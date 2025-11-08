میلی صفحه خبر لوگو بالا
وقوع انفجار در حومه لاذقیه

منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در حومه لاذقیه سوریه خبر دادند.
وقوع انفجار در حومه لاذقیه

به گزارش تابناک به نقل از المیادین، شنبه شب صدای انفجار شدید در نزدیکی پل جبله در حومه لاذقیه سوریه رخ داده است.

هنوز گزارشی درباره ماهیت انفجار و تلفات احتمالی ناشی از آن منتشر نشده است.

سوریه لاذقیه انفجار
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
