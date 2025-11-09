جولانی وارد آمریکا شد

اگرچه این نخستین سفر الجولانی به واشنگتن خواهد بود، اما دومین سفر او به ایالات متحده محسوب می‌شود. سفر نخست در ماه سپتامبر و در چارچوب نشست سازمان ملل انجام شد.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) از ورود «احمد الشرع»، رئیس موقت سوریه به آمریکا خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق گزارش این خبرگزاری سوری، احمد الشرع صبح امروز یکشنبه در یک سفر رسمی وارد ایالات متحده شد.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا قرار است روز ۱۰ نوامبر میزبان الجولانی باشد. وی پیش‌تر ادعا کرده بود که الجولانی «پیشرفت خوبی» در مسیر برقراری صلح در کشور جنگ‌زده‌اش داشته است.

این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل روز پنج‌شنبه با قطعنام پیشنهادی آمریکا برای لغو تحریم‌ها علیه «ابومحمد الجولانی» موافقت کرد.

اگرچه این نخستین سفر الجولانی به واشنگتن خواهد بود، اما دومین سفر او به ایالات متحده محسوب می‌شود. سفر نخست در ماه سپتامبر و در چارچوب نشست سازمان ملل انجام شد.

گروه «هیئت تحریر الشام» (النصره سابق) که با القاعده مرتبط و الجولانی سرکرده آن بود، در ماه ژوئیه از فهرست گروه‌های تروریستی واشنگتن خارج شد.

به گفته «تام باراک»، فرستاده ویژه آمریکا در سوریه، انتظار می‌رود دمشق در این سفر توافقنامه‌ای برای پیوستن به ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه داعش امضا کند.

در همین حال، به گزارش رویترز و خبرگزاری فرانسه، ایالات متحده قصد دارد یک پایگاه نظامی در نزدیکی دمشق ایجاد کند، اما دمشق این موضوع را تکذیب کرده است.