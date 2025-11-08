افزایش قیمت برنج ایرانی

قیمت هرکیلوگرم برنج مرغوب ایرانی در عمدهفروشیها از مرز ۳۵۰ هزار تومان عبور کرده و در فروشگاهها به حدود ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصاد آنلاین، بازار برنج در آبان ۱۴۰۴ شاهد افزایش قابل توجهی در قیمتها بوده است. پس از پایان فصل کشت، قیمت برنج دوباره رشد کرده و برخی از گونههای مرغوب ایرانی به ویژه برنج دم سیاه گیلان با قیمت هر کیلو ۳۸۵.۰۰۰ تومان در فروش عمده عرضه شده است.
برنج هاشمی گیلان نیز با قیمت ۳۱۵.۰۰۰ تومان و طارم هاشمی مازندران با قیمت ۲۹۰.۰۰۰ تومان فروخته میشود. برنج علی کاظمی گیلان و برنج میانه آذربایجان شرقی به ترتیب با قیمتهای ۳۴۰.۰۰۰ و ۳۲۵.۰۰۰ تومان در بازار عمده عرضه شده است.
در میان برنجهای دیگر، برنج دورود و طارم لاشه با قیمت ۲۹۰.۰۰۰ و ۲۰۵.۰۰۰ تومان، برنج فجر گرگان ۲۲۰.۰۰۰ تومان و نیم دانهها مانند نیم دانه هاشمی گیلان و نیم دانه فجر گرگان با قیمتهای ۱۶۰.۰۰۰ و ۱۲۰.۰۰۰ تومان معامله میشود.
این ارقام مربوط به قیمت فروش عمده است و قیمت این محصولات در فروشگاهها بالاتر بوده و با ۱۰ تا ۲۰ درصد سود به فروش میرسد.
|نام برنج
|تولید
|قیمت فروش عمده
|برنج هاشمی گیلان
|گیلان
|۳۱۵.۰۰۰ تومان
|برنج طارم هاشمی
|مازندران
|۲۹۰.۰۰۰ تومان
|برنج عنبربو
|خوزستان
|۲۲۰.۰۰۰ تومان
|برنج دم سیاه گیلان
|گیلان
|۳۸۵.۰۰۰ تومان
|برنج علی کاظمی
|گیلان
|۳۴۰.۰۰۰ تومان
|برنج میانه
|آذربایجان شرقی
|۳۲۵.۰۰۰ تومان
|برنج دورود
|لرستان
|۲۹۰.۰۰۰ تومان
|برنج لاشه طارم هاشمی
|مازندران
|۲۰۵.۰۰۰ تومان
|برنج لاشه هاشمی گیلان
|گیلان
|۲۲۰.۰۰۰ تومان
|برنج فجر گرگان
|گلستان
|۲۲۰.۰۰۰ تومان
|برنج نیم دانه هاشمی گیلان
|گیلان
|۱۶۰.۰۰۰ تومان
|برنج شمشیری
|ایلام
|۲۷۰.۰۰۰ تومان
|برنج ندا گرگان
|گلستان
|۱۸۰.۰۰۰ تومان
|برنج نیم دانه فجر گرگان
|گلستان
|۱۲۰.۰۰۰ تومان
|برنج نیم دانه طارم هاشمی
|مازندران
|۱۶۰.۰۰۰ تومان