مدیر سد لتیان: کمتر از ۱۰ درصد آب داریم

مدیر سد لتیان با اشاره به کاهش بی‌سابقه ذخایر این سد اظهار کرد: حجم مخزن سد لتیان در بالاترین تراز، ۷۶ میلیون مترمکعب است اما امروز میزان ذخیره آب به حدود ۷ میلیون مترمکعب رسیده و این کمترین مقدار طی ۶۰ سال بهره‌برداری از سد به‌شمار می‌رود؛ یعنی کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مدیر سد لتیان با اشاره به کاهش بی‌سابقه ذخایر این سد در شش دهه گذشته، از شهروندان تهران و شرق استان درخواست کرد مصرف آب را به‌طور جدی مدیریت کنند.

محمد پازشگر، مدیر سد لتیان اظهار کرد: حجم مخزن سد لتیان در بالاترین تراز، ۷۶ میلیون مترمکعب است، اما امروز میزان ذخیره آب به حدود ۷ میلیون مترمکعب رسیده و این کمترین مقدار طی ۶۰ سال بهره‌برداری از سد به‌شمار می‌رود؛ یعنی کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی مردم افزود: از همشهریان محترم تقاضا دارم با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف، ما را در تأمین آب پایدار برای مناطق تحت پوشش یاری کنند