جزئیات جاسوسی عناصر سعودی و صهیونیستی در یمن

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در جریان دستگیری تعدادی از عناصر شبکه جاسوسی مشترک میان دستگاههای اطلاعاتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی و انهدام اتاق عملیات این شبکه، شبکه المسیره یمن، بخشهایی از اعترافات یکی از عناصر شبکه جاسوسی سعودی به نام «مجدی محمد حسین» را منتشر کرد.
این اعترافات، جزئیات تازهای از شیوههای فعالیت اطلاعاتی او را فاش کرده است. او در بازجوییهای خود اذعان کرده که مأموریتهایی برای رصد و فیلمبرداری از ساختمانها و سایتهای مشخص در داخل کشور انجام میداده است.
مجدی محمد حسین در اعترافاتش خاطرنشان کرده است: رئیس شبکه (جاسوسی) به من مأموریت میداد تا با خودرو به محلهای مشخص بروم و عمل شناسایی را انجام دهم. از من میخواستند دوربینی را که در خودرو نصب شده بود روشن کنم؛ این دوربین به مودم و منبع تغذیه متصل بود تا تصاویر را بهصورت زنده برای آنها ارسال کند.
او ادامه میدهد: آنان به من دستور میداند تمام دستگاهها را در قالب چیزی که آن را «سامانهی کامل تجهیزات» مینامیدند، فعال کنم، سپس خودرو را قفل کرده و از آن فاصله بگیرم. در بعضی مأموریتها میگفتند در خودرو بمانم و حدود ده تا بیست دقیقه منتظر بمانم، و در موارد دیگر دستور میداد محل را سریع ترک کنم.
وی درباره نحوه ارتباط با مسئول و افسر هادی خود گفت: او همیشه از طریق نقشه GPS موقعیت دقیق را برایم میفرستاد، حتی محل توقف خودرو را مشخص میکرد. گاهی میگفت کمی جلوتر بروم، چون خودش تصاویر را بهصورت مستقیم و زنده میدید و تمام تحرکات را دنبال میکرد.
یادآوری میشود وزارت کشور یمن از دستگیری تعدادی از عناصر شبکه جاسوسی مشترک میان دستگاههای اطلاعاتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی و انهدام اتاق عملیات این شبکه خبر داد.