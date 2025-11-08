به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ولی داداشی، نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آثار تفویض اختیارات به استانداران، بیان کرد: یکی از تصمیمات خوب دولت، واگذاری اختیارات به استانداران است. مجلس نیز از این موضوع استقبال می‌کند. بعضا تفویض و واگذاری اختیارات به استانداران موانع قانونی دارد. نیاز است که مجلس ورود کرده و این موانع را اصلاح کند. در همه جا اینگونه نیست، اما در برخی موارد اینگونه است.

رفت و آمد مردم به پایتخت امورات مردم را به تاخیر می‌اندازد

وی در ادامه اظهار کرد: در جا‌هایی که مانع قانونی وجود ندارد، دولت می‌تواند تفویض اختیارات به استانداران داشته باشد. بدین ترتیب استانداران در سطح استان تصمیمات لازم را در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اتخاذ خواهند کرد. اینگونه دیگر کار مردم به تهران و پایتخت محول نخواهد شد. همین رفت و آمد‌ها کار مردم به ویژه اجرای پروژه‌های عمرانی را به تاخیر می‌اندازد. کار مردم بر روی زمین معطل می‌ماند.

تفویض اختیارات به استانداران نباید به نحوی باشد که حکومت فدرالی تلقی شود

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تفویض اختیارات به استانداران نیازمند کار کارشناسی است، تصریح کرد: لازم است که در این زمینه در مرکز پژوهش‌های دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس یک کار کارشناسی انجام شود؛ نباید تفویض اختیارات به استانداران به نوعی حکومت فدرالی تلقی شود. نباید طوری شود که داد مردم و صدای کسانی که پایبند به اجرای قانون اساسی هستند، دربیاید.

باید جلوی حواشی تفویض اختیارات به استانداران ایستاد

وی در ادامه با اشاره اینکه طرح تفویض اختیارات به استانداران بسیار ایده خوبی است، بیان کرد:، اما حواشی این طرح می‌تواند آسیب زا باشد. باید جلوی حواشی را گرفت. حتی به نظرم در شهرستان‌ها هم می‌شود این اتفاق بیفتد. وقتی اختیارات به استانداران واگذار می‌شود، استانداران می‌توانند این اختیارات را به فرمانداران بدهند. بعضا مردم در شهرستان‌های مختلف برای یک کار کوچک که امکان کارسازی آن در شهرستان وجود دارد، به استان‌ها مراجعه می‌کنند. شهرستان خود بنده ۲۰۰ کیلومتر با مرکز استان فاصله دارد. سرمایه گذاران و فعالان عرصه اجتماعی و اقتصادی برای یک نامه کوچک چندین مرتبه به مرکز استان رفته و بر می‌گردند.

وی افزود: این یک آسیب به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و عموم مردم است. اختیاراتی که استانداران از دولت می‌گیرند، می‌توان مقداری از آن را به شهرستان‌ها تفویض کنند تا مشکل مردم در این حوزه‌ها حل شود. تفویض اختیارات به استانداران خیلی خوب است، به شرطی که تلقی حکومت فدرالی از این معقوله نشود.