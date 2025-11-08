وقوع انفجار در حومه لاذقیه

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0627\u0644\u0645\u06cc\u0627\u062f\u06cc\u0646\u060c \u0634\u0646\u0628\u0647 \u0634\u0628 \u0635\u062f\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u0634\u062f\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9\u06cc \u067e\u0644 \u062c\u0628\u0644\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0648\u0645\u0647 \u0644\u0627\u0630\u0642\u06cc\u0647 \u0633\u0648\u0631\u06cc\u0647 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0647\u0646\u0648\u0632 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u06cc \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0645\u0627\u0647\u06cc\u062a \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u0648 \u062a\u0644\u0641\u0627\u062a \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0646\u0627\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.