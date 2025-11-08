میلی صفحه خبر لوگو بالا
پرونده قضایی حمله اراذل به زوج سالخورده

دادستان عمومی و انقلاب اهر از تشکیل پرونده قضایی در پی انتشار فیلمی از حمله گروهی اراذل و اوباش به یک زوج سالخورده در این شهرستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۸۹۸۵
| |
581 بازدید
پرونده قضایی حمله اراذل به زوج سالخورده

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ علی فاضلی اظهار کرد: در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر حمله گروهی اراذل و اوباش به یک پیرمرد و پیرزن و ضرب‌وجرح آنان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دادستانی شهرستان اهر قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد این درگیری بر سر اختلافات ملکی میان مهاجمان و این زوج سالخورده رخ داده است. متأسفانه پیرمردی که در این فیلم مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته بود، ساعاتی بعد بر اثر شدت جراحات جان باخت و پیکر وی برای بررسی‌های بیشتر و تعیین علت فوت به پزشکی قانونی تحویل داده شده است.

دادستان اهر از تشکیل پرونده قضایی در این رابطه خبر داد و گفت: برای تمامی افراد حاضر در این فیلم صدور جلب به دادرسی صادر شده و در حال حاضر متهمان متواری هستند.

فاضلی ادامه داد: تاکنون چهار نفر به اتهام مساعدت در فراری دادن متهمان اصلی دستگیر شده‌اند و اقدامات قضایی و انتظامی برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل همچنان ادامه دارد.

پرونده قضایی اراذل زوج سالخورده علی فاضلی فضای مجازی ضرب و جرح اهر
