میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آغاز دور جدید حراج شماره‌های رند همراه اول

دور جدید حراج شماره‌های رند همراه اول آغاز شده و تا 22 آبان 1404 ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۳۸۹۱۶
| |
267 بازدید

آغاز دور جدید حراج شماره‌های رند همراه اول

به گزارش تابناک به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، شرکت ارتباطات سیار ایران حراج سیمکارت‌های رند خود برای آبان 1404 را آغاز کرده و متقاضیان تا 22 آبان 1404 فرصت شرکت در آن را دارند. این حراج عمومی به صورت اینترنتی از طریق سامانه رسمی به آدرس rond.mci.ir برگزار می‌شود.

متقاضیان شرکت در این حراج باید پس از ثبت‌نام و تأیید شرایط و ضوابط مربوطه، ودیعه‌ای معادل ۲۰ درصد مبلغ پایه شماره همراه مورد نظر خود را به صورت آنلاین پرداخت کنند.

اعتبار هر حراج بر اساس دو شرط زمانی است؛ نخست، پایان زمان قانونی تعیین شده و دیگری، سپری شدن حداقل هشت ساعت از آخرین پیشنهاد قیمت ثبت شده برای هر شماره است. 

در صورتی که پیشنهادی جدیدی در این بازه زمانی ثبت شود، مدت زمان حراج برای یک دوره هشت ساعته دیگر تمدید می‌شود. تا فرصت رقابتی برابر در اختیار متقاضیان قرار گیرد. 

پس از پایان حراج، اعضای کارگروه رند همراه اول به بررسی نتایج پرداخته و پس از تأیید نهایی، اسامی برندگان را اعلام می‌کنند. اعلام نتایج از طریق پیامک، ایمیل و همچنین حساب کاربری متقاضیان انجام می‌گیرد.

برندگان این حراج ۱۲۰ ساعت فرصت دارند تا مبلغ باقیمانده را از طریق حساب کاربری خود در سامانه پرداخت کنند.

برای دریافت پشتیبانی و پاسخ به سوالات، شماره تلفن 9990 در دسترس متقاضیان قرار دارد.

تمامی علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این حراج، به سامانه rond.mci.ir مراجعه کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
همراه اول شماره های رند همراه اول حراجی
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
کودتای ۲۸ مرداد انگلیسی بود!/ مصوبه‌ای دربارهٔ قتل سلمان رشدی نداشتیم/ باید سفارت انگلیس اشغال می شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۵ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cJQ
tabnak.ir/005cJQ