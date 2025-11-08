طیبی: لیاقت برد را داشتیم

به گزارش تابناک؛ حسین طیبی، کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران، پس از پیروزی شاگردانش مقابل تاجیکستان در مرحله گروهی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، درباره عملکرد تیم و برنامههای پیشرو اظهار داشت.
طیبی با اشاره به اهمیت صعود تیم به نیمهنهایی گفت: خداراشکر، هدف ما از ابتدا صعود از این مرحله بود و خوشبختانه این اتفاق رخ داد. مقابل تاجیکستان بازی بسیار خوبی ارائه دادیم و با احترام به حریف، فکر میکنم لیاقت برد را داشتیم. اکنون تمرکز ما روی دیدار حساس فردا مقابل تیم ازبکستان است تا بتوانیم راهی فینال شویم.
کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران در خصوص قضاوت داوری در دیدار اخیر افزود: من همیشه درباره داوری صحبت نکردهام، اما در این دو سه بازی اخیر برخی اتفاقات به نفع ما نبوده است. در مورد کارت زردی که دریافت شد، آن صحنه را اصلاً ندیدم و احترام خود را نسبت به تصمیم داور حفظ میکنم.
وی همچنین از حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در مسابقه و تأثیر آن بر انگیزه بازیکنان تقدیر کرد: ابتدا از جناب وزیر تشکر میکنم که باعث انگیزه بیشتر تیم شد. انتظارات از فوتسال بالاست و تیم ما همواره تلاش کرده تا پاسخگوی این توقعات باشد. امیدوارم فردا بتوانیم با برد در نیمهنهایی، دل مردم ایران را شاد کنیم.
طیبی درباره درسهای بازیها و تجربه کسبشده تیم در مسابقات تصریح کرد:
تیم ما نسبت به گذشته جوانتر شده و این فرصت خوبی برای کسب تجربه و افزایش تمرکز بازیکنان بود. حتی بعد از تنشهایی که در دیدار با افغانستان پیش آمد، با کاپیتان تیم حریف عکس دستهجمعی گرفتیم و همه مسائل حل شد. فوتسال ورزش زیبایی است و روح آن همواره بر احترام و رقابت سالم استوار است.
کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران در پایان تاکید کرد: با تمرکز و تلاش بیشتر برای پیراهن تیم ملی، امیدواریم در ادامه تورنمنت موفقیتآفرین باشیم و دل هواداران را خوشحال کنیم.