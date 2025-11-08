میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دمای ۷ استان به صفر می‌رسد

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ضمن پیش‌بینی وضعیت پایدار جوی در غالب مناطق کشور اعلام کرد که در شرق و جنوب شرق خیزش گرد و خاک و در شهرهای صنعتی کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.
کد خبر: ۱۳۳۹۰۰۱
| |
366 بازدید
دمای ۷ استان به صفر می‌رسد

به گزارش تابناک، صادق ضیاییان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پیش‌بینی کلی براساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری هواشناسی نشان می‌دهد که طی پنج روز آینده در اغلب مناطق، جوی پایدار حاکم خواهد بود.

وی ادامه داد: پس‌فردا (۱۹ آبان‌ماه) سرعت وزش باد در شرق و جنوب شرق کشور، در بعضی ساعات افزایش می‌یابد و در مناطق مستعد سبب خیزش گردوخاک خواهد شد. 

ضیاییان سپس به کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت اشاره کرد و گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی طی این مدت برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور در ساعات اولیه روز، افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی شده است.

پیش‌بینی غبار در هوای تهران
رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۱۸ آبان‌ماه) صاف تا قسمتی ابری و غبار محلی در بعد از ظهر وزش باد ملایم با حداقل دمای ۲ و حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتیگراد و طی ‌دوشنبه (۱۹ آبان‌ماه) صاف تا کمی ابری و غبار محلی در بعد از ظهر وزش باد ملایم با حداقل دمای ۲ و حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا (۱۸ و ۱۹ آبان‌ماه) بندرعباس با دمای ۳۴ و ۳۵ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۳- و ۴- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌ کشور هستند.

پیش‌بینی هواشناسی نشان می‌دهد که طی فردا و پس‌فردا کمینه دمای هفت مرکز استان از جمله اردبیل، بجنورد، بیرجند، سنندج، شهرکرد، کرمان و همدان صفر و کمتر از صفر درجه است. 

به گزارش ایسنا،‌ صحت پیش‌بینی هواشناسی در بازه زمانی یک هفته حدود ۸۰ درصد است. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
هواشناسی دمای هوا کاهش دما وزش باد گرد و خاک
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هوای کرج خطرناک شد
گرد و خاک شدید مدارس این استان‌ها را تعطیل کرد
مقایسه بارندگی یک ماه اخیر در کل جهان و ایران! + عکس
وضعیت دما و بارش تا اواخر آذر/ بالاخره کی باران می‌بارد؟
هوای تهران از این تاریخ دوباره گرم می‌شود!
سامانه بارشی جدیددر راه/هشدار سرمازدگی در۱۳استان
عکس: تصویری هولناک از هوای بندرعباس
هشدار: بارندگی و سرما در راه کشور
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۵ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cKn
tabnak.ir/005cKn