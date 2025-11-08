در پی حمله شبانه و گسترده روسیه با بیش از ۵۰۰ پرتابه، تمامی نیروگاه‌های حرارتی دولتی و خصوصی اوکراین از کار افتاده‌اند و تولید برق این کشور تقریباً به صفر رسیده است.

به گزارش خبری گزاری آربی سی، این حمله که با شمار بسیار زیادی از موشک‌ها و پهپاد‌ها انجام شد، زیرساخت‌های انرژی این کشور را هدف قرار داد و موجب خاموشی اضطراری در چندین منطقه، از جمله قطع کامل برق در شهر کرمنچوک شد.

شرکت برق اوکراین اعلام کرد که با وجود خسارات سنگین، تلاش برای بازسازی و راه‌اندازی مجدد نیروگاه‌ها ادامه خواهد داشت.

شرکت سنترنرگو، از شرکت‌های خصوصی تولید برق در اوکراین نیز از از تعطیلی کامل خبر داد. این شرکت اعلام کرد: ایستگاه‌ها در آتش می‌سوزند. ما تولید برق را متوقف کرده‌ایم... تولید برق به صفر رسیده است، آنچه را که خستگی‌ناپذیر احیا کرده بودیم، کاملاً از دست داده‌ایم.

روسیه بامداد شنبه نیز از حمله گسترده با پهپاد‌ها و موشک‌ها به مناطق مرکزی و شرقی اوکراین انجام داد.

به گزارش شبکه خبری‌ای‌بی‌سی نیوز، نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که روسیه در این حمله از ۵۰۳ پرتابه شامل ۴۵۸ پهپاد و ۴۵ موشک استفاده کرده است. این حملات به شهر‌های دنیپرو، خارکی‌یف، چوهویف بود. به دنبال این حمله، شهردار خارکی‌یف از کمبود شدید برق خبر داد.