افزایش قیمت برنج ایرانی

به گزارش تابناک به نقل از اقتصاد آنلاین، بازار برنج در آبان ۱۴۰۴ شاهد افزایش قابل توجهی در قیمت‌ها بوده است. پس از پایان فصل کشت، قیمت برنج دوباره رشد کرده و برخی از گونه‌های مرغوب ایرانی به ویژه برنج دم سیاه گیلان با قیمت هر کیلو ۳۸۵.۰۰۰ تومان در فروش عمده عرضه شده است.

برنج هاشمی گیلان نیز با قیمت ۳۱۵.۰۰۰ تومان و طارم هاشمی مازندران با قیمت ۲۹۰.۰۰۰ تومان فروخته می‌شود. برنج علی کاظمی گیلان و برنج میانه آذربایجان شرقی به ترتیب با قیمت‌های ۳۴۰.۰۰۰ و ۳۲۵.۰۰۰ تومان در بازار عمده عرضه شده‌ است.

در میان برنج‌های دیگر، برنج دورود و طارم لاشه با قیمت ۲۹۰.۰۰۰ و ۲۰۵.۰۰۰ تومان، برنج فجر گرگان ۲۲۰.۰۰۰ تومان و نیم دانه‌ها مانند نیم دانه هاشمی گیلان و نیم دانه فجر گرگان با قیمت‌های ۱۶۰.۰۰۰ و ۱۲۰.۰۰۰ تومان معامله می‌شود.

این ارقام مربوط به قیمت فروش عمده است و قیمت این محصولات در فروشگاه‌ها بالاتر بوده و با ۱۰ تا ۲۰ درصد سود به فروش می‌رسد.