میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بازی های کشورهای اسلامی - ریاض

طیبی: لیاقت برد را داشتیم

من همیشه درباره داوری صحبت نکرده‌ام، اما در این دو سه بازی اخیر برخی اتفاقات به نفع ما نبوده است. در مورد کارت زردی که دریافت شد، آن صحنه را اصلاً ندیدم و احترام خود را نسبت به تصمیم داور حفظ می‌کنم.
کد خبر: ۱۳۳۸۹۶۶
| |
373 بازدید
طیبی: لیاقت برد را داشتیم

به گزارش تابناک؛ حسین طیبی، کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران، پس از پیروزی شاگردانش مقابل تاجیکستان در مرحله گروهی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، درباره عملکرد تیم و برنامه‌های پیش‌رو اظهار داشت.

طیبی با اشاره به اهمیت صعود تیم به نیمه‌نهایی گفت: خداراشکر، هدف ما از ابتدا صعود از این مرحله بود و خوشبختانه این اتفاق رخ داد. مقابل تاجیکستان بازی بسیار خوبی ارائه دادیم و با احترام به حریف، فکر می‌کنم لیاقت برد را داشتیم. اکنون تمرکز ما روی دیدار حساس فردا مقابل تیم ازبکستان است تا بتوانیم راهی فینال شویم.

کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران در خصوص قضاوت داوری در دیدار اخیر افزود: من همیشه درباره داوری صحبت نکرده‌ام، اما در این دو سه بازی اخیر برخی اتفاقات به نفع ما نبوده است. در مورد کارت زردی که دریافت شد، آن صحنه را اصلاً ندیدم و احترام خود را نسبت به تصمیم داور حفظ می‌کنم.

وی همچنین از حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در مسابقه و تأثیر آن بر انگیزه بازیکنان تقدیر کرد: ابتدا از جناب وزیر تشکر می‌کنم که باعث انگیزه بیشتر تیم شد. انتظارات از فوتسال بالاست و تیم ما همواره تلاش کرده تا پاسخگوی این توقعات باشد. امیدوارم فردا بتوانیم با برد در نیمه‌نهایی، دل مردم ایران را شاد کنیم.

طیبی درباره درس‌های بازی‌ها و تجربه کسب‌شده تیم در مسابقات تصریح کرد:

تیم ما نسبت به گذشته جوان‌تر شده و این فرصت خوبی برای کسب تجربه و افزایش تمرکز بازیکنان بود. حتی بعد از تنش‌هایی که در دیدار با افغانستان پیش آمد، با کاپیتان تیم حریف عکس دسته‌جمعی گرفتیم و همه مسائل حل شد. فوتسال ورزش زیبایی است و روح آن همواره بر احترام و رقابت سالم استوار است.

کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران در پایان تاکید کرد: با تمرکز و تلاش بیشتر برای پیراهن تیم ملی، امیدواریم در ادامه تورنمنت موفقیت‌آفرین باشیم و دل هواداران را خوشحال کنیم.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
طیبی کاپیتان تیم ملی فوتسال تاجیکستان داوری تابناک ورزشی
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
کودتای ۲۸ مرداد انگلیسی بود!/ مصوبه‌ای دربارهٔ قتل سلمان رشدی نداشتیم/ باید سفارت انگلیس اشغال می شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیدار رییس کمیته ورزش افغانستان با وزیر ورزش ایران
انتظار بیشتری از میزبانی کشور عربستان داریم
نیمه‌نهایی برای ما از فینال هم حساس‌تر است
صعود تیم ملی فوتسال ایران به نیمه نهایی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۵ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cKE
tabnak.ir/005cKE