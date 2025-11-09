میلی صفحه خبر لوگو بالا
۳ پیشنهاد قالیباف برای بهبود زندگی مردم

رئیس مجلس تأکید کرد: دولت آمریکا طبق قوانین بین‌المللی باید پیامدهای حقوقی سیاسی و نظامی این تجاوز آشکار را که منجر به شهید شدن تعداد زیادی از شهروندان ما شده است بپذیرد.
کد خبر: ۱۳۳۹۰۷۸
| |
902 بازدید
|
۴

۳ پیشنهاد قالیباف برای بهبود زندگی مردم

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در ابتدا لازم است بار دیگر مشکلات معیشتی که باعث سخت شدن زندگی برای مردم شده است را یادآوری کنم و روشن است که حل ریشه‌ای این مشکلات نیاز به اقدامات زیرساختی جدی در حوزه اقتصاد دارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی در ادامه اظهار کرد:  اما با تمرکز بر سه مسئله اجرایی شدن کالابر به شیوه جدید، کاهش مشکل مسکن و برنامه‌ریزی برای درمان در مسیر بهبود زندگی جاری مردم اقدامات موثری انجام داد. در این زمینه در آینده با جزئیات بیشتری سخن خواهم گفت اما فعلاً از دولت محترم می‌خواهم که در تصمیم گیری درباره مسائلی که کشور در گذشته تجربه‌های ناموفقی داشته است با نگاهی جامع تدبیر لازم را اتخاذ کند.
 
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین در پی اعتراف صریح رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به داشتن مسئولیت مستقیم در تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ایران که نقض آشکار حقوق بین‌الملل منشور ملل متحد و حاکمیت ملی کشورمان به شمار می‌رود؛ اینجانب به نمایندگی از ملت عزیز و شریف ایران این عمل شنیع را به شدیدترین وجه محکوم می‌کنم و اعلام می‌داریم که دولت ایالات متحده طبق قوانین بین‌المللی باید پیامدهای حقوقی سیاسی و نظامی این تجاوز آشکار که منجر به شهید شدن تعداد زیادی از شهروندان ما شده است را بپذیرد.

ملت ایران متجاوزان را پاسخگو خواهد کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ملت ایران با وحدت و اقتدار در برابر هرگونه تهدیدی ایستاده است، خاطر نشان کرد: ملت ایران متجاوزان را نسبت به اقدامات تجاوزکارانه خود پاسخگو خواهد کرد. همچنین لازم می‌دانم که برای استحضار ملت عزیز و نمایندگان محترم گزارشی از سفر اخیر خود به کشور برادر و همسایه پاکستان ارائه دهم. این سفر در راستای مطالبه رهبر انقلاب از مجلس و در چارچوب دیپلماسی پارلمانی با دعوت رئیس مجلس ملی پاکستان انجام شد.

وی در ادامه بیان کرد: یکی از اهداف این سفر رساندن پیام تشکر مردم و رهبر انقلاب از حمایت‌های مجلس و مسئولان خصوصاً مردم پاکستان بود و دیگر هدف آن تقویت ارتباطات اقتصادی فرهنگی و امنیتی بین دو کشور بود. پاکستان برای ایران از اهمیت راهبردی بالایی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و امنیتی برخوردار است؛ چرا که نیازهای تجاری دو کشور مکمل یکدیگر بوده و  اشتراکات فرهنگی عمق بسیار بالایی دارد.

قالیباف با اشاره به اینکه ظرفیت‌های مهمی برای همکاری های امنیتی و دفاعی بین ایران و پاکستان قابل دستیابی است، اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی این کشور می‌تواند پلی برای اتصال ایران به شرق آسیا و فراتر از آن باشد. در این سفر سه روزه برای پیگیری اهداف ذکر شده هیئت پارلمانی ایران با مقامات عالی رتبه پاکستان یعنی رئیس مجلس ملی، کفیل ریاست جمهوری و رئیس مجلس سنا، نخست وزیر و فرمانده ارتش این کشور دیدار کردم و دو نشست صمیمی با فعالان اقتصادی ایران و پاکستان و نخبگان سیاسی و فرهنگی نیز برگزار شد.

وی افزود: پیگیری اجرایی شدن سندهای همکاری امضا شده در سفر ریاست جمهور، افزایش حجم تجارت دوجانبه به ۱۰ میلیارد دلار، تسهیل تهاتر کالا با اصلاح زیرساخت‌ها، نهایی شدن فرآیند تجارت آزاد، گسترش همکاری های مرزی، توسعه پارچه‌های مشترک، تقویت امنیت مرزها و برنامه‌ریزی برای همکاری‌های سه جانبه ایران، چین و پاکستان در پروژه‌های مشترک از جمله مواردی بود که مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت. امیدوارم با اجرایی شدن آنها توسط دولت‌های دو کشور بتوان نتایج ملموس آن را به زودی مشاهده کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی ویژه از مردم پاکستان، بیان کرد:  استقبال گرم و پرشور آنان از هیئت ایرانی به خصوص شهرهای اسلام آباد و کراچی نشان دهنده عمق محبت و برادری میان دو ملت است. به طور خاص حضور در نماز جمعه یکی از لحظات به یاد ماندنی این سفر بود. نمازگزاران پاکستانی با شور و هیجان غیر منتظره از نماینده جمهوری اسلامی ایران استقبال کردند. ابراز محبت‌ها و فریادهای حمایت از ایران و فلسطین صحنه‌هایی فراموش نشدنی خلق کرد.

وی در پایان بیان کرد: این استقبال از کل ملت مقاوم ایران بود و نشان داد که مردم پاکستان مردم ایران را برادران خود می‌دانند. این صحنه‌ها در پرتو برادری اسلامی رخ می‌دهد و به ما ثابت می‌کند که مسلمانان زیر سایه اسلام از هر محاسبه مادی فراتر روند و می توانند بر هر ابر قدرتی غلبه کند. این سفر گامی بلند در مسیر استحکام اتحاد دو کشور بود امیدوارم با تلاش‌های مشترک آینده‌ای روشن‌تر برای هر دو ملت رقم بزنیم.

محمدباقر قالیباف حمله ایران به اسرائیل رئیس مجلس مجلس شورای اسلامی خبر فوری معیشت تجاوز ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
1
7
پاسخ
جلوی فساد اقتصادی داخل را بگیرید که رانت ارزی ایجاد نشود. پیشنهاد جدیدی نیاز نیست
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
1
9
پاسخ
اولا ۴۰ ساله ایشون پستهای مهمی داشتن خروجیش وضع موجوده
دوما .....
سوما .....
......
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
1
8
پاسخ
حرفهای تکراری و بی نتیجه !!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
1
3
پاسخ
یکی از عوامل اصلی این وضعیت خود ایشان و نمایندگان همین مجلس هستند بعد دنبال بهبود معیشت مردم هستند!!!
