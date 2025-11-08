میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مسمومیت ۵۰ نفر در یک هتل آپارتمان مشهد

سخنگوی عملیات آتش‌نشانی مشهد گفت: ۵۰ نفر در یک هتل آپارتمان دچار مسمومیت ناشی از نشت گاز منوکسید کربن شدند که ۱۴ نفرشان به بیمارستان منتقل شدند
کد خبر: ۱۳۳۹۰۲۵
| |
716 بازدید
مسمومیت ۵۰ نفر در یک هتل آپارتمان مشهد

به گزارش تابناک، آتشپاد دوم حسن نجمی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: عصر امروز در پی اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر نشت گاز منوکسید کربن در یک هتل آپارتمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه عملیاتی به محل حادثه در خیابان شارستان اعزام شدند.

وی اضافه کرد: بر اثر این حادثه ۵۰ نفر از مسافران علایم مسمومیت داشتند که ۱۴ نفر به علت وخامت شرایط به سرعت توسط ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

سخنگوی عملیات سازمان آتش نشانی مشهد ادامه داد: علت حادثه در دست بررسی است.

هزار و ۸۰۰ آتش‌نشان در کلانشهر مشهد خدمت‌رسانی می‌کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مشهد هتل آپارتمان گازگرفتگی مسمومیت گازی گاز منوکسید کربن
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گازگرفتگی هفت نفر در مشهد و سرخس
مسمومیت ۹ نفر با گاز منوکسید کربن در اصفهان
مرگ مشکوک به گاز گرفتگی مادر و دو فرزندش در مشهد
۱۸ نفر دچار مسمومیت با گاز منوکسید کربن شدند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۵ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cLB
tabnak.ir/005cLB