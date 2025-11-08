میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت برنج ایرانی رکورد زد

برنج هاشمی گیلان نیز با قیمت ۳۱۵.۰۰۰ تومان و طارم هاشمی مازندران با قیمت ۲۹۰.۰۰۰ تومان فروخته می‌شود. برنج علی کاظمی گیلان و برنج میانه آذربایجان شرقی به ترتیب با قیمت‌های ۳۴۰.۰۰۰ و ۳۲۵.۰۰۰ تومان در بازار عمده عرضه شده‌ است.
کد خبر: ۱۳۳۸۹۰۸
| |
1571 بازدید
|
۷

قیمت برنج ایرانی رکورد زد

قیمت هرکیلوگرم برنج مرغوب ایرانی در عمده‌فروشی‌ها از مرز ۳۵۰ هزار تومان عبور کرده و در فروشگاه‌ها به حدود ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصاد آنلاین، بازار برنج در آبان ۱۴۰۴ شاهد افزایش قابل توجهی در قیمت‌ها بوده است. پس از پایان فصل کشت، قیمت برنج دوباره رشد کرده و برخی از گونه‌های مرغوب ایرانی به ویژه برنج دم سیاه گیلان با قیمت هر کیلو ۳۸۵.۰۰۰ تومان در فروش عمده عرضه شده است.

برنج هاشمی گیلان نیز با قیمت ۳۱۵.۰۰۰ تومان و طارم هاشمی مازندران با قیمت ۲۹۰.۰۰۰ تومان فروخته می‌شود. برنج علی کاظمی گیلان و برنج میانه آذربایجان شرقی به ترتیب با قیمت‌های ۳۴۰.۰۰۰ و ۳۲۵.۰۰۰ تومان در بازار عمده عرضه شده‌ است.

در میان برنج‌های دیگر، برنج دورود و طارم لاشه با قیمت ۲۹۰.۰۰۰ و ۲۰۵.۰۰۰ تومان، برنج فجر گرگان ۲۲۰.۰۰۰ تومان و نیم دانه‌ها مانند نیم دانه هاشمی گیلان و نیم دانه فجر گرگان با قیمت‌های ۱۶۰.۰۰۰ و ۱۲۰.۰۰۰ تومان معامله می‌شود.

این ارقام مربوط به قیمت فروش عمده است و قیمت این محصولات در فروشگاه‌ها بالاتر بوده و با ۱۰ تا ۲۰ درصد سود به فروش می‌رسد.

 

جدول قیمت برنج ایرانی در آبان ۱۴۰۴

 

نام برنج تولید قیمت فروش عمده
برنج هاشمی گیلان گیلان ۳۱۵.۰۰۰ تومان
برنج طارم هاشمی مازندران ۲۹۰.۰۰۰ تومان
برنج عنبربو خوزستان ۲۲۰.۰۰۰ تومان
برنج دم سیاه گیلان گیلان ۳۸۵.۰۰۰ تومان
برنج علی کاظمی گیلان ۳۴۰.۰۰۰ تومان
برنج میانه آذربایجان شرقی ۳۲۵.۰۰۰ تومان
برنج دورود لرستان ۲۹۰.۰۰۰ تومان
برنج لاشه طارم هاشمی مازندران ۲۰۵.۰۰۰ تومان
برنج لاشه هاشمی گیلان گیلان ۲۲۰.۰۰۰ تومان
برنج فجر گرگان گلستان ۲۲۰.۰۰۰ تومان
برنج نیم دانه هاشمی گیلان گیلان ۱۶۰.۰۰۰ تومان
برنج شمشیری ایلام ۲۷۰.۰۰۰ تومان
برنج ندا گرگان گلستان ۱۸۰.۰۰۰ تومان
برنج نیم دانه فجر گرگان گلستان ۱۲۰.۰۰۰ تومان
برنج نیم دانه طارم هاشمی مازندران ۱۶۰.۰۰۰ تومان

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
برنج افزایش قیمت برنج ایرانی
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
کودتای ۲۸ مرداد انگلیسی بود!/ مصوبه‌ای دربارهٔ قتل سلمان رشدی نداشتیم/ باید سفارت انگلیس اشغال می شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت برنج در ایران ۳ برابر جهان
گرانی بلیت هواپیما واقعیت دارد؟
جریمه سنگین شرکت معروف به‌دلیل احتکار برنج
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
14
پاسخ
با این قیمت ها چطور دولت درآمد 30 میلیون تومانی را برای خانواده چهار نفره خط ثروتمندی حساب کرده!!!!!!!!!
موریس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
5
پاسخ
متاسفانه شالیکارها با دلال ها هماهنگ شدند و قیمت واقعی نیست.تو انبارها و شالیکوبی انبار میکنند نمیدند بازار.خودمون به خودمون رحم نداریم.مگه میشه یه سال قیمت چهار برابر بشه؟تا ازشون بپرسید میگند قیمت کارگر و ... رفته بالا ! چهار برابر رفته بالا ؟! فروشگا ه های زنجیره ایی محتکر هم عامل دوم گرانی هستند.نظارت هم صفر.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
1
1
پاسخ
برنج پاکستانی از مرزها زمینی وارد کنید هر استان کامیون بفرسته مایحتاج خوذشو تامین کنه پاکستان برنج وگوشت فراوان داره وارزان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
2
پاسخ
دولت کوچیک بشه حل میشه اگه تااونموقع ملت ازگرسنگی نمیره....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
1
پاسخ
افزایش قیمت یکطرف مخلوط برنج چینی پاکستانی به برنج ایرانی دردی مظاعف ممنون میشم راهنمایی کنید برنج سالم خالص ایرانی را از کجا میشود تهیه کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
4
پاسخ
چی رکورد نزده؟!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
1
5
پاسخ
کشاورزی که برنجش را انبار کرده برای پایان سال گران بفروشه برخورد بشه چون از کود ووام دولتی استفاده کرده باید برنج را هم مثل گندم خود دولت نرخ بزاره وبخره وبه موقع پخش کنه بین فروشگاهها هرکه هرکه شده به خاطر 4تا کشاورز مجبوریم برنج گران بخریم حد اقل پاکستانی وارد کنید
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۱ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۴۸ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۵ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cJI
tabnak.ir/005cJI