افشای راز قتل مادرزن با اعتراف داماد

پاییز امسال گزارش ناپدید شدن زن ۵۵ ساله‌ای به نام مادر خانواده‌ای تهرانی، زنگ آغاز یکی از معماهای جنایی پیچیده پایتخت شد.
کد خبر: ۱۳۳۹۰۲۶
| |
448 بازدید
افشای راز قتل مادرزن با اعتراف داماد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، خانواده این زن در تماس با پلیس گفتند که مادرشان برای سر زدن به ویلای شخصی‌اش در لواسان رفته، اما پس از آن، دیگر خبری از او به دست نیامده است.

با اعلام این موضوع، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی بررسی ماجرا را آغاز کردند. اعضای خانواده مدعی بودند که خودشان نیز به ویلای لواسان رفته‌اند، اما اثری از زن میانسال نیافته‌اند. همین اظهارات، مأموران را راهی محل کرد تا شاید ردی از او به دست آورند.

وقتی مأموران وارد خانه شدند، بوی تعفن شدیدی از طبقه پایین به مشام رسید. با جست‌وجو در زیرزمین، آنها در اتاقک سونا با صحنه‌ای تکان‌دهنده روبه‌رو شدند؛ جسد زن میانسال در حالی کشف شد که به‌دلیل گذشت چند روز از مرگ، دچار فساد نعشی شده بود.

با کشف جسد ماجرا رنگی جنایی به خود گرفت. مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ بلافاصله در محل حاضر شدند. بررسی‌ها نشان داد تلفن همراه و خودرو ال‌۹۰ مقتول نیز ناپدید شده است؛ نشانه‌ای از آن که احتمال سرقت یا دخالت نزدیکان وجود دارد.

در ادامه تحقیقات کارآگاهان به سراغ دوربین‌های مداربسته اطراف ویلا رفتند. بازبینی تصاویر، مردی را نشان می‌داد که روز حادثه به‌صورت پنهانی وارد خانه شده است. بررسی‌های فنی مشخص کرد که این فرد، داماد مقتول است؛ موضوعی که مسیر پرونده را کاملاً تغییر داد.

ردیابی‌های مخابراتی و اطلاعاتی سرانجام مأموران را به مخفیگاه مرد جوان رساند. پس از هماهنگی با مرجع قضایی، او در عملیاتی غافلگیرانه بازداشت شد. داماد خانواده در بازجویی‌های اولیه لب به اعتراف گشود و گفت: مدتی بود با مادرزنم بر سر مسائل ملکی اختلاف داشتم. از او متنفر بودم، روز حادثه همسرم را به بهانه سفر به شمال فرستادم و خودم با ماشین تا نیمه راه رفتم، سپس به تهران برگشتم و در میدان آزادی لباس‌هایم را عوض کردم تا شناخته نشوم. بعد راهی لواسان شدم. وقتی به خانه رسیدم، دیدم مادرزنم مهمان دارد. از دیوار بالا رفتم و داخل سونا پنهان شدم تا مهمان‌ها بروند. وقتی تنها شد، وارد خانه شدم و او را خفه کردم. بعد جسد را به همان اتاقک سونا بردم، اسناد ملکی و تلفن همراهش را برداشتم و با خودرو او از محل خارج شدم. خودرو را چند خیابان آن‌طرف‌تر پارک کردم تا وانمود کنم او گم شده است.

با اعتراف این مرد همسرش نیز برای تحقیقات بیشتر بازداشت شد، چرا که شواهد نشان می‌داد از برخی جزئیات ماجرا اطلاع داشته، اما نقشی در جنایت نداشته است.

به دستور مقام قضایی متهم برای بازسازی صحنه قتل و تکمیل پرونده در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد.

