وزیر خارجه روسیه گفت دستور رئیس‌جمهور این کشور برای ارزیابی و آماده‌سازی آزمایش‌های هسته‌ای پذیرفته شده و در حال انجام است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه شامگاه شنبه در سخنانی بیان کرد: «دستور ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای آماده‌سازی و ارزیابی امکان‌ آزمایش‌های هسته‌ای پذیرفته شده و در حال انجام است.»

بنا بر این گزارش، وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: «نتایج این دستور به اطلاع عموم خواهد رسید.»

لاوروف در ادامه در واکنش به اظهارات «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا درباره آزمایش‌های هسته‌ای عنوان کرد: «مشخص نیست که منظور او آزمایش حامل‌ سلاح‌های هسته‌ای بوده یا انجام آزمایش‌های زیر بحرانی. همچنین، ما هنوز از طریق کانال‌های دیپلماتیک هیچ توضیحی در مورد منظور رئیس‌جمهور دونالد ترامپ از اعلام از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای دریافت نکرده‌ایم.»

وی افزود: «اظهارات و بیانیه‌ها در واشنگتن نشان می‌دهد که آنها درک مشترکی از منظور رئیس‌جمهور آمریکا ندارند.»