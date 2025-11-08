اسپانسر کانادایی تیم اسرائیل را رها کرد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ شرکت کانادایی «پریمیر تک» اعلام کرد که بهدنبال اعتراضات گسترده علیه حضور تیم دوچرخهسواری «اسرائیل پریمیر تک» در مسابقات مختلف در بحبوحه جنگ غزه، همکاری و حمایت مالی خود از این تیم را قطع میکند.
در ماههای اخیر، در مسیر چند مسابقه بزرگ بینالمللی، تیم دوچرخه سواری «اسرائیل پریمیر تک» توسط معترضان به نسل کشی این رژ یم، هدف قرار گرفته بود. مراحل مختلف تور «ووئلتا اسپانیا» در ماههای اوت و سپتامبر با اعتراضات و پرچمگردانی فعالان حامی فلسطین مختل شد.
همچنین در جریان دو تور مهم دیگر در ایتالیا و فرانسه نیز اعتراضات پراکندهای علیه این تیم صورت گرفت.
برند پریمیر تک کانادا پس از پایان تور اسپانیا، از تیم خواسته بود نام «اسرائیل» را از هویت و برند خود حذف کند و تیم نیز با فاصله گرفتن از هویت اسرائیلی موافقت کرده بود، اما این تصمیم، برای آرامسازی اوضاع کافی نبود و شرکت کانادایی روز جمعه اعلام کرد که بهطور کامل، حمایت مالی از این تیم را قطع میکند.
در بیانیه شرکت پریمیر تک آمده است: پس از گفتوگوهای متعدد با تیم و بررسی دقیق شرایط، پریمیر تک تصمیم گرفته است که از همین لحظه، از عنوان حامی تیم اسرائیل کنار برود.
این تیم که متعلق به «سیلوان آدامز» توسعهدهنده املاک کانادایی–اسرائیلی است، از سال ۲۰۲۰ وارد رده نخبه مسابقات جادهای جهان شده بود و در همان سال، «کریس فروم» قهرمان چهار دوره تور دو فرانس را جذب کرد.
آدامز ماه گذشته از مدیریت تیم کنار رفت و اعلام شد که دیگر از طرف تیم سخن نمیگوید. وی، پیشتر خود را «سفیر غیررسمی اسرائیل» توصیف میکرد، هرچند تیمش ماهیتی خصوصی دارد و دولتی نیست.