه کازابلانکا
نقش «چت‌جی‌پی‌تی» در خودکشی و بستری روانی کاربران
تیپ و استایل متفاوت بازیگر شهرزاد
قاب مادر و دختری زهرا داوودنژاد جلب‌ توجه کرد
پردیس احمدیه با این استایل، باربی ایرانی شد! + عکس
حمله شدید یک روزنامه به محسن مخملباف
تصاویر احمدی‌نژاد در اکران یک فیلم سینمایی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
0
پاسخ
از اون موقع که مجری برنامه کودک بود ازش بدم میومد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
تصاویر تشییع پیکر صابر کاظمی؛ همه آمده بودند
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
مقایسه ویلاهای لوکس سوئیس و ایران
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۴ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۷۰ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۶۸ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۶ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۹ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cM3
tabnak.ir/005cM3