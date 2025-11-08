میلی صفحه خبر لوگو بالا
ویدیوی جنجالی و واکنش‌های تنش‌زای مسئولان پرسپولیس و استقلال/ مردانی پرمدعا؛ بیگانه با «ادب و اصالت»

ویدیوی زشت و جنجالی منتشر شده در صفحه رسمی باشگاه پرسپولیس، آتشی به پا کرد و از ابعاد عجیب‌تری هم رونمایی شد. هر چند اعضای مسئول در پرسپولیس و استقلال، پرچم ادب و اصالت و احترام را در دست گرفتند، اما خودشان به بی‌احترامی و بی‌ادبی دامن زدند.
کد خبر: ۱۳۳۸۹۷۳
| |
632 بازدید
|
۱

ویدیوی جنجالی و واکنش‌های تنش‌زا مسئولان پرسپولیس و استقلال؛ مردانی پرمدعا با توهم «ادب و اصالت»بیگانه با ادب و اصالت

بلافاصله یارکشی در دو جبهه آغاز شد تا ثابت شود فوتبال‌مان حتی در جدال رسانه‌ای و دوئل‌های اینچنینی هم فاصله معناداری با فوتبال دنیا دارد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، نخستین گام پرسپولیس مدل اوسمار، همانطور که هواداران انتظارش را داشتند، برداشته شد. سرخ‌های پایتخت مقابل تیمی قرار گرفتند که در روزهای گذشته شکل و شمایل یک تیم لیگ برتری را نداشت و به دلیل مشکلات شدید مالی و نارضایتی بازیکنان، پیش‌بینی می‌شد که نتواند حریف دردسرسازی باشد، اما برد پرگل و ارائه بازی باطراوت مقابل استقلال خوزستان، یکبار دیگر بارقه‌های امید را میان هواداران پرسپولیس زنده کرد.

پس از بازی هم اوسمار که مشخصاً راضی و خشنود از پیروزی تیمش بود، با انتشار یک استوری که تصویری از بازیکنان بود، نوشت: «ممنون ارتش سرخ.» غافل از اینکه تعدادی محدود از همین ارتش سرخ که در ورزشگاه حضور داشته‌اند، در همان دقایقی که اوسمار و شاگردانش در حال همراهی با تشویق ایسلند معروف بوده‌اند، از الفاظی رکیک و زشت علیه رقیب سنتی استفاده کرده‌اند.

در وهله اول این پرسش واضحی وجود دارد که چطور به یکباره تعدادی از هواداران شروع به سر دادن شعاری مشترک می‌کنند؟ چون هر هواداری که تنها یکبار به ورزشگاه رفته باشد، می‌داند که احتمال نقش‌آفرینی لیدر/لیدرها در چنین مواردی بسیار زیاد و غیرقابل چشم‌پوشی است. از سوی دیگر واقعیت این است که متأسفانه چنین الفاظ و شعارهایی، یک مورد خاص و منحصر به‌فرد مرتبط با یک بازی یا یک تیم نیست و هواداران تعدادی از دیگر تیم‌ها هم چنین شعارها و الفاظی را به کار برده‌اند، اما نکته عجیب و بحث‌برانگیز که باعث جنجال شد، انتشار ویدیوی مورد اشاره توسط رسانه رسمی باشگاه است. اتفاقی کم‌نظیر که برخی چون علیرضا منصوریان معتقدند تعمدی بوده، نه سهوی. در حقیقت فردی که منتسب به باشگاه پرسپولیس است و این ویدیو را در استادیوم ثبت کرده، فردی که اقدام به انتشار آن کرده و ادمین صفحه پرسپولیس در اینستاگرام محسوب می‌شود، باید پاسخگوی اشتباه پرهزینه خود باشند.

تا همین جای ماجرا آنقدر زشت و زننده بود که فضای هواداری و جو موجود میان سرخابی‌ها را آن هم در آستانه دربی پایتخت، تحت تأثیر قرار دهد، اما حذف ویدیوی جنجالی از صفحه رسمی باشگاه پرسپولیس، سرآغاز جدال و کشمکشی بود که بر تنش‌ها افزود. بلافاصله یارکشی در دو جبهه آغاز شد تا ثابت شود فوتبال‌مان حتی در جدال رسانه‌ای و دوئل‌های اینچنینی هم فاصله معناداری با فوتبال دنیا دارد. در حالی که انتظار می‌رفت دو باشگاه با بیانیه‌هایی رسمی به این اتفاق واکنش نشان دهند، اما هر فردی که سمتی در دو تیم و باشگاه دارد، آتش به اختیار شد و رقیب را با کلماتی بعضاً زشت هدف قرار داد.

