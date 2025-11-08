به گزارش تابناک، صادق ضیاییان در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: پیشبینی کلی براساس نقشههای همدیدی و آیندهنگری هواشناسی نشان میدهد که طی پنج روز آینده در اغلب مناطق، جوی پایدار حاکم خواهد بود.
وی ادامه داد: پسفردا (۱۹ آبانماه) سرعت وزش باد در شرق و جنوب شرق کشور، در بعضی ساعات افزایش مییابد و در مناطق مستعد سبب خیزش گردوخاک خواهد شد.
ضیاییان سپس به کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت اشاره کرد و گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی طی این مدت برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور در ساعات اولیه روز، افزایش آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا پیشبینی شده است.
پیشبینی غبار در هوای تهران
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۱۸ آبانماه) صاف تا قسمتی ابری و غبار محلی در بعد از ظهر وزش باد ملایم با حداقل دمای ۲ و حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه (۱۹ آبانماه) صاف تا کمی ابری و غبار محلی در بعد از ظهر وزش باد ملایم با حداقل دمای ۲ و حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا (۱۸ و ۱۹ آبانماه) بندرعباس با دمای ۳۴ و ۳۵ درجه سانتیگراد گرمترین و شهرکرد با دمای ۳- و ۴- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.
پیشبینی هواشناسی نشان میدهد که طی فردا و پسفردا کمینه دمای هفت مرکز استان از جمله اردبیل، بجنورد، بیرجند، سنندج، شهرکرد، کرمان و همدان صفر و کمتر از صفر درجه است.
به گزارش ایسنا، صحت پیشبینی هواشناسی در بازه زمانی یک هفته حدود ۸۰ درصد است.