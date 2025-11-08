میلی صفحه خبر لوگو بالا
نصف آب تهران در دستان شمال‌نشین‌ها!

مناطق ۱ تا ۳ تهران با کمتر از یک‌پنجم جمعیت، نیمی از آب پایتخت را می‌بلعند؛ شکاف آبی در پایتخت به اوج رسیده است.
نصف آب تهران در دستان شمال‌نشین‌ها!

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آبفا استان تهران، عصر امروز در اظهاراتی، مصرف روزانه آب شرب پایتخت را ۳ میلیارد لیتر (۳ میلیون مترمکعب) اعلام کرد.

محمدرضا بختیاری، مدیرعامل پیشین شرکت آبفا استان تهران، در سال ۱۳۹۹ اعلام کرده بود که حدود ۴۷ درصد از کل آب شرب پایتخت (معادل سهم ۱۹ منطقه دیگر) تنها در مناطق ۱ تا ۳ مصرف می‌شود. سهم مصرف این سه منطقه تقریباً معادل سهم مصرف ۱۹ منطقه دیگر تهران است.

بر اساس آمارها، جمعیت مناطق ۱، ۲ و ۳ برابر با ۱،۶۳۸،۸۷۴نفر است؛ این عدد معادل ۱۸.۸ درصد جمعیت تهران است. همین جمعیت، نیمی از آب تهران را مصرف می‌کنند، در حالی که ۸۱.۲ درصد جمعیت باقیمانده تنها ۵۳ درصد از منابع را در اختیار دارند.

با توجه به رقم ۳میلیارد لیتر مصرف روزانه اعلام‌شده از سوی اردکانی، سرانه مصرف آب در سه منطقه شمالی ۸۶۰.۳۴ لیتر برای هر نفر در شبانه‌روز است که به گفته اردکانی این عدد می‌بایست ۱۳۰ لیتر به‌ازای هر نفر باشد.

این محاسبات نشان می‌دهد سرانه مصرف یک شهروند در شمال تهران ۳.۸ برابر بیشتر از سایر شهروندان است.

