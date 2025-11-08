میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جیمز واتسون درگذشت

جیمز واتسون، یکی از کاشفان ساختار مولکول دی‌ان‌ای، در ۶ نوامبر ۲۰۲۵ در یک مرکز مراقبتی در نیویورک درگذشت.
کد خبر: ۱۳۳۹۰۱۲
| |
578 بازدید

جیمز واتسون درگذشت

به گزارش تابناک به نقل از زومیت، در زمان مرگ ۹۷ سال داشت. واتسون به‌همراه دو پژوهشگر دیگر، فرانسیس کریک و موریس ویلکینز، در سال ۱۹۶۲ به‌پاس کشف ساختار مارپیچ دوتایی دی‌ان‌ای، جایزه‌ی نوبل فیزیولوژی یا پزشکی را دریافت کرد؛ کشفی که پایه‌گذار تحولات بی‌شماری در زیست‌شناسی مدرن شد.

جیمز دویی واتسون در سال ۱۹۲۸ در شیکاگو متولد شد و از همان دوران کودکی علاقه‌ زیادی به علم نشان داد. او در سن ۱۵ سالگی وارد دانشگاه شیکاگو شد و در سال ۱۹۴۷ مدرک کارشناسی را در رشته جانورشناسی گرفت. سپس، تحصیلاتش را در دانشگاه ایندیانا ادامه داد و در سال ۱۹۵۰ زیر نظر سالوادور لوریا، از پیشگامان ژنتیک باکتریایی، دکترای خود را دریافت کرد. پس از آن به دانشگاه کمبریج رفت و در آزمایشگاه کاوندیش با فرانسیس کریک همکار شد.

در سال ۱۹۵۳، فرانسیس کریک و جیمز واتسون با انتشار مقاله‌ای در نشریه نیچر، مدلی از مولکول دی‌ان‌ای را معرفی کردند که اکنون به ساختار «مارپیچ دوگانه» شناخته می‌شود؛ مدلی که نه‌تنها شکل این مولکول را توضیح داد، بلکه نحوه‌ی ذخیره و انتقال اطلاعات وراثتی در ساختار زیست‌شناسی را نیز آشکار ساخت. همکاری این دو دانشمند، همراه با داده‌های پرتو ایکس روزالیند فرانکلین، ورق تازه‌ای را در زیست‌شناسی مولکولی گشود.

 

واتسون پس از کشف انقلابی خود، سال‌ها در مؤسسه‌ی کولد اسپرینگ هاربر در نیویورک به‌عنوان مدیر، رئیس و سپس رئیس عالی فعالیت کرد. در دوران مدیریت او، این مؤسسه به‌طور چشمگیری گسترش یافت و به یکی از مراکز پیشروی زیست‌شناسی مولکولی در جهان تبدیل شد. او همچنین هدایت دو سال نخست پروژه‌ی ژنوم انسان را برعهده داشت؛ اما در اعتراض به تلاش‌ها برای ثبت حق اختراع توالی‌های ژنی از سمت خود کناره‌گیری کرد.

با وجود تمام موفقیت‌ها، واتسون در سال ۲۰۰۷ در گفت‌وگو با نشریه نیوساینتیست، گفت بزرگ‌ترین دستاوردش نه کشف دی‌ان‌ای، بلکه کتاب‌هایی است که نوشته است. او گفت: «مارپیچ دوتایی را بالاخره هرکسی پیدا می‌کرد. من فقط کمی سرعتش را بیشتر کردم. اما فرانسیس کریک هرگز مارپیچ دوتایی را نمی‌نوشت، هیچ‌یک از دیگر دانشمندان هم نه.» او ابراز امیدواری کرده بود که نوشته‌هایش جوانان بیشتری را به سمت علم جذب کند.

بااین‌حال، دوران کاری واتسون خالی از حاشیه نبود. کشف ساختار دی‌ان‌ای به کمک تصاویر پرتو ایکس روزالیند فرانکلین ممکن شد؛ اما نقش او در مقاله‌ی سال ۱۹۵۳ که واتسون و کریک برایش نوبل گرفتند، نادیده گرفته شد و همین موضوع انتقادهای گسترده‌ای را از واتسون به دنبال داشت.

واتسون به‌طور کلی نسبت به سایر شاخه‌های زیست‌شناسی نگاهی تحقیرآمیز داشت و بارها به‌دلیل اظهارنظر درباره دیگر دانشمندان یا گروه‌های اجتماعی، مورد سرزنش یا حتی تنبیه حرفه‌ای قرار گرفت؛ تا آنکه در سال ۲۰۰۷ از سمت خود در کولد اسپرینگ هاربر بازنشسته شد.

با وجود تمام جنجال‌ها، دستاوردهای علمی واتسون جایگاه او را به‌عنوان یکی از اثرگذارترین دانشمندان قرن بیستم تثبیت کرده است. به‌هرحال، ثمره‌ی پژوهش‌های او بود که دریچه‌ای تازه به درک نحوه ذخیره اطلاعات وراثتی، ارتباط میان گونه‌ها در درخت حیات و شیوه‌های نوین درمان بیماری‌های ژنتیکی گشود.

 
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
جایزه نوبل دی ان ای سلول دی ان ای
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۵ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cKy
tabnak.ir/005cKy