میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش رئیس‌جمهور به نرخ بالای تورم

رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای کاهش تورم در کشور دارید؟ گفت: یکی از برنامه‌هایمان این است که باید دولت را کوچک کنیم تا بتوانیم هزینه‌ها را کاهش دهیم.
کد خبر: ۱۳۳۸۹۱۳
| |
1053 بازدید
|
۹
واکنش رئیس‌جمهور به نرخ بالای تورم

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که دولت چه برنامه‌ای برای کاهش تورم در کشور دارد؟ اظهار کرد: یکی از برنامه‌هایمان این است که باید دولت را کوچک کنیم تا بتوانیم هزینه‌ها را کاهش دهیم.

وی با تأکید بر اینکه هزینه‌ای تحمیل شده بر مردم باید کاهش یابد، افزود: وقتی هزینه‌های دولت کاهش یابد، خود به خود، تورم نیز کاهش خواهد یافت.

رئیس‌جمهور گفت: دولت ما دولت هزینه است، تورم عاملش دولت است، دولت را بزرگ کردیم، تلاش می‌کنیم دولت را کوچک کنیم.

تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. براساس داده‌های رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کشور در مهرماه سال جاری به‌طور میانگین افزایش قابل توجهی داشته است.

کردستان در شهریورماه امسال در نرخ تورم ماهانه و نیز نرخ تورم ماهانه اقلام خوراکی و آشامیدنی بدترین وضعیت را در بین همه استان‌های کشور داشت. سؤال از رئیس‌جمهور این است، آیا جناب آقای دکتر پزشکیان! می‌داند نرخ تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی و آشامیدنی در کردستان در مهرماه به ۶۷.۹ درصد رسیده است؟ خبر دارد نرخ تورم نقطه به نقطه کردستان در مهرماه به ۵۶.۷ درصد رسیده و در این شاخص تنها یک استان کشور وضعیتی بدتر از کردستان داشته است؟

در استانی با ثروت‌های بی شمار خدادادی در حوزه‌هایی، چون کشاورزی و معادن و ظرفیت‌های بی‌بدیل اقتصادی، چون مرز و معادن طلا چرا باید تورم نقطه به نقطه ۸ درصد از میانگین کشوری بالاتر باشد؟

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان تورم دولت کمک هزینه افزایش قیمت‌
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
کودتای ۲۸ مرداد انگلیسی بود!/ مصوبه‌ای دربارهٔ قتل سلمان رشدی نداشتیم/ باید سفارت انگلیس اشغال می شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رمضان‌زاده به پزشکیان: تخلیه تهران شوخی ناچسب است
افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون اصلاح زیرساخت ها فشار مضاعف است / مردم تاوان خودرو‌های پرمصرف را می‌دهند
آقای دکتر مخاطب "باید" ها خودتان هستید
آشنا: بدون یاران، ایران هم باید تخلیه شود!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
1
پاسخ
خودش روز اول گفت من امدم که مردم رای دهند
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
گفت میدم کارشناسا بررسی کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
0
پاسخ
دوسال گذشت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
دو سال دیگر هم با همین فرمون میگذره
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
4
پاسخ
آقای پزشکیان اینکاره نیستی وقت مملکت را نگیر.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
2
پاسخ
سکه نفروش درست میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
4
پاسخ
اقای پزشکیان...این شعارها تکراری هست ..که حرف و شعار جدیدی بگویید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
1
2
پاسخ
ایشان اصلا دقیقا معنی تورم رو نمیداند و اصلا در حد ریاست جمهوری هم نیست بهتره درخصوص تورم از آقای عارف سوال گردد
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
تورم در پزشکی معنی دیگر دارد معمولا باند کشی می بندند چند وقت بگذره خوب میشه اینم بگذره بادش میخوابه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۵ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cJN
tabnak.ir/005cJN