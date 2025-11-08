به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که دولت چه برنامه‌ای برای کاهش تورم در کشور دارد؟ اظهار کرد: یکی از برنامه‌هایمان این است که باید دولت را کوچک کنیم تا بتوانیم هزینه‌ها را کاهش دهیم.

وی با تأکید بر اینکه هزینه‌ای تحمیل شده بر مردم باید کاهش یابد، افزود: وقتی هزینه‌های دولت کاهش یابد، خود به خود، تورم نیز کاهش خواهد یافت.

رئیس‌جمهور گفت: دولت ما دولت هزینه است، تورم عاملش دولت است، دولت را بزرگ کردیم، تلاش می‌کنیم دولت را کوچک کنیم.

تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. براساس داده‌های رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کشور در مهرماه سال جاری به‌طور میانگین افزایش قابل توجهی داشته است.

کردستان در شهریورماه امسال در نرخ تورم ماهانه و نیز نرخ تورم ماهانه اقلام خوراکی و آشامیدنی بدترین وضعیت را در بین همه استان‌های کشور داشت. سؤال از رئیس‌جمهور این است، آیا جناب آقای دکتر پزشکیان! می‌داند نرخ تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی و آشامیدنی در کردستان در مهرماه به ۶۷.۹ درصد رسیده است؟ خبر دارد نرخ تورم نقطه به نقطه کردستان در مهرماه به ۵۶.۷ درصد رسیده و در این شاخص تنها یک استان کشور وضعیتی بدتر از کردستان داشته است؟

در استانی با ثروت‌های بی شمار خدادادی در حوزه‌هایی، چون کشاورزی و معادن و ظرفیت‌های بی‌بدیل اقتصادی، چون مرز و معادن طلا چرا باید تورم نقطه به نقطه ۸ درصد از میانگین کشوری بالاتر باشد؟