تفاهم همکاری ایران و پاکستان

به گزارش تابناک؛ در راستای توسعه همکاریهای ورزشی و در چارچوب سیاستهای کلی کمیته ملی المپیک کشورمان مبنی بر گسترش مناسبات و تعاملات ورزشی با کشورهای مختلف بویژه کشورهای همسایه، روسای کمیتههای المپیک دو کشور ایران و پاکستان تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
در این دیدار که بعد از ظهر امروز در حاشیه برگزاری ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی و در هتل هیلتون ریاض بین محمود خسروی وفا رییس کمیته ملی المپیک و عارف سعید رییس کمیته ملی المپیک پاکستان برگزار شد، طرفین بر افزایش مناسبات و تعاملات ورزشی تاکید و خواستار حضور تیمهای ورزشی دو کشور در اردو ها، تورنمنتها و دورههای آموزشی بین المللی یکدیگر شدند.
این تفاهمنامه با هدف ارتقای سطح تعاملات ورزشی، تبادل تجربیات، توسعه زیرساختها و گسترش فعالیتهای مشترک در رشتههای مختلف ورزشی به امضا رسیده و بر اساس مفاد آن مقرر گردید کارگروههای مشترکی برای پیگیری و اجرای دقیق مفاد این تفاهمنامه تشکیل شوند.
در پایان این دیدار که دکتر علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران و همتای پاکستانی نیز حضور داشتند پس از امضای تفاهمنامه، محمود خسرویوفا رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان ضمن تاکید بر دوستی دیرینه با این همسایه مسلمان بهصورت رسمی از عارف سعید، رییس کمیته ملی المپیک پاکستان دعوت کردند تا در اولین فرصت در ایران حضور یابند و با بازدید از امکانات ورزشی در رشتههای مختلف رشتههای مورد نظر برای تشکیل اردوهای مشترک را انتخاب نمایند.
در پایان این نشست مقرر شد دبیران کل کمیته ملی المپیک دو کشور با برپایی نشستهای کارشناسی، پیاده سازی مفاد تفاهم نامه را مورد بررسی قرارداده و اجرا نمایند.