ویدیوی جنجالی و واکنش‌های تنش‌زا مسئولان پرسپولیس و استقلال؛ مردانی پرمدعا با توهم «ادب و اصالت»بیگانه با ادب و اصالت

حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به حواشی شکل گرفته واکنش نشان داد و در استوری اینستاگرامش نوشت: «بی‌احترامی به رقبا به دور از فرهنگ غنی پرسپولیس است.» او با یک هشتگ، از اخراج عامل انتشار ویدیو جنجالی خبر داد. حتی برخی منابع مدعی شدند باشگاه پرسپولیس یکی از لیدرهای شناخته شده خود (ع.ا) که عضوی از کانون هواداران است را از سمتش اخراج خواهد کرد. در این میان، استوری‌های مهدی واعظی و توییت پژمان ماندگاری از مسئولان رسانه‌ای باشگاه استقلال منتشر شد و البته توییت علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی این باشگاه که همچون بنزینی روی آتش بود. او نوشت: «با یک برد پرده می‌افتد و اقتضای طبیعت‌شان هویدا می‌شود.» گرچه این جمله در ظاهر مشکلی ندارد، اما در واقع همسو با بیانیه استقلال و تأکید بر رعایت احترام نبود و در ادامه آن آمده است: «از هواداران حریف که جوگیر شده‌اند انتظار چندانی نمی‌رود، اما وقتی لیدرها و بازیکنان همراهی و رسانه رسمی باشگاه آن را انعکاس می‌دهند، دیگر هیچ عذری پذیرفته نیست‌.» پست علی نظری جویباری، مدیرعامل سابق باشگاه استقلال و عضو فعلی هیئت مدیره فعلی این باشگاه هم پستی منتشر کرد که نکات عجیبی در خود داشت. همچون استفاده از عباراتی چون «پیروزی»، «تاج سر فوتبال ایران»، «مکتب کذاب»، «جام اسنپی»، «جای زخم دو ستاره آسیایی» پستی که نه‌تنها به بهبود فضای ملتهب کمکی نمی‌کرد، بلکه به شکل مشهودی تحریک‌کننده بود.

در این کشمکش و جدال میان دو باشگاه، واکنش عجیب کم نبود و از آن جمله باید به بیانیه رسمی باشگاه پرسپولیس اشاره کرد. ساعاتی بعد از این اتفاقات و به طور دقیق‌تر در نیمه شب، باشگاه پرسپولیس بیانیه‌ای رسمی منتشر کرد و در عین ناباوری هیچ عذرخواهی‌ای از حریف، هوادارانش و جامعه فوتبال نشد. بیانیه‌ای نسبتاً کوتاه که عمدتاً تلاشی برای توجیه اتفاق نابخشودنی بود. حال اینکه افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس هم واکنشی عجیب داشت و در بخشی از متن خود پای شیطنت رسانه‌ای را پیش کشید: «خطای سهوی از سوی یک عضو این خانواده بزرگ هرگز نمی‌تواند بر دژ ستبر ارزش و فرهنگ آن سایه بیفکند. ما در باشگاه پرسپولیس بر مدار احترام، اخلاق و جوانمردی حرکت می‌کنیم و همواره باور داریم که ادب و متانت، بخش جدانشدنی از روح ارتش ماست. پس لازم است نارفیقان بدانند که بی‌هراس و با اقتدار در برابر هجمه‌ها و شیطنت‌های رسانه‌ای خواهیم ایستاد.» بهزاد غلامپور مربی دروازه بان‌های استقلال هم از این هیاهو عقب نماند و با استفاده از کلماتی توهین‌آمیز نوشت: «مکتب استقلال یعنی مکتب احترام و افتخار، اگر به این مکتب بی‌احترامی شد یعنی به بزرگی آن حسادت می‌کنند. امروز افتخار می‌کنیم در مکتب استقلال بزرگ شدیم، نه مکتب بی کلاسی و نادانی!»

ویدیوی جنجالی و واکنش‌های تنش‌زا مسئولان پرسپولیس و استقلال؛ مردانی پرمدعا با توهم «ادب و اصالت»بیگانه با ادب و اصالت

آنچه مهم است و نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت اینکه ادب و اصالت و احترام واژه‌های بسیار زیبا و جذابی هستند، اما صرف استفاده از آنها در کلام یا نوشتار، حق مطلب را ادا نمی‌کند. پنهان شدن پشت این کلمات و در عین حال بی‌احترامی و حتی توهین با کلمات و جملاتی دیگر، عین فریب افکارعمومی و سوءاستفاده از احساسات میلیون‌ها هواداری است که از تمام هیاهوی فوتبال، زیبایی‌هایش را دوست دارند نه جنجال‌ها و درگیری‌ها و توهین‌هایش را. تعدادی افراد در هر دو باشگاه بزرگ پایتخت دور هم جمع شده‌اند و بدون در نظر گرفتن مسئولیت بزرگ و مهمی که برعهده دارند، سعی می‌کنند با استفاده از چنین فضایی، خود را باتعصب‌تر نشان دهند؛ از چه راهی؟ بی‌احترامی بیشتر و به کار بردن کلمات تندتر و نازیباتر! عجب حکایتی است...

پرسپولیس استقلال هواداران پرسپولیس اوسمار علی تاجرنیا ویدیو جنجالی تابناک ورزشی